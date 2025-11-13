Соболев про СМС Слишковичу в «Спартаке»: «После тренировки он сказал: «Завтра футбол смотришь дома на диване». С «Балтикой» сыграли 0:1, пишу: «Финал вместе на диване посмотрим»

Александр Соболев рассказал о шуточном СМС Владимиру Слишковичу.

Бывший нападающий «Спартака » Александр Соболев рассказал, как подшутил над бывшим исполняющим обязанности главного тренера красно-белых Владимиром Слишковичем после поражения в финале Пути регионов Fonbet Кубка России сезона-2023/2024 от «Балтики» (0:1).

– Это не ты писал Слишковичу? Как можно с тренером переписываться?

– Там тяжелая ситуация. Тренировка, [до этого] две игры в чемпионате, меня не выпускают. Я начинаю кипеть, игра с «Балтикой» в полуфинале. Я вышел на тренировку злой, в моменте якорь кинул, а там футбол «4 на 4», не побежал со своим защитником. Получилось так, он побежал, а остальные трое просто встали, и он пробежал прямо и забил.

Слишкович остановил тренировку, обращаясь ко всем, но, я понял, что ко мне. Я промолчал. Тренировка закончилась, он вызывает, говорит, что не еду на игру, что так будет лучше для команды. Окей. Мне руководство звонит, говорят: «Звони Слишковичу, надо извиниться».

Я ему позвонил, говорю, что готов извиниться перед ним, перед командой. Поставишь ты меня или нет – готов прилететь в Калининград. Он говорит: «Нет, ты завтра футбол смотришь дома на диване». Окей (смеется). Игра заканчивается, 0:1, я ему [отправляю] СМС: «Финал вместе на диване дома посмотрим». Как только матч закончился.

У меня с ним нормальные отношения, следующий матч играл. Это просто эмоции, я смотрел дома, [подумал], если я на диване, то финал вместе глянем, – сказал форвард «Зенита » Александр Соболев в подкасте с Андреем Аршавиным и Владиславом Радимовым .

Соболев о прозвище и намеренных нырках: «Дельфин» и «дельфин», мне без разницы. Хоть «кит»! Любой форвард так делает»