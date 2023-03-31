Азар получает больше всех в Ла Лиге – 2,25 млн евро в месяц до налогов. Левандовски – 2-й, Бускетс – 3-й (L’Equipe)

Полузащитник « » Эден Азар – самый высокооплачиваемый игрок чемпионата .

L’Equipe опубликовал рейтинг игроков Ла Лиги с самыми высокими зарплатами. Бельгиец получает больше всех – 2,25 млн евро в месяц до уплаты налогов.

Топ самых высокооплачиваемых игроков Ла Лиги (зарплата в месяц, до уплаты налогов):

1. («Реал») – 2,25 млн евро;

2. («Барселона») – 2,17 млн евро;

3. Серджи Бускетс («Барселона») – 1,91 млн евро;

4. Давид Алаба («Реал») – 1,88 млн евро;

5-7. («Реал») – 1,67 млн евро;

5-7. Жорди Альба («Барселона») – 1,67 млн евро;

5-7. Ян Облак («Атлетико») – 1,67 млн евро.