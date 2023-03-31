«Спартак» может продать Мозеса, Бальде, Николсона и других легионеров. Купить хотят двух защитников и опорника

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Виктор Мозес Мачей Рыбус Кейта Бальде Кристофер Мартинс Перейра Максимилиано Кофрие Алекс Крал Спорт-Экспресс Шамар Николсон Футбол

«Спартак» хочет купить защитников и может продать нескольких легионеров.

По информации «Спорт-Экспресса», летом красно-белые намерены приобрести двух защитников – центрального и крайнего, желательно способного одинаково играть на обоих флангах. Также вероятно появление хавбека-разрушителя.

Кроме того, будет рассмотрена возможность покупки игрока высокого по российским меркам уровня в группу атаки.

В  летнее трансферное окно «Спартак» может продать ряд легионеров. В первую очередь речь идет о хавбеке Викторе Мозесе, форварде Шамаре Николсоне и опорнике Кристофере Мартинсе. Также не исключены трансферы защитника Мачея Рыбуса и нападающего Кейта Бальде.

Квинси Промес продолжит карьеру в клубе, не планируется продажа основных российских футболистов.

Для арендованных «Шальке» и «Клермоном» соответственно хавбека Алекса Крала и защитника Максимиллиано Кофрие будут искать новые клубы. В «Спартак» эти игроки точно не вернутся.

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80 комментариев

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Николай Палиёв
Ответ Андрей Арсентьев
Да, весьма опрометчиво будет разбрасываться игроками такого уровня. Шамар тоже полезен, хотя и нестабилен.
Шаман полезен тем, что создаёт хорошую химию в команде. по игре множество вопросов.
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Ответ Caniball
Это смешно конечно, продать трех-четырех игроков атаки, а купить двух защитников 🤣🤣. Желтушная желтуха))
Соболев/Николсон/Мелёшин наконечник, Зиньковский, Хлусевич(по своей родной позиции крайний полузащитник), Промес, Мозес, Бальде крайние...слишком жирно на 3 места в атаке + молодые пацаны в арендах Шитов, Оганесян в перспективе тоже могут привлекаться...
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Игорь
Продать Мозеса, я в это не верю.
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Давид Золотов
Ответ Владимир Силкин
Ну и ?
Вы под чем то?или щавеля наелись?
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Андрей Арсентьев
Ответ Николай Палиёв
Продать Мозеса будет глупейшим решением
Да, весьма опрометчиво будет разбрасываться игроками такого уровня. Шамар тоже полезен, хотя и нестабилен.
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карабашка
Бред какой-то.Например у Мозеса контракт заканчивается летом.Как ты его продашь?
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Ответ Alex Chernov
Правильно. Незачем держать в таком чемпионате, разве паспорта раздавать курам на смех 🙃
взят курс на своих игроков очевидно, результаты есть, а возможность развивать своих сейчас куда перспективнее покупки легионеров...трат значительно меньше...
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Вадим Григорьев
Ага Мозеса будут продавать,а насчёт Рыбуса подумают. Они там в СЭ бухие что-ли 🤦🏻
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Владимир Силкин
Ответ Давид Золотов
Уважаемый Владимир в заголовке новостей я вижу что написано клуб - продавать, а не Виктор - уходит
Ну и ?
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Alext
Ответ Зубы Дзюбы
Николсон никакой.
Я в него верю, он может, рано делать выводы, после зимы. Нужно понаблюдать, кто знает, в чем причина спада, у всех бывает, игрок качественный.
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Caniball
Это смешно конечно, продать трех-четырех игроков атаки, а купить двух защитников 🤣🤣.
Желтушная желтуха))
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Давид Золотов
Ответ Владимир Силкин
Льзя , нельзя Не хочет чувак играть у нас , неужели неясно ? Из-за бабы ли , из-за войны , не важно .И что толку держать ?
Уважаемый Владимир в заголовке новостей я вижу что написано клуб - продавать, а не Виктор - уходит
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Ответ Dima67
Без перспектив играть в еврокубках, единственная мотивация для приличных игроков играть в России - это деньги.
акцент сейчас будет сделан видимо на "своих" игроков, с учётом того, что в плане игры мы особо не теряем без легионеров, а своим можно платить чуть меньше, если нет разницы...
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Владимир Силкин
Ответ Давид Золотов
Виктора продавать нельзя! Пусть у нас заканчивает карьеру
Льзя , нельзя
Не хочет чувак играть у нас , неужели неясно ? Из-за бабы ли , из-за войны , не важно .И что толку держать ?
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Ответ melmi
Ох уж эти инсайдеры из СЭК Мойзес лечится после тяжелой травмы, еще и матчей не провел и сразу на продажу До травмы -один из лучших игроков Спартака , не сбежал из России Гнилой наброс про него Про других -все возможно , но не раньше конца сезона
Мозес пока загадка каким будет после травмы, то что он попал в список вполне логичное решение, но до того как выйдет полноценно на поле я бы не отпускал...
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tyuiop tyuiop
Ответ dreamstep
Мозеса и Перейру хорошо бы оставить, ну и Бальде дать шанс ещё. Остальных на выход.
ты их метлой не выгонишь
кто им такие бабки ещё плотить будет
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Михаил1970
Работорговцы.
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Николай Палиёв
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после ахилла, будет не плохим решением получить за него деньги, но при условии подписания не менее качественного игрока...
В данное время такого качественного игрока как Виктор в Россию не заманить. И вообще рано списывать его со счетов, я в него верю.
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T622222
Маслова отдайте
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Ответ Ебздрогыч
будет рассмотрена возможность покупки игрока высокого по российским меркам уровня - хорошая такая формулировочка...
правильное уточнение, не абы кого, а только того, кто способен реально составить конкуренцию, надеюсь, Локомотиву предложат пару наших поленьев в обмен на Пиняева...
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Кирилл.С-Пб
Промес теперь никуда не уйдёт. На крайняк уборщиком на базе останется. Иначе посадят)
+2
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Лёха Жданчик
Зачем продавать Мартинса? Либо продают тк есть спрос и предлагают хорошие деньги?
+1
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Sinister Kid
А купят очередного крайка, который сезон отыграл на позиции латераля и бокс-ту-бокса с креном в атаку.
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Sinister Kid
А купят очередного крайка, который сезон отыграл на позиции латераля и бокс-ту-бокса с креном в атаку.
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Sinister Kid
А купят очередного крайка, который сезон отыграл на позиции латераля и бокс-ту-бокса с креном в атаку.
0
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