Газзаев о распаде СССР: «Величайшая катастрофа XX века. Как можно было развалить такую мощную империю?»

Теги Валерий Газзаев премьер-лига Россия Политика Матч ТВ Футбол

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает распад СССР величайшей катастрофой XX века.

– Как вы восприняли распад СССР?

– Это была величайшая катастрофа XX века. В одночасье рухнуло все – и мы оказались в другой стране. Разруха, законов нет, развал армии, экономики, межнациональные конфликты. Фактически страной управляла улица.

Люди не знали, как и чем кормить своих детей. Многие мои друзья, оказавшись в новой геополитической реальности, просто не смогли встроиться в новую жизнь.

Страна стала одним большим базаром. Все чем-то приторговывали, как-то надо было выживать, сохранить семью. Перспектив было – ноль.

Честно, не понимаю, как можно было развалить такую мощную империю? Люди, которые тогда стояли во главе нашей страны, были слюнтяи какие-то, слабые руководители.

Помню лидеров ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению, который выступал против перестройки в СССР и преобразования государства в СНГ – Sports.ru). Когда их показывали по телевидению, они тряслись, подтирали сопли, заикались и дрожали от страха.

Конечно, нужно было сделать все, чтобы сохранить страну. Ввести рыночную экономику. То, что сделал Китай. Разве у нас возможностей меньше, чем у Китая? – сказал бывший депутат Госдумы.

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131 комментарий

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Глеб Глебыч
что за стояк у воров, присосавшихся к кормушке, на "мощную империю" ? ценность ссср была не в "мощной империи", а в том, что это была страна, предлагавшая миру другую альтернативу, ссср преодолел периферийное положение российское империи, вышел из колониального отношения к центру капиталистического мира, и стал примером для других отсталых стран. в то же время для западных интеллектуалов ссср был страной свершившейся революции, где дети рабочих и крестьян имели работающие социальные лифты, получили доступное образование, медицину, жилплощадь. из-за красной угрозы капиталистам на западе приходилось идти на уступки рабочим движениям, профсоюзам в своих странах, из-за чего улучшалась жизнь простых людей. что мы видим сегодня. мир победившего капитализма, по всему миру идёт наступление на трудящихся, урезаются завоёванные когда-то льготы, права. но для газзаева и его хозяев "ссср" просто удобная вывеска для их имперских амибиций
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brig_Mercury
Афганистан (решение боевых задач в регионе за пределами страны), экономика с фейковыми отчётами об успехах, не решенные межэтнические вопросы. Всё как мы любим.
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Вечно в бане
А где были все те, кто считает, что развал СССР - это огромная трагедия, в августе 91-го года?
Были тогда несколько стариканов, которые тоже считали развал трагедией, чёт их никто не поддержал. И нынче гавкающий Газзаев, и все ему сочувствующие, имеют всего два варианта - либо империя развалилась потому, что была никому не нужна, либо империю развалили они сами, своей трусостью и бездействием.
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Игорь М.
Если Империя мощная, то она и стоит долго. Союз же сдох, не прожив даже 100 лет:)
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janitor
Ответ ten Hag
«Конечно, нужно было сделать все, чтобы сохранить страну. Ввести рыночную экономику. То, что сделал Китай.» Да, многие люди, в основном постарше, кто понимал что к чему, потеряли тогда смысл жизни Столько лет во благо трудились, для общих целей, во благо Родной страны...но пришли западные ценности, и как зажили! Ух! Запад сделал руками своих друзей то, о чем так долго мечтали
Тащи с завода каждый гвоздь -
Ты здесь хозяин,а не гость!
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ДудьСдулся
Ответ j30
финляндия которая была союзником германии , это война была чтобы отодвинуть границы чтобы германии не было легко взять ленинград
24 августа 1939 между Германией и СССР был заключён Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. Согласно данным секретного протокола к пакту, Финляндия входила в сферу влияния СССР.

Так что Финляндия не была союзником Германии.
Сталин хотел из неё сделать 16-ю республику.
По образцу Латвии, Эстонии, Литвы...
Но получил по зубам.
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yulay
Развал СССР это благо
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Игорь Новиков
Ответ Apol
А то, что большинство русских остались за пределами России, это так - мелочи?)
И что? Разве при распаде империй иначе бывает? Ну, кто хотел, наверное, поехал в Россию. Многим и без неё прекрасно живётся.
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Дмитрий
Ответ Моутиньо оформляет 40
Вопросы к самой империи, что она смогла так развалиться, в первую очерещь
Просуществовав каких-то 70 лет)) ну смешно. Какое-то имперское недоразумение. Вспышка в истории.
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Real_v_dushe
Ответ RSM-1930
ультра-правая диктатура это на Украина, причем типичная. В России центристская идеология, ближе к левой. В России сотня национальностей живёт, как она может быть правой?
В Украине демократия, а у вас в стране настоящий фашизм. Черчилль сказал о вас свои пророческие слова: "Фашисты будущего будут называть себя антифашистами"
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BananaMama
Ответ dmitrysomov
Чёрный лебедь прилетает неожиданно. Империя в 1917 вообще за неделю рухнула.
Может неожиданно прилетает сам факт, что вот это случилось именно сейчас
Но всё предпосылки к краху обычно накапливаются годами, если не десятилетиями
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tyuiop tyuiop
Ответ j30
пакт о ненападении потому что ссср был не готов к войне что бы выиграть время и что такого ? европейские страны во главе с британией передали протсо так гитлеру чехословакию, ои тогда еще похлеще соучастики или нет?
они не делили Чехословакии
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Maxim Vasnechov
Ответ Apol
После 1991 года большинство русских остались на территориях постсоветских стран. Кому-то повезло с дружественной страной, а кто-то стал негражданином по типу Эстонии и Латвии
Это какая-то альтернативная история. Осталась десятая часть русских за пределами РФ. От СССР сбежало больше. И больше всего повезло тем, кто живёт в Эстонии.
А вообще, добровольно-принудительное переселение русских, это тоже "заслуга" страны советов.
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Pigmalion
Ответ Atlichna
С 1861 по 1917 год каждый житель Российской Империи мог уехать из страны. Такими людьми были основаны колонии и поселения по всему миру - Калифорния, Южная Америка. Простыми крестьянами. По всему миру перемещались русские купцы. Я уже не говорю про интеллигенцию, которая ездила в другие страны за контактами, за вдохновением, да просто потому, что хочется сменить обстановку. В СССР всех этих людей, кто не успел сбежать, заперли внутри страны. 200 стран в мире, и люди вынуждены были всю жизнь провести в одной. Разрешение на поездку в страну-вассал СССР нужно было заслужить, разрешение на отъезд в цивилизованный мир - вымолить. Людей просто снова сделали крепостными. Распад СССР - величайшее возвращение свободы перемещения для 200 млн людей. Это настолько огромная веха, что даже сейчас власти не готовы закрыть границы, хотя им, кажется, и хочется. Люди, которым эта свобода не нужна, которые мечтают снова вернуться за железный занавес - что с ними не так?
Ну выездные визы отменили еще до распада Совка.
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Кеша
Ухожу с этой ветки со словами : адепты западной культуры я вас презираю ! Великая Россия была , есть и будет всегда , как бы вы не хотели нашего уничтожения !
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Pol Belov
Ответ ten Hag
Лучше стало, да, после развала? Сколько народу у нас «приспособилось» к новым условиям За джинсы и жвачки - «свобода» началась
всегда удивляюсь тупости подобных вопросов "а лучше стало, что ли?".... а с чего "лучше-то" должно было стать, если времена пришли новые, а народ остался прежний?.. народ, который родился, жил и воспитывался в совке и понятия не имел что такое демократия, что такое рыночная экономика, что такое честные выборы, что такое общественное мнение, ну и откуда вдруг было взяться "хорошей жизни", если этот самый народ даже не смог отстоять свое прежнее существование - СССР, и продал страну за жвачку?... какая-то жалкая кучка "новых руководителей" с легкостью развалила страну в которой народ привык жить "как скажут"... ну вот и сказали "хана СССР" и что народ? да послушно побрел жить в капитализме, о котором знал только из советских газет... или это США виноваты, что не построили нужный капитализм в новой России и не научили демократии?..
а сколько лет новая Германия училась жить "по-новому"? и прежде чем вопрошать "а жить лучше что ли стало?", спросите себя - а вы эту "лучшую жизнь" пытались ли построить или так и ждете, когда вам на блюдечку принесут "комфорт, достаток, благополучие"?
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RSM-1930
Ответ Real_v_dushe
Катастрофа - это то, что Россия, пройдя ужасы коммунизма, перешла к ультра-правой диктатуре, а распад СССР - это благо для всех народов, получивших наконец независимость, и всего остального мира.
ультра-правая диктатура это на Украина, причем типичная. В России центристская идеология, ближе к левой. В России сотня национальностей живёт, как она может быть правой?
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Green-yed Taxi
Как? Ну вот, например, народная социалистическая мудрость.

"Тащи с работы каждый гвоздь, ты здесь - хозяин, а не гость. "
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tyuiop tyuiop
Ответ Boris Chernogorodov
У кого получилось лучше?
у всех соседних стран
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Michael Scott
>"Разве у нас возможностей меньше, чем у Китая?"

1) Маразм в Китай был экспортирован (а в Совке он начался)

2) В Китае маразм длился 25 лет, а не 70

3) Маразм в Китае начался уже на стадии "социализм в отдельно взятой стране", а не на стадии "земшарная республика Советов"
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Алексей Сигаев
Ответ Аталанта расправила плечи
Трагедия - это ее создание. Выгнать, замучить и убить миллионы лучших умов, устроить искусственный голод в самых плодородным регионах от которого умерли миллионы, доносы, репрессии, стукачество, соучастие в развязывание крупнейшей войны в истории человечества, в которой сами потом положили десятки миллионов, постоянные геополитические авантюры, чернобыль, аральское море, дефицит, депортации целых народов, Гражданская война, довести главного экспортера зерна в мире до того, что стали закупать зерно сами за границей. И это всего за 70 лет. Но зато для хлебушков пломбир был вкусный, не нужно было над жизнью думать и в космос летали на немецких трофейных технологиях.
У тебя неверная информация. "Лучших умов" выгнали и замучили не миллионы, а миллиарды. Изучай Солженицына глубже.
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RSM-1930
Нужно вовремя предателей вычислять и перевоспитывать и такого можно было избежать
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Rafael Nadal Parero
Ответ j30
пакт о ненападении потому что ссср был не готов к войне что бы выиграть время и что такого ? европейские страны во главе с британией передали протсо так гитлеру чехословакию, ои тогда еще похлеще соучастики или нет?
В Польшу войска тоже ввели, или оккупировали Прибалтику с Финляндией потому что не были готовы к войне и хотели выиграть время?
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fd6gtd8k77
Ответ ДудьСдулся
У коммунистов-запутинцев это типичное явление. Раздвоение сознания.
Одни из самых нелепых существ, с гигантскими нарушениями причинно-следственных связей.Я сам родился и вырос в совке, это было омерзительное, нищее, рабское государство.
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Apol
Ответ Maxim Vasnechov
Чего? Где большинство русских осталось?
После 1991 года большинство русских остались на территориях постсоветских стран. Кому-то повезло с дружественной страной, а кто-то стал негражданином по типу Эстонии и Латвии
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