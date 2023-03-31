Василий Уткин: «Уровень комментариев на Оkkо на порядок выше, чем на «Матче», где есть несколько топов, но регулярно попадаешь на какофонично стрекочущую #####»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Кубок Италии Ла Лига Кубок Испании телевидение квалификация Евро-2024 Роман Нагучев Матч ТВ Okko брань Станислав Минин контент Футбол

Василий Уткин сравнил работу комментаторов на Okko и «Матч ТВ».

«Пока не начался новый тур, расскажу об основном впечатлении прошедшей недели. Это комментарии на Оkkо. Уровень – на порядок выше, чем на «Матч ТВ».

Я посмотрел десять матчей. Плохой комментарий, в моем понимании, был один. Не стану говорить, какой, потому что то обстоятельство, что это был комментатор, который работает и на «Матче» – совпадение, думаю. Может, плохой день был у человека.

Отличный русский язык, нет перегруза бессмысленной информацией (ну, или почти нет – молодежи это просто по определению свойственно), в общем, мое сварливое ухо почти ничто не раздражало.

Я впервые так явственно обратил на это внимание потому, что обычно матчи смотришь вперемежку. А тут целую неделю вся актуальность сосредоточилась в Оkkо.

И я удивился – какая сильная, какая заметная разница. Я бы сказал, что она бросается в глаза, если бы она не бросалась в уши.

На «Матче» есть несколько топ-комментаторов. Станислав Минин, например. Роман Нагучев. Но от матча к матчу попадаешь регулярно на какофонично стрекочущую ##### [фигню].

На Оkkо я за эти две недели, посмотрев много игр целиком, такого не встретил. Работают перцы, молодчики», – написал блогер в своем телеграм-канале.

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69 комментариев

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Демедрол
а как же шнякин ?))
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AmanEsen
Ответ Владислав Романов
Он хвалит комментаторов ОККО, а не себя)))
Ну я так и понял. Просто странно читать такие претензии с аргументами (причем аргументы действительно стоящие) от человека, который сам всем этим страдал.
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Александра Чиркова
Интересно, а что Василий испытывает от собственного отражения в зеркале? И что у Василия со стулом, обязательно напишите об этом уважаемый Спортс?
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justburn
Ответ KozlikX
это он про Губера ?
А он комментирует футбол?
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Ashan Sorokin
Жирный человек на букву мра
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Альтависта
Ответ Gornostaev
Справедливости ради надо сказать, что на Окко они появились не из космоса, а в большинстве своем с Матча... Что, конечно, не отменяет сегодняшний ужасный уровень комментирования на Главном спортивном... А вообще так нельзя - выдать выражение "какофонично стрекочущая ..." и даже не намекнуть :). Хотя там многие подпадают под это определение, к сожалению...
С НТВ+ они, а не с "Матча".
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Сергей Орлов
У Нагучева большая беда с шипящими, просто невозможно слушать.
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Сергей Орлов
Ответ Aleksandr Danilov
В какой ещё стране, кроме России, на полном серьёзе обсуждают комментаторов? Это как обсуждать голос в навигаторе, какая разница какой он? (Кроме Дементьева, конечно)
Дементьев прекрасный комментатор.
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Евгений Якутов
На ОККО рулит Стогниенко. Отличный комментатор! И команду подобрал соответствующую.
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andy18
стрекочущая ##### с матч тв от Уткина и это не Канделаки. Ну тогда не знаю ))
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Dinamik1
На Матче сам себя назначил лучшим.майонез.Что тогда можно говорить о их уровне.Остальные майонезу задницу лижут.
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Михо
На Окко почти все хороши, но вот Алхазов это кровь из ушей, постоянные глупые остроты, нелепые каламбуры, плохое знание матчасти и тд
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Ваня-председатель
Ответ AERN
Да канал давно уже коммерческий и политизированный. Грузинка убила там спорт.
Давно там нет грузинки. При ней канал был вполне себе
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Руслан Нотарев
Давно уже выключаю звук, чтоб не слышать ни комментаторов с Окко, ни с Матча!!! С удовольствием слушал как комментируют Маслаченко, Розанов, Казанский, да и сам Уткин!
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Владислав Романов
Ответ Gornostaev
Справедливости ради надо сказать, что на Окко они появились не из космоса, а в большинстве своем с Матча... Что, конечно, не отменяет сегодняшний ужасный уровень комментирования на Главном спортивном... А вообще так нельзя - выдать выражение "какофонично стрекочущая ..." и даже не намекнуть :). Хотя там многие подпадают под это определение, к сожалению...
они туда пришли опыта набраться, это не значит что "матч" их "создал"
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SPB Patriot
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Владислав Романов
Ответ igls54
##### - в фамилиях Черданцев и Губерниев на четыре буквы больше
в фамилиях больше, в прозвищах как раз😁
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Северный болельщик
Какофонично стрекочущей ###### чердака ещё никто не называл!
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Ваня-председатель
Ответ AmanEsen
Я понял, что русскоязычные комментаторы полное дно знаете как? На ютубе некоторые каналы выкладывают видео со скиллами футболистов без фоновой музыки, только с комменторами. И там постоянно чередуются английские, испанские, арабские и русские комменаторы в одном видео. И практически всегда, когда доходит очередь до русскоязычного комментатора, то почему-то они остраненно комментируют эпизоды, на пофигизм. Иностранцы практически всегда именно в игре. И Уткин чтобы не лицемерить, сам был именно таким же. В 90% матчах он что-то бубнил под себя о всяком, кроме самой игры.
Нес всякую ######
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Владислав Романов
Ответ AmanEsen
Я понял, что русскоязычные комментаторы полное дно знаете как? На ютубе некоторые каналы выкладывают видео со скиллами футболистов без фоновой музыки, только с комменторами. И там постоянно чередуются английские, испанские, арабские и русские комменаторы в одном видео. И практически всегда, когда доходит очередь до русскоязычного комментатора, то почему-то они остраненно комментируют эпизоды, на пофигизм. Иностранцы практически всегда именно в игре. И Уткин чтобы не лицемерить, сам был именно таким же. В 90% матчах он что-то бубнил под себя о всяком, кроме самой игры.
Он хвалит комментаторов ОККО, а не себя)))
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Ron Weasley
Вася дело говорит
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Dan Kennedy
Окко нравится, а когда АПЛ был вообще супер. Смотри что хочешь(все матчи пытались делать), плюс фильмы. Сейчас, конечно, с выбором фильмов и спорта посложнее, но подписку периодически покупаю. О, хоккей еще есть, но смотрел пару раз. Вроде тоже нормально всё.

Матч ТВ просто паразит, плевать они на нас хотели. Понятно что и Окко тоже не за бесплатно все делают, но всяко намного приятнее.
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Каба
Ответ v.belorussky
Сетанта тоже норм, кстати. Может, им немного не хватает ОККОвской технологичности, но комментаторы тоже очень приятные все. Насчёт технологичности - вспомнил времена трансляций ОККО АПЛ. Там в некоторых матчах можно было даже ракурс камеры менять. И шум стадиона оставлять, выключая комментатора. Космос!
на Сетанте слабые комментаторы, кричащие, писклявые, сдавленные голоса.
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Ваня-председатель
Ответ mancity111
Да Минина сейчас модно хвалить на спортсе )
А чего модно - он лучший
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AERN
Да канал давно уже коммерческий и политизированный. Грузинка убила там спорт.
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