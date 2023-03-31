Фанат, бросивший банан в Вендела, оштрафован на 5 тысяч рублей. «Волге» ранее присудили штраф в 500 тысяч
Болельщик «Волги», бросивший банан в хавбека «Зенита» Вендела, оштрафован.
В гостевом матче «Зенита» против ульяновской «Волги» (3:0) в Фонбет Кубке России фанат бросил с трибуны банан в бразильского игрока в момент замены.
«Суд установил, что молодой человек нарушил правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных мероприятий и оштрафовал болельщика на 5 тысяч рублей с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных мероприятий в дни их проведения сроком на 1 год», – говорится в сообщении УМВД России по Ульяновской области.
Напомним, «Волгу» за инцидент оштрафовали на 500 тысяч рублей.
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Банан теперь считается символом
Полностью согласен
И это если ещё найдут..
Повесить бы штраф на "фаната" и пусть расплачивается по копеечке...Ничего суперстрашного не произойдет: считай автомобиль в кредит взял.