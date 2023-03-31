Азар получает больше всех в Ла Лиге – 2,25 млн евро в месяц до налогов. Левандовски – 2-й, Бускетс – 3-й (L’Equipe)

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига рейтинги Эден Азар Серджи Бускетс Роберт Левандовски Жорди Альба Давид Алаба Ян Облак Винисиус Жуниор деньги Футбол

Полузащитник «Реала» Эден Азар – самый высокооплачиваемый игрок чемпионата Испании.

L’Equipe опубликовал рейтинг игроков Ла Лиги с самыми высокими зарплатами. Бельгиец получает больше всех – 2,25 млн евро в месяц до уплаты налогов.

Топ самых высокооплачиваемых игроков Ла Лиги (зарплата в месяц, до уплаты налогов):

1. Эден Азар («Реал») – 2,25 млн евро;

2. Роберт Левандовски («Барселона») – 2,17 млн евро;

3. Серджи Бускетс («Барселона») – 1,91 млн евро;

4. Давид Алаба («Реал») – 1,88 млн евро;

5-7. Винисиус Жуниор («Реал») – 1,67 млн евро;

5-7. Жорди Альба («Барселона») – 1,67 млн евро;

5-7. Ян Облак («Атлетико») – 1,67 млн евро.

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125 комментариев

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ivica_sprut
ахахахах, Азар больше всех
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stason79
ихкокорин
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человек-муравей человек-физрук
данные с потолка. в Барсе больше всех получает Де Йонг. потом Бускетс а только потом Лева с 1.5 млн в месяц. в Реале Бензема и Кросс получают больше Алабы
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Старый Сухи
Ответ simplehumble
Азар это самый провальный трансфер за всю историю от которого проиграли все 3 стороны. И реал, и челси, и сам азар
По поводу того, что Челси проиграл, так это спорно. Да и по поводу Азара тоже не все так однозначно. Да, он сидит на лавке, но получает то за это больше всех. Может это его вполне устраивает, а его заявления что он хочет играть на поле, так, больше для порядка.
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SultanSuleymanKhan
Царь
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Izokot
Ответ simplehumble
Азар это самый провальный трансфер за всю историю от которого проиграли все 3 стороны. И реал, и челси, и сам азар
2,25 млн в месяц - это не проигрыш, это прям катастрофа для игрока.
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El Fenomeno 9️⃣
Сколько из этого Азар отдаёт Томасу Менье?🤔
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Мохнатый55
Ответ Stasinho7
Можно ещё про трансфер Кейрсона посмеяться. Там вообще топ распил по каталонски
Кейррисон был куплен намного дешевле Робиньо. Не заиграл, бывает.
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Ja BRITER
Ответ Андрей Матушкин
А ещё мы смеялись над трансфером Коутинью и Гризманна, не забывай про это!
да над всеми нами можно смеяться и смеяться, но трофеи все равно берет либо Реал, либо Барса)) пусть все смеются, а мы будем праздновать
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Ilya Petrov
Ответ S H A R K
Челси тоже не Барса, состав был слабее. Я лишь привёл пример, чтобы вы поняли какое значение Азар мог иметь для Челси
Я понял твой посыл, но опять же, состав был лишь немного слабее. Центр обороны был у Челси сильнее, плюс Канте, плюс Аспи, а атака да, слабее. Всё таки Суарес и Месси это супер галактический уровень, но та Барса уже как пару лет вылетала из ЛЧ, так что глобальной разницы в силе команд на тот момент не было. Всё таки Бавария и Сити были уровнем выше, ну и Ливер.
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RMFC12
Скотство
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S H A R K
Ответ ML26
Ну так что Лева дал Барсе? Может он и лучше Обамеянга, но из группы ЛЧ, по сути критично важного турнира - они не вышли. С Обамой точно хуже бы не было)
У Барсы на том отрезке было очень много травм, особенно в защите. Но если взглянуть на таблицу Ла Лиги, то можно увидеть, что разница всё же есть. Да и Лева лучший бомбардир Ла Лиги на данный момент
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Abu Ibrahim
Ответ ILYA_FCB
А как Челси проиграл? После этого трансфера Челси заработали большие деньги, а через время выиграли ЛЧ
И нашли ему замену игрока кто также тащит клуб как тащил Азар ? Накупили тучу игроков а толку нет .
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Goofts
Ответ ML26
Я больше смеюсь над трансфером Левандовского. Подписать 34 летнего ветерана за 40 млн + зарплата 26 млн в год. Итого его трансфер обойдется в 120 млн за 3 года. Очень дальновидно🧐
Как можно смеяться над Левандовски в сравнении с Азартом. Ты явно без интеллекта.
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liverpool and barcelona fan
Сейчас конечно трансферы Азара и Коутиньо провал.
Но вспомните время до трансфера.
Помню тут в спортсе целая статья выходила как совместить на поле Коутиньо и Иньесту. Мол Коутиньо достойная замена Иньесте так как играют на одинаковой позиции. Некоторые говорили про днк Барсы у него.
Про Азара это тот кто заменит Криштиану. Азар принесет вариативности атаке. После провального сезона Реала 2018-2019 на него смотрели как на мессию.
На деле вон оно как получилось. Какая то деталь где то подходит идеально, а где то не приживается.
Трансферы такая вещь не угадаешь как Челси с форвардами)
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ML26
Ответ S H A R K
Ну, трансфер Левы тоже оправдан. Во первых иметь суперзвезду в составе заманивает дополнительных фанатов и спонсоров, а это означает, что можно получить выручку. А во вторых Лева лучший нападающий последних 5 лет. Он будет постабильнее Аубы, пасы, точность удара, видение поля и завершение заметно лучше. И открывается + бьёт головой лучше Аубы. Барсе он нужен был на 2-3 сезона, а за это время успеют исправить финансовые проблемы, хотя бы частично, и взять молодого топового Напа. А может и вовсе Фати возьмётся за ум, вернётся на прежний и лучше, а раскошелиться на нового Напа не понадобится.
Ну так что Лева дал Барсе? Может он и лучше Обамеянга, но из группы ЛЧ, по сути критично важного турнира - они не вышли. С Обамой точно хуже бы не было)
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Ян Я
Ответ simplehumble
Азар это самый провальный трансфер за всю историю от которого проиграли все 3 стороны. И реал, и челси, и сам азар
Челси на деньги с Азара новый состав купили и выиграли им ЛЧ, это провал??🤦👍
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atonce
Ну..кто ж знал
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Усы Годзиллы
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Так я в курсе, что в Челси он тоже гонял с жирком, я ведь про это и писал. Только вот даже такой любитель по жизни похрустеть семенами киноа и шпинатом как Роналду после 30 начал сбрасывать свою сухую(!) массу, а тут мы должны гордиться тем, что человек чудом не разожрался до ещё бОльших размеров?🤓 По поводу 222-так я и не оправдываю. Я лишь говорю о том, что после Неймара рынок окончательно взорвался и сегодняшние Мудрики за сотку стали нормой. Только вот Дембеле в свои всё ещё 25-это "провал и позор", а Азар в 32-"просто неудачное стечение обстоятельств"🤓
Я и не говорю, что Азар не мог быть лучше и твой пример с Роналду, безусловно, в точку, но травма от удара Менье - это ключевой фактор его разрушенной карьеры.

Сама сумма за Дембеле изначально провал, понимаешь? Это только последние 1,5 сезона, он что-то показывает вменяемое, а что было до этого? И это я ещё не рассматриваю его поведение, которое к слову нанесло вред со спонсором, благо потом нашли другого.
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S H A R K
Ответ Ilya Petrov
При всём уважении к Азару, сравнение с Месси - это как Азара с условным Уолкоттом сравнивать. Я бы их по уровню с условным Алексисом или Ди Марией сравнивал. Хотя посыл твой понятен. И ещё одно, лучшим игроком того времени в АПЛ уже был Кевин Де Брюйне.
Челси тоже не Барса, состав был слабее. Я лишь привёл пример, чтобы вы поняли какое значение Азар мог иметь для Челси
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ML26
Ответ Родя Раскольников
Быстро Левандовски от лучшего игрока мира и обладателя двух Золотых мячей скатился до списанного пенсионера, не стоящего даже 40 миллионов и обычной для топ игрока зарплатой. А стоило всего то в Барсу перейти, как он и вовсе из топ-3 лучших выпал и вообще перестал быть на слуху.
Ну так 3 года уже с того момента прошло, и играл он в доминирующей Баварии, чего не скажешь про Барсу
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Ilya Petrov
Ответ Андрей Матушкин
А ещё мы смеялись над трансфером Коутинью и Гризманна, не забывай про это!
За трансфером Азара следует трансфер Коута. Абсолютный провал. Покупка игрока, который абсолютно не нужен был Вальверде и ни в коем случае не мог рассчитывать на позицию в основе, т.к. помимо классных закидушек и дальних ударов он ничего предложить не мог. Если трансфер Азара на бумаге выглядел вполне прилично, то в случае с Коутиньо даже тактические доводы не перекрывали абсурдность этого приобретения. В нём не было даже минимальной необходимости на тот момент. А вот Дембеле это вполне логичная покупка, исходя из сложившейся на тот момент ситуации. Покупку Гризманна тоже нельзя было оправдать какой либо необходимостью именно в игроке с такими параметрами, но сам Гризманн будучи топовым игроком отлично пристроился и выполнял разные роли на поле, при чём вполне успешно, хоть и сумму трансфера это и близко не оправдало.
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Tybalt
Эден БАзар: "история успеха"
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Bob Ganiev
Ответ che kaif
Бейл. Азар. Кто следующий опрокинет Реал на мешки бабок
такие трансферы бывают. помню как-то Ливерпуль за большие деньги купил какое-то дерево, тот даже как Азар не отыграл. Ювентус за 100+ млн бойфренда Бадра купил, тот чуть клуб не развалил.
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Islom Iskandarov
Ответ simplehumble
Азар это самый провальный трансфер за всю историю от которого проиграли все 3 стороны. И реал, и челси, и сам азар
как раз таки челси выйграл от этого. примерная история как с каутиньо
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