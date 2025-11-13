  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бывшая жена Сапеты о разрыве: «Неделю не ела, весила 45 кг при росте 174 см. Человек сказал, что больше не хочет знать про ребенка, оставил нас с долгами в 3 млн и заблокированными картами»
22

Бывшая жена Сапеты о разрыве: «Неделю не ела, весила 45 кг при росте 174 см. Человек сказал, что больше не хочет знать про ребенка, оставил нас с долгами в 3 млн и заблокированными картами»

Яна Сапета рассказала о причинах расставания с Александром Сапетой.

Яна Сапета рассказала о разрыве отношений с экс-полузащитником «Динамо» Александром Сапетой. 

Ранее Никки Сии, блогер и бывшая девушка вингера «Динамо» Муми Нгалале, обвинила камерунца в изменах и применении физической силы к ней.

Девушку поддержала победительница девятого сезона шоу «Холостяк» Яна Сапета, бывшая жена жена экс-полузащитника «Динамо» Александра Сапеты. Она вспомнила об отношениях с футболистом, от которого родила дочь Мию.

«Мой вес был 45 кг при росте 174 см. Я неделю не ела и не спала, рыдала. Просто в это время человек жил свою лучшую жизнь с другими, отключив телефон, и сказал, что больше не хочет знать про ребенка – хочет забыть нас. Оставил нас с долгами в 3 миллиона и заблокированными картами. Просто помните: если кто-то сейчас в похожих ситуациях, Бог помогает через людей.

Каким-то чудом рядом оказался человек, который все поставил на место в моей голове и жизни. «С умным будь умным, с дураком будь дураком». Жизнь – игра. Не привязывайся ни к чему – ни к людям, ни к вещам. Все это временно. Мы пришли в этот мир одни – одни и уйдем. Так и есть», – цитирует Яну Сапету Starhit.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?33443 голоса
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Starhit
logoАлександр Сапета
светская хроника
logoпремьер-лига Россия
logoМуми Нгамале
девушки и спорт
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бывшая жена Сапеты о разрыве: «На «Холостяке» собирала себя по частям, а он обвинил, что бросила его. Хотя на моей машине возил другую девушку, с которой был, пока я одна воспитывала дочь»
вчера, 17:20
Фитнес-тренер, прятавшаяся в спальне Нгамале, когда блогер Никки Сии приходила за вещами: «В моей картине мира интим может быть только в отношениях. С Муми они исключительно приятельские»
вчера, 16:33
Булыкин о Нгамале: «80% легионеров легко можно заменить россиянами с меньшей зарплатой и горящими глазами. Приезжают игроки, которые не сильнее наших и попадают в непонятные истории»
вчера, 16:12
Главные новости
Квалификация ЧМ-2026. Германия в гостях у Люксембурга, Нидерланды против Польши, Хорватия примет Фареры
16 минут назад
Товарищеские матчи. Аргентина в гостях у Анголы, Япония сыграет с Ганой
33 минуты назад
Удаление Роналду за удар локтем, Мбаппе вывел Францию на ЧМ, ни одного игрока СКА в сборной Ротенберга, Кержаков может догнать Дзюбу по голам в сборной и другие новости
сегодня, 04:10
Аршавин о номинации Алеррандро на премию Пушкаша: «Никогда бы не поверил, что он может такой гол забить. После этого мяча ЦСКА его и взял, мне кажется»
сегодня, 03:56
Куртукова об исполнении гимна на матче Россия – Перу: «Был мандраж, тряслись руки на таком большом стадионе, как «Газпром Арена». В «Лужниках» такого не было»
сегодня, 03:42
Андрей Канчельскис: «Карпину надо определиться — либо «Динамо», либо сборная. На два фронта тяжело распыляться»
сегодня, 03:13
Соболев о жизни в Томске при зарплате 13 тысяч: «Не сказал бы, что тяжело. Жили год на свадебные 80 тысяч. Еще родители чуть помогали»
сегодня, 02:52
Рубен Невеш о 0:2 с Ирландией: «Португалии тяжело играть против команд с низким блоком. Давайте сосредоточимся на следующем матче и пробьемся на ЧМ»
сегодня, 02:20
Гурцкая о Карпине в «Динамо»: «Ни один игрок не стал лучше, все зоны проваливаются, неплохие футболисты выглядят ужасно. Не устраивает его работа как тренера, он не даст результат»
вчера, 23:00
Хэмилтон предпочел Месси Роналду и назвал Винисиуса и Неймара любимыми футболистами
вчера, 22:59
Ко всем новостям
Последние новости
Директор «Факела»: «Воронеж — самый футбольный город страны. Надеюсь, бюджет на трансферы будет выше, чем в предыдущие сезоны»
51 минуту назад
Анчелотти считает, что Алонсо преуспеет с «Реалом»: «Вижу солидную команду, особенно в обороне, и очень сильную в атаке. Мбаппе отлично справляется, Беллингем вернулся»
сегодня, 04:39
Парфенов об отставке из «Торпедо»: «Опытные пацаны переспросили: «Шутишь, что ли?» Еще даже первый круг не закончился, а уже четвертая смена тренера... За три месяца!»
сегодня, 04:22
Вратарь «Ростова» Ятимов: «Сборная Таджикистана должна быть на чемпионате мира лет через 20»
сегодня, 03:27
Дешам о Мбаппе: «Франция всегда будет сильнее, если он в составе. Килиан не только отличный игрок, но и умеет сплотить всех»
сегодня, 02:37
Ребров о 0:4 с Францией: «Моменты с пенальти были ключевыми. Украина была сильна в первом тайме, но во втором не смогла это повторить»
сегодня, 02:03
Тренер Ирландии о 2:0 с Португалией: «Решили играть низким блоком. Против команды с таким индивидуальным мастерством невозможно перекрыть все зоны»
сегодня, 01:47
Тухель о 2:0 с Сербией: «Первый тайм очень понравился, но после перерыва прессинг удавался Англии уже не так хорошо»
сегодня, 01:33
Дешам о выходе Франции на ЧМ: «Сделали сегодня то, что должны были. Гордимся собой»
сегодня, 01:19
У Украины 1 удар в матче с Францией – в начале второго тайма. Команда Реброва проиграла 0:4
вчера, 22:29