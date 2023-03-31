Мбаппе сообщил «Реалу» о желании играть за клуб с 2024-го. «Мадрид» готов подписать его бесплатно (As)

Форвард «ПСЖ» решил перейти в «Реал».

Как утверждает As, французский футболист полон решимости осуществить свою мечту – играть за «Мадрид». Он хотел бы покинуть «ПСЖ» уже этим летом, но клуб не отпустит его из-за действующего контракта.

Мбаппе сообщил высокопоставленным сотрудникам «Реала», что хочет играть за клуб с 2024 года, когда истечет срок его соглашения с «ПСЖ». Килиан может продлить контракт еще на год, но не станет этого делать.

По словам окружения игрока, 24-летний нападающий уверяет, что ничто и никто не сможет заставить его передумать или помешать отъезду в «Реал». Мбаппе запланировал встречу с руководством « » в конце сезона, чтобы сообщить о своем желании играть за «Реал».

« » готов подписать Мбаппе, но только бесплатно – никакие переговоры с «ПСЖ» вестись не будут.