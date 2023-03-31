Газзаев о распаде СССР: «Величайшая катастрофа XX века. Как можно было развалить такую мощную империю?»
Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает распад СССР величайшей катастрофой XX века.
– Как вы восприняли распад СССР?
– Это была величайшая катастрофа XX века. В одночасье рухнуло все – и мы оказались в другой стране. Разруха, законов нет, развал армии, экономики, межнациональные конфликты. Фактически страной управляла улица.
Люди не знали, как и чем кормить своих детей. Многие мои друзья, оказавшись в новой геополитической реальности, просто не смогли встроиться в новую жизнь.
Страна стала одним большим базаром. Все чем-то приторговывали, как-то надо было выживать, сохранить семью. Перспектив было – ноль.
Честно, не понимаю, как можно было развалить такую мощную империю? Люди, которые тогда стояли во главе нашей страны, были слюнтяи какие-то, слабые руководители.
Помню лидеров ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению, который выступал против перестройки в СССР и преобразования государства в СНГ – Sports.ru). Когда их показывали по телевидению, они тряслись, подтирали сопли, заикались и дрожали от страха.
Конечно, нужно было сделать все, чтобы сохранить страну. Ввести рыночную экономику. То, что сделал Китай. Разве у нас возможностей меньше, чем у Китая? – сказал бывший депутат Госдумы.
Были тогда несколько стариканов, которые тоже считали развал трагедией, чёт их никто не поддержал. И нынче гавкающий Газзаев, и все ему сочувствующие, имеют всего два варианта - либо империя развалилась потому, что была никому не нужна, либо империю развалили они сами, своей трусостью и бездействием.
Ты здесь хозяин,а не гость!
Так что Финляндия не была союзником Германии.
Сталин хотел из неё сделать 16-ю республику.
По образцу Латвии, Эстонии, Литвы...
Но получил по зубам.
Но всё предпосылки к краху обычно накапливаются годами, если не десятилетиями
А вообще, добровольно-принудительное переселение русских, это тоже "заслуга" страны советов.
а сколько лет новая Германия училась жить "по-новому"? и прежде чем вопрошать "а жить лучше что ли стало?", спросите себя - а вы эту "лучшую жизнь" пытались ли построить или так и ждете, когда вам на блюдечку принесут "комфорт, достаток, благополучие"?
"Тащи с работы каждый гвоздь, ты здесь - хозяин, а не гость. "
1) Маразм в Китай был экспортирован (а в Совке он начался)
2) В Китае маразм длился 25 лет, а не 70
3) Маразм в Китае начался уже на стадии "социализм в отдельно взятой стране", а не на стадии "земшарная республика Советов"