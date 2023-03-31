Кукуян о Сочи: «До Игр-2014 и после – два разных города. Жизнь и цены стали московские, а зарплаты остались среднероссийские»

Арбитр Павел Кукуян сравнил Сочи до Олимпиады-2014 и после.

– Вы живете в Сочи. Вас впечатлило, что случилось с городом в 2014-м?

– Чтобы так стало в 2014 году, город Сочи с 2007-го сходил с ума – в пробках, в грязи, в пыли. Это было ужасно.

Все перекопано, развязки были такие, что проехать невозможно. Пятнадцать километров на работу из-за пробок люди ехали по три часа.

– Когда доделали, город не узнали?

– Когда доделали, город увеличился в два раза. Приехало много «коренных сочинцев», начали тут жить. До 2014-го и после – два разных города. Если честно, за месяц до Олимпиады было не готово вообще ничего.

Мы думали, все отменят, что это какой-то большой фэйк. Сарафанное радио доносит, что номера не готовы, что только стены зашпаклевали, ничего не успевают, жить будет негде.

– Неужели на Красной поляне тоже все было не готово?

– Ой, с ней вообще интересно. Я не любитель горных лыж и сноубордов, никогда не катался. Поэтому особо там и не бывал никогда.

До Олимпиады лет пять не был. И когда снова приехал после 2014-го, вдруг увидел курорт мирового уровня.

– Это же все сделало жизнь в Сочи дороже. Как местные отнеслись к этому?

– Не очень. Жизнь и цены стали московские, а зарплаты остались среднероссийские, – сказал Кукуян в интервью Sports.ru.

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