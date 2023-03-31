Фанат, бросивший банан в Вендела, оштрафован на 5 тысяч рублей. «Волге» ранее присудили штраф в 500 тысяч

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России происшествия болельщики Первая лига Волга Ульяновск Вендел дискриминация Футбол

Болельщик «Волги», бросивший банан в хавбека «Зенита» Вендела, оштрафован.

В гостевом матче «Зенита» против ульяновской «Волги» (3:0) в Фонбет Кубке России фанат бросил с трибуны банан в бразильского игрока в момент замены.

«Суд установил, что молодой человек нарушил правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных мероприятий и оштрафовал болельщика на 5 тысяч рублей с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных мероприятий в дни их проведения сроком на 1 год», – говорится в сообщении УМВД России по Ульяновской области.

Напомним, «Волгу» за инцидент оштрафовали на 500 тысяч рублей.

В Вендела кинули банан: «Волга» ищет виновного, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска

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43 комментария

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вот и ценник нарисовали за банан...)
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Зайцев Руслан
Взыскать полляма с этого дурачка и впредь на стадион не пускать
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Джононбек Тоиров
Мир вашему дому !
Банан теперь считается символом
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Джононбек Тоиров
Ответ Michael Boldyrev
Вообще нормально так ответственность распределяется - этот придурок и на футбол-то возможно не ходит, а "Волга" - которая, наверняка, вылетит - должна чуть ли не половину выручки за домашний матч рядовой команды Второй Лиги. Повесить бы штраф на "фаната" и пусть расплачивается по копеечке...Ничего суперстрашного не произойдет: считай автомобиль в кредит взял.
Мир вашему дому!
Полностью согласен
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Russ Ivan
Вот таким уродам и надо принудительно давать FAN ID...
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Серж
Ответ igor.igorev
Что-то большой штраф в 5 тысяч рублей. Обычное правонарушение по КоАП РФ, надо подать апелляцию. Чем отличается бросок банана от броска снежком?
Снежком в негра ? Да вы батенька расист
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Millencolin
Ответ TiNO
Ну клуб может на него и в суд еще подать, за то, что им пришлось платить полмиллиона из-за его глупого поступка. И будут правы.
Ак Барс, например, так и сделал, когда фанат выбежал на площадку и КХЛ впаяла им штраф. Думаю, Волге не составит труда взыскать полмиллиона с этого балбеса.
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Серж
За что штрафовать нищую Волгу ?? Лучше этого карлана на год обязательных работ отправить
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Deca
Штраф в 5 тысяч не отпугнет любителей бананов.
И это если ещё найдут..
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Michael Boldyrev
Ответ igor.igorev
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Кто ты, воин?
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Prokuror Prokurorov
А я не согласен с теми, кто оправдывает тут Волгу. Такой вот "пассажир" ответственность исключительно Футбольного Клуба. Не умеете работать с ЦА - получайте. Впредь зато подобное не допустят.
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igor.igorev
Ответ Алар
Видел я его, когда он извинялся) Отучили чувака бананами кидаться!
А почему нельзя бананами кидаться? Где в КоАП РФ написано, что нельзя бананами кидаться?
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Игорь Волков
Всем давно известно, что этот фанат был куплен африканским политпроектом с целью ведения тоталитарных норм на футболе
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igor.igorev
Ответ окечуква
Да нашли потому что это никакой не фанат, а купленный гопник, которому заказали бросить банан для того, чтобы потом заявить вот, мол, сколько хулиганья на трибунах, нам никак бы фан айди не обойтись. Дело раскрыто.
Так в решении суда нет никакого банана.
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igor.igorev
Ответ Michael Boldyrev
Вообще нормально так ответственность распределяется - этот придурок и на футбол-то возможно не ходит, а "Волга" - которая, наверняка, вылетит - должна чуть ли не половину выручки за домашний матч рядовой команды Второй Лиги. Повесить бы штраф на "фаната" и пусть расплачивается по копеечке...Ничего суперстрашного не произойдет: считай автомобиль в кредит взял.
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igor.igorev
Ответ Пепси пеналдувич
Мой комм удалил про то что клуб жалко, а фанат недалекий.
А что такого плохого сделал фанат?
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igor.igorev
Что-то большой штраф в 5 тысяч рублей. Обычное правонарушение по КоАП РФ, надо подать апелляцию. Чем отличается бросок банана от броска снежком?
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Пепси пеналдувич
Мой комм удалил про то что клуб жалко, а фанат недалекий.
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f0mk4
ахахахахах
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Michael Boldyrev
Вообще нормально так ответственность распределяется - этот придурок и на футбол-то возможно не ходит, а "Волга" - которая, наверняка, вылетит - должна чуть ли не половину выручки за домашний матч рядовой команды Второй Лиги.

Повесить бы штраф на "фаната" и пусть расплачивается по копеечке...Ничего суперстрашного не произойдет: считай автомобиль в кредит взял.
+21
-3
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Valeriy Komarow
Ответ Екн Лор
За что клубу-то штраф? Или они должны на вход поставить бананоискатель?
За то что при досмотре к колюще - режущему и спиртному не включили самое страшное оружие: -- бананы.
+2
-1
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TiNO
Ну клуб может на него и в суд еще подать, за то, что им пришлось платить полмиллиона из-за его глупого поступка. И будут правы.
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окечуква
Да нашли потому что это никакой не фанат, а купленный гопник, которому заказали бросить банан для того, чтобы потом заявить вот, мол, сколько хулиганья на трибунах, нам никак бы фан айди не обойтись. Дело раскрыто.
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Норм Чувак
считай купил билет у перекупа)
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ks1923
На 40 кг бананов оштрафовали.
+2
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