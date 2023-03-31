Фанат, бросивший банан в Вендела, оштрафован на 5 тысяч рублей. «Волге» ранее присудили штраф в 500 тысяч

Болельщик «Волги», бросивший банан в хавбека « » Вендела, оштрафован.

В гостевом матче «Зенита» против ульяновской « » (3:0) в Фонбет Кубке России фанат бросил с трибуны банан в бразильского игрока в момент замены.

«Суд установил, что молодой человек нарушил правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных мероприятий и оштрафовал болельщика на 5 тысяч рублей с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных мероприятий в дни их проведения сроком на 1 год», – говорится в сообщении УМВД России по Ульяновской области.

Напомним, «Волгу» за инцидент оштрафовали на 500 тысяч рублей.

В Вендела кинули банан: «Волга» ищет виновного, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска