НХЛ. «Баффало» примет «Рейнджерс», «Виннипег» сыграет с «Детройтом», «Ванкувер» против «Калгари»
«Баффало» принимает «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Виннипег» сыграет с «Детройтом», «Ванкувер» встретится с «Калгари», «Аризона» против «Далласа».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 апреля, 02.00, «KeyBank Center»
- Дата проведения
- 1 апреля, 03.00, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 1 апреля, 05.00, «Rogers Arena»
- Дата проведения
- 1 апреля, 05.30, «ASU Multi-Purpose Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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