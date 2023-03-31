Азар получает больше всех в Ла Лиге – 2,25 млн евро в месяц до налогов. Левандовски – 2-й, Бускетс – 3-й (L’Equipe)
Полузащитник «Реала» Эден Азар – самый высокооплачиваемый игрок чемпионата Испании.
L’Equipe опубликовал рейтинг игроков Ла Лиги с самыми высокими зарплатами. Бельгиец получает больше всех – 2,25 млн евро в месяц до уплаты налогов.
Топ самых высокооплачиваемых игроков Ла Лиги (зарплата в месяц, до уплаты налогов):
1. Эден Азар («Реал») – 2,25 млн евро;
2. Роберт Левандовски («Барселона») – 2,17 млн евро;
3. Серджи Бускетс («Барселона») – 1,91 млн евро;
4. Давид Алаба («Реал») – 1,88 млн евро;
5-7. Винисиус Жуниор («Реал») – 1,67 млн евро;
5-7. Жорди Альба («Барселона») – 1,67 млн евро;
5-7. Ян Облак («Атлетико») – 1,67 млн евро.
Но вспомните время до трансфера.
Помню тут в спортсе целая статья выходила как совместить на поле Коутиньо и Иньесту. Мол Коутиньо достойная замена Иньесте так как играют на одинаковой позиции. Некоторые говорили про днк Барсы у него.
Про Азара это тот кто заменит Криштиану. Азар принесет вариативности атаке. После провального сезона Реала 2018-2019 на него смотрели как на мессию.
На деле вон оно как получилось. Какая то деталь где то подходит идеально, а где то не приживается.
Трансферы такая вещь не угадаешь как Челси с форвардами)
Сама сумма за Дембеле изначально провал, понимаешь? Это только последние 1,5 сезона, он что-то показывает вменяемое, а что было до этого? И это я ещё не рассматриваю его поведение, которое к слову нанесло вред со спонсором, благо потом нашли другого.