  Поцеловавший Эрмосо экс-глава RFEF Рубиалес: «Я сторонник равноправия полов. Мы увеличили бюджет женского футбола, относились к футболисткам как к профессионалам»
1

Бывший президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес заявил, что поддерживает равноправие между мужчинами и женщинами.

Напомним, что в 2023 году во время церемонии вручения золотых медалей чемпионата мира Рубиалес поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Суд запретил бывшему главе RFEF приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и общаться с ней в течение года. Также Рубиалесу назначили штраф – 20 евро в день в течение 18 месяцев. Общая сумма штрафа – более 10 тысяч евро.

– Вы поддерживаете феминизм?

– Я предпочитаю говорить, что я сторонник равноправия.

Я демонстрировал свою приверженность делами: когда я пришел в Федерацию, бюджет женского футбола составлял 2,7 миллиона долларов – мы увеличили его до 27 миллионов. Мы создали команду до 23 лет, повысили профессионализм тренерского штаба и дали футболисткам то пространство, которого они заслуживали.

Чемпионки мира победили не только благодаря своему таланту, но и потому, что к ним относились как к профессионалам, – сказал Рубиалес.

Поцеловавший Эрмосо экс-глава RFEF написал книгу «Убийство Рубиалеса», цена – 23,90 евро. В релизе отметили, что это произведение «жертвы крупнейшего заговора в испанском футболе»

Рубиалес о поцелуе с Эрмосо: «Она обняла меня особым образом, я спросил разрешения, она согласилась, и мы поцеловались. Поэтому я не прошу прощения у Дженни по сей день»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
