Бывшая жена Сапеты о разрыве: «Неделю не ела, весила 45 кг при росте 174 см. Человек сказал, что больше не хочет знать про ребенка, оставил нас с долгами в 3 млн и заблокированными картами»

Яна Сапета рассказала о причинах расставания с Александром Сапетой.

Яна Сапета рассказала о разрыве отношений с экс-полузащитником «Динамо» Александром Сапетой.

Ранее Никки Сии, блогер и бывшая девушка вингера «Динамо» Муми Нгалале, обвинила камерунца в изменах и применении физической силы к ней.

Девушку поддержала победительница девятого сезона шоу «Холостяк» Яна Сапета, бывшая жена жена экс-полузащитника «Динамо » Александра Сапеты . Она вспомнила об отношениях с футболистом, от которого родила дочь Мию.

«Мой вес был 45 кг при росте 174 см. Я неделю не ела и не спала, рыдала. Просто в это время человек жил свою лучшую жизнь с другими, отключив телефон, и сказал, что больше не хочет знать про ребенка – хочет забыть нас. Оставил нас с долгами в 3 миллиона и заблокированными картами. Просто помните: если кто-то сейчас в похожих ситуациях, Бог помогает через людей.

Каким-то чудом рядом оказался человек, который все поставил на место в моей голове и жизни. «С умным будь умным, с дураком будь дураком». Жизнь – игра. Не привязывайся ни к чему – ни к людям, ни к вещам. Все это временно. Мы пришли в этот мир одни – одни и уйдем. Так и есть», – цитирует Яну Сапету Starhit.