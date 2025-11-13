Лучший бомбардир «Наполи» Замбо-Ангисса пропустит 3-4 месяца из-за полученной в сборной травмы бедра

Андре-Франк Замбо-Ангисса выбыл как минимум до февраля.

Андре-Франк Замбо-Ангисса получил серьезную травму в сборной Камеруна .

У полузащитника «Наполи » выявлено повреждение двуглавой мышцы левого бедра. По информации La Gazzetta dello Sport, хавбек пропустит от трех до четырех месяцев.

В этом сезоне Замбо-Ангисса забил 4 гола в 11 матчах Серии А – ни у кого в «Наполи» нет больше (столько же мячей только у травмированного Кевина де Брюйне). Подробно со статистикой 29-летнего игрока можно ознакомитсья здесь .