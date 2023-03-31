НХЛ. «Баффало» примет «Рейнджерс», «Виннипег» сыграет с «Детройтом», «Ванкувер» против «Калгари»

Теги результаты Рейнджерс Баффало Детройт Ванкувер Калгари Даллас Аризона НХЛ Виннипег Хоккей

«Баффало» принимает «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Виннипег» сыграет с «Детройтом», «Ванкувер» встретится с «Калгари», «Аризона» против «Далласа».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Баффало – Рейнджерс
Дата проведения
1 апреля, 02.00, «KeyBank Center»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Детройт
Дата проведения
1 апреля, 03.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Калгари
Дата проведения
1 апреля, 05.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Даллас
Дата проведения
1 апреля, 05.30, «ASU Multi-Purpose Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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5 комментариев

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Беня_Финитас
сегодня борьба полу-претендентов ( больше на бумаге ) за вайлд-кард . но Рейнджерс смотреть буду . как грицца - фанатом можешь ты не быть , но соперника знать в лицо обязан !
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hhlg
Ответ Дима Миронов
баффало надо танковать,хороший драфт намечается выберут повыше)
Нам не нужны соперники в этом вопросе, пусть борются за WC)
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Дима Миронов
Ответ Александр Морозов
Леви отстоять на ноль 😁
баффало надо танковать,хороший драфт намечается выберут повыше)
0
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0
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Александр Морозов
Ответ Дима Миронов
Дадонову и Тарасенко побольше голов!
Леви отстоять на ноль 😁
+2
-2
0
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Дима Миронов
Дадонову и Тарасенко побольше голов!
+1
0
+1
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