Этап Кубка мира по фехтованию во Франции отменен из-за невозможности организаторов принять российских спортсменов

Этап Кубка мира по фехтованию во Франции отменен из-за невозможности организаторов принять российских и белорусских спортсменов.

Об этом говорится в заявлении Федерации фехтования Франции, опубликованном на сайте организации.

В марте конгресс Международной федерации фехтования (FIE) допустил россиян и белорусов до международных турниров.

После этого Финляндия, Германия и Дания сообщили об отмене соревнований в связи с допуском российских и белорусских фехтовальщиков.

В фехтовании вернули Россию – и страны отменяют турниры. И что, ничего нельзя сделать?