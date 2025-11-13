Лучший бомбардир «Наполи» Замбо-Ангисса пропустит 3-4 месяца из-за полученной в сборной травмы бедра
Андре-Франк Замбо-Ангисса выбыл как минимум до февраля.
Андре-Франк Замбо-Ангисса получил серьезную травму в сборной Камеруна.
У полузащитника «Наполи» выявлено повреждение двуглавой мышцы левого бедра. По информации La Gazzetta dello Sport, хавбек пропустит от трех до четырех месяцев.
В этом сезоне Замбо-Ангисса забил 4 гола в 11 матчах Серии А – ни у кого в «Наполи» нет больше (столько же мячей только у травмированного Кевина де Брюйне). Подробно со статистикой 29-летнего игрока можно ознакомитсья здесь.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?33447 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Gazzetta dello Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости