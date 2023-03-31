Мбаппе сообщил «Реалу» о желании играть за клуб с 2024-го. «Мадрид» готов подписать его бесплатно (As)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе решил перейти в «Реал».

Как утверждает As, французский футболист полон решимости осуществить свою мечту – играть за «Мадрид». Он хотел бы покинуть «ПСЖ» уже этим летом, но клуб не отпустит его из-за действующего контракта.

Мбаппе сообщил высокопоставленным сотрудникам «Реала», что хочет играть за клуб с 2024 года, когда истечет срок его соглашения с «ПСЖ». Килиан может продлить контракт еще на год, но не станет этого делать.

По словам окружения игрока, 24-летний нападающий уверяет, что ничто и никто не сможет заставить его передумать или помешать отъезду в «Реал». Мбаппе запланировал встречу с руководством «ПСЖ» в конце сезона, чтобы сообщить о своем желании играть за «Реал».

«Мадрид» готов подписать Мбаппе, но только бесплатно – никакие переговоры с «ПСЖ» вестись не будут.

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48 комментариев

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maximilian_15
Ответ Madrid Spain
Если бесплатно, почему бы и нет
— Девушка, а вы отдались бы мне за пару сотен миллинонов долларов?
— Hууу... Да..
— А за 20 рублей?
— Да за кого вы меня принимаете!!?!?!!?!!
— За кого принимаю уже понятно, осталось договориться о цене...
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che kaif
Кинет Переца 3 ий раз ))
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Ovsyankin
Ладно, прощаю !(с)
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Real_v_dushe
Ответ Егор Крид58
фанаты Реала: никогда не примем его больше. Перес: ещё одного шанса я не дам
Реал дипломатично сказал черепашке нет, что тут непонятного? А все рассуждения о том, что может быть через 1,5 года вообще смешны. И в этой новости почему-то Мбаппе не в состоянии сказать об этом руководству прямо сейчас? Почему он публично не заявит, что у него контракт 2 года, а не 3? Официально он в 2024 году никаким свободным агентом не будет.
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Syndycate
Ответ СуперНегр228
Неужели Реал будет вести себя как куколд перед Мбаппе? Развел один раз,разведет опять)
Ну в этот раз уж Перес будет поумнее, подпишут предварительный контракт или что-нибудь такое
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Алексей Гусев
As это по англицки?
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Syndycate
С ПСЖ контракт скоро истечет, хочет прибавку)
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Tyrone Woodley
Ответ 90 Minutes
Мбаппе издевается над Реалом
Мбаппе издевается лишь над своей карьерой... Регулярные заглоты в ЛЧ тому подтверждение. Тот же Холланд выглядит предпочтительнее сейчас.
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Станислав Л
ахахахахахаха, ему все условия создали, деньгами обложили, а он вон как
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Лёха Жданчик
Какой именно? клубника 🍓 уже занята если что))
у сожалению баклажан не фрукт, так бы было легче)
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Сергей Жарковский
Купим Мбапе у ПСЖ без посредников. РЕАЛ.
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Лёха Жданчик
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
Мбаппе конечно тот ещё фрукт , но он того стоит
Какой именно? клубника 🍓 уже занята если что))
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Sevuska
Отличного новость 👍
Хочется уже поскорее увидеть Килиана в команде его мечты , и посмотреть сможет ли он побить рекорды своего кумира .
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Лёха Жданчик
Ответ Егор Крид58
кинит Реал вновь
Кiнiт
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прощай Роналду
Ответ Rehcuhcs
Май 2024: Мбаппе выбил у ПСЖ контракт на 10 лямов в месяц и остается еще на 3 года.
Май 2025: Перес растегнул ширинку Мбаппе, извинился и заплакал)
+1
-2
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Егор Крид58
Ответ Максим Табаран
кинет
спасибо, опозорился знатно
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Pitkin
Бесплатно не получится. Килиан просто положит часть денег в свой карман. Разведут только ПСЖ.
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Ansu Fati
Мбаппе продлил контракт прошлым летом до 2025го
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Madrid Spain
Ответ Егор Крид58
фанаты Реала: никогда не примем его больше. Перес: ещё одного шанса я не дам
Если бесплатно, почему бы и нет
+3
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Максим Табаран
Ответ Егор Крид58
кинит Реал вновь
кинет
+1
-2
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Zek Borbiyev
Ответ Егор Крид58
Рамзан прекращай)
ахмат сила!!!
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Golden Valley
Мбаппе нужен ещё один контракт от ПСЖ, и в этом поможет ему Реал😂
+9
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Экселлент
Кто такие AS? думаю и так понятно,что это желтуха, пока авторитетные издания и инсайдеры не сообщат об этом
+3
0
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Blaumerc
игра в кошки мышки
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Матрёшка Ефросиьевна
Мбаппе конечно тот ещё фрукт , но он того стоит
+2
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