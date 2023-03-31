Мбаппе сообщил «Реалу» о желании играть за клуб с 2024-го. «Мадрид» готов подписать его бесплатно (As)
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе решил перейти в «Реал».
Как утверждает As, французский футболист полон решимости осуществить свою мечту – играть за «Мадрид». Он хотел бы покинуть «ПСЖ» уже этим летом, но клуб не отпустит его из-за действующего контракта.
Мбаппе сообщил высокопоставленным сотрудникам «Реала», что хочет играть за клуб с 2024 года, когда истечет срок его соглашения с «ПСЖ». Килиан может продлить контракт еще на год, но не станет этого делать.
По словам окружения игрока, 24-летний нападающий уверяет, что ничто и никто не сможет заставить его передумать или помешать отъезду в «Реал». Мбаппе запланировал встречу с руководством «ПСЖ» в конце сезона, чтобы сообщить о своем желании играть за «Реал».
«Мадрид» готов подписать Мбаппе, но только бесплатно – никакие переговоры с «ПСЖ» вестись не будут.
— Hууу... Да..
— А за 20 рублей?
— Да за кого вы меня принимаете!!?!?!!?!!
— За кого принимаю уже понятно, осталось договориться о цене...
Хочется уже поскорее увидеть Килиана в команде его мечты , и посмотреть сможет ли он побить рекорды своего кумира .