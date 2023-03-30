«Спартак» – лидер по агентским выплатам, ЦСКА – СКА в финале Запада, омбудсмен Москалькова напишет в ООН, ролик АПЛ без россиян, Дзюба – лучший игрок марта и другие новости

1. «Спартак» потратил 4,8 млн евро и более 267 млн рублей на выплаты посредникам – больше всех в России в 2022-м. «Зенит» – 2-й, ЦСКА и «Локо» – в топ-3, согласно опубликованным РФС данным.

2. ЦСКА сыграет со СКА в финале Запада в Кубка Гагарина. Команда Сергея Федорова победила «Локомотив» 4-3 в серии. ЦСКА и СКА сыграют в финале Запада в 5-й раз подряд.

3. АПЛ не включила россиян в ролик с лучшими голами от каждой страны, чьи игроки выступали в лиге. В видео попали 103 гола от представителей 103 стран.

4. Омбудсмен Татьяна Москалькова направит обращение Верховному комиссару ООН по правам человека в защиту прав российских и белорусских спортсменов.

5. Артем Дзюба признан лучшим игроком марта в РПЛ. У него хет-трик против «Ростова» и гол+пас с «Краснодаром».

5. «Эксельсиор» лишил капитана Редуана Эль-Якуби повязки из-за отказа участвовать в акции в поддержку ЛГБТ.

7. НХЛ. «Вашингтон» уступил «Айлендерс» (1:2 Б), у Александра Овечкина прервалась 4-матчевая голевая серия, «Флорида» одолела «Торонто» (3:2 ОТ), «Колорадо» встречается с «Миннесотой».

8. Теннис. В четвертьфинале турнира в Майами Янник Синнер выбил Эмиля Руусувуори. У женщин Арина Соболенко проиграла Соране Кырстя.

9. НБА. 51 очко Холидэя помогло «Милуоки» обыграть «Индиану», «Клипперс» прервали победную серию «Мемфиса». Другие результаты – здесь.

10. Алекс Фергюсон и Арсен Венгер включены в Зал славы АПЛ.

11. Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович тайно участвовал в поглощении «Витесса», а после этого продолжал финансировать клуб из Нидерландов, пишет The Guardian.

12. ФИФА лишила Индонезию чемпионата мира U20. Жители страны сорвали жеребьевку, требуя не допускать Израиль.

13. Игроки из ДНР, ЛНР, Крыма, Запорожской и Херсонской областей не будут считаться легионерами в чемпионате России. Минспорт подготовил соответствующий проект.

14. Игроки «Калгари», включая российского защитника Никиту Задорова и Назема Кадри, надели свитера с радужными логотипами перед матчем с «Кингс».

15. Хвича продлит контракт с «Наполи» до 2028-го. Зарплата игрока вырастет с 1 млн евро до 4 млн с учетом бонусов, утверждает Foot Mercato.

Цитаты дня.

Лебеф о защитниках Роналду: «Мне сказали, что я тупица и никогда не буду на его уровне. Это правда – я выиграл ЧМ, а он нет»

Глава саудовского «Аль-Таи» о Месси: «Не хочу пресыщенного игрока, просто смотревшего матч с «Баварией»

Отец Фати: «До травмы Ансу играл в одном составе с Гризманном, Дембеле и Суаресом. Почему сейчас он не играет? Разучился или что? Он заслуживает больше минут»

Вероника Степанова: «Условия МОК унизительны и глупы. Отстранить за поддержку президента страны? Да я горда этим»

Озбилиз о том, почему живет в Армении: «Некоторые вещи лучше, чем в Европе. Там сын увидел 4-летнего мальчика с накрашенными ногтями. И как мне это объяснить? Для меня такое ненормально»

Леоненко о Мудрике: «Он выглядит сырым, но виноваты же вы, трактористы, кто покупал его за 70+30. Пишите что хотите – ему какая разница? Если он сильный, то продолжит тренироваться»

Карпин о Матыцине: «И у меня вопрос к министру спорта: он с командой и с болельщиками?»

Мария Захарова о рекомендациях МОК: «Это национализм, ксенофобия, ненависть по этническим, культурным, религиозным и другим мотивам»

Василий Уткин: «Хуже фанатов Роналду только фанаты Загитовой»