Англия – Сербия. Кейн и Влахович в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
Сборная Англии сыграет с Сербией в матче отбора на ЧМ-2026.
Игра пройдет на стадионе «Уэмбли».
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:45 по московскому времени.
В прямом эфире встречу покажет Okko.
Квалификация ЧМ. 9 тур
13 ноября 19:45, Уэмбли
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
