Этап Кубка мира по фехтованию во Франции отменен из-за невозможности организаторов принять российских спортсменов

Теги сборная России сборная России жен Кубок мира Фехтование

Этап Кубка мира по фехтованию во Франции отменен из-за невозможности организаторов принять российских и белорусских спортсменов. 

Об этом говорится в заявлении Федерации фехтования Франции, опубликованном на сайте организации. 

В марте конгресс Международной федерации фехтования (FIE) допустил россиян и белорусов до международных турниров. 

После этого Финляндия, Германия и Дания сообщили об отмене соревнований в связи с допуском российских и белорусских фехтовальщиков.

В фехтовании вернули Россию – и страны отменяют турниры. И что, ничего нельзя сделать?

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20 комментариев

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Владимир Жуков
а может из-за беспорядков?
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aslvowk@mail.ru
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Надо соревнования проводить в нейтральных странах сейчас. Не в странах-участниках конфликта на Украине. Не на Западе или в России/Белоруссии/Иране, а в какой-нибудь Аргентине. Всем проще будет. Китай тоже хорошо подойдёт.
Так спонсоры не в Аргентине или Китае, а во Франции, Германии, Дании и других странах Запада. На Западе спорт не из бюджета финансируется, поэтому провести турнир надо так, чтобы спонсорам это было интересно. Я уверен, что во всех видах спорта, которые живут на деньги западных спонсоров, наших спортсменов не вернут. Ну проплатили олигархи федерации фехтования, чтобы те разрешили участвовать нашим, а толку? Французы с немцами замутят свой турнир со спонсорами не под эгидой федерации, а вот международная федерация после пару отмененных турниров вновь заявит, что с россиянами проведение турниров невозможно
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Zeitgeist Zeppelin
Ответ Karra
Китай такой же нейтральный как и США
США поставляет бронетехнику, колонны которой уходят за горизонт и уже потратил десятки миллиардовт чисто на войну, не считая спонсирования переворота и последующих режимов. Китай пока только призывает к миру. Никакого военного вмешательства нет совершенно.
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Фут.Боль
Федерация фехтования Франции на официальном сайте объявила об отказе от проведения этапа Кубка мира после допуска российских и белорусских спортсменов.
Так правильнее. А то формулировка "невозможность принять" не очень понятна.
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Zeitgeist Zeppelin
Ответ Wasp 13
Ну так прояви активность, начни их лишать.)))
Так новость разве не о том, что лишили по сути? Я только «за».
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Karra
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Надо соревнования проводить в нейтральных странах сейчас. Не в странах-участниках конфликта на Украине. Не на Западе или в России/Белоруссии/Иране, а в какой-нибудь Аргентине. Всем проще будет. Китай тоже хорошо подойдёт.
Китай такой же нейтральный как и США
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Maxximus
Ответ Ху Йло
с первого дня ведь, и границы закрыты.
Тогда точно конфликтом это трудно назвать
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ivica_sprut
петухи, у них на гербе!
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Ху Йло
Ответ Maxximus
Военное положение на Украине объявлено? Просто спрашиваю, не особо посвящён в тонкости.
с первого дня ведь, и границы закрыты.
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Wasp 13
Ответ Zeitgeist Zeppelin
«Что в имени тебе моём?» Суть в том, что Францию, Германию, Англию, США и др. надо лишать проведения соревнований и переносить их в нейтральные страны. Там их будет больше шансов провести без эксцессов и запретов.
Ну так прояви активность, начни их лишать.)))
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Maxximus
Ответ все на п1
прям конфликт? война же, не?
Военное положение на Украине объявлено? Просто спрашиваю, не особо посвящён в тонкости.
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Zeitgeist Zeppelin
Ответ все на п1
прям конфликт? война же, не?
«Что в имени тебе моём?» Суть в том, что Францию, Германию, Англию, США и др. надо лишать проведения соревнований и переносить их в нейтральные страны. Там их будет больше шансов провести без эксцессов и запретов.
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Виктор Войнов
Хлеб соль потеряли, что ли ?
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Pasa Muromcev
На Марс,на Марс,на Марс...
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все на п1
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Надо соревнования проводить в нейтральных странах сейчас. Не в странах-участниках конфликта на Украине. Не на Западе или в России/Белоруссии/Иране, а в какой-нибудь Аргентине. Всем проще будет. Китай тоже хорошо подойдёт.
прям конфликт? война же, не?
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Zeitgeist Zeppelin
Надо соревнования проводить в нейтральных странах сейчас. Не в странах-участниках конфликта на Украине. Не на Западе или в России/Белоруссии/Иране, а в какой-нибудь Аргентине. Всем проще будет. Китай тоже хорошо подойдёт.
+1
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MosFzz
Это событие безусловно поможет Украине.:) ДБ.
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Лизавета Анна -Мария
Штрафануть- и дело с концом.
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Russ Ivan
Всё мерзкое нутро лощёных европейцев вылезло...
+3
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Сергей Галынский
Welcome to Russia
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