НХЛ. «Баффало» примет «Рейнджерс», «Виннипег» сыграет с «Детройтом», «Ванкувер» против «Калгари»

« » принимает « » в матче регулярного чемпионата НХЛ.

« » сыграет с « », « » встретится с «Калгари», «Аризона» против «Далласа».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ