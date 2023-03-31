«Спартак» может продать Мозеса, Бальде, Николсона и других легионеров. Купить хотят двух защитников и опорника

«Спартак» хочет купить защитников и может продать нескольких легионеров.

По информации « », летом красно-белые намерены приобрести двух защитников – центрального и крайнего, желательно способного одинаково играть на обоих флангах. Также вероятно появление хавбека-разрушителя.

Кроме того, будет рассмотрена возможность покупки игрока высокого по российским меркам уровня в группу атаки.

В летнее трансферное окно «Спартак» может продать ряд легионеров. В первую очередь речь идет о хавбеке , форварде и опорнике . Также не исключены трансферы защитника и нападающего Кейта Бальде.

Квинси Промес продолжит карьеру в клубе, не планируется продажа основных российских футболистов.

Для арендованных «Шальке» и «Клермоном» соответственно хавбека Алекса Крала и защитника Максимиллиано Кофрие будут искать новые клубы. В «Спартак» эти игроки точно не вернутся.