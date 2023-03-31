«Блевотина, если честно. «Адмирал» предложил блевотинский хоккей». Защитник «Салавата» Панин о серии плей-офф КХЛ

Теги Салават Юлаев Григорий Панин КХЛ Кубок Гагарина Никита Серебряков Адмирал Хоккей

Григорий Панин поделился размышлениями о поражении от «Адмирала» в серии плей-офф КХЛ.

«Салават Юлаев» уступил приморскому клубу со счетом 2-4 в первом раунде Кубка Гагарина.

– Не скажу, что полностью следил за серией «Ак Барса» и «Адмирала», но какие-то матчи отрывочно были интересны.

«Адмирал» действовал в своей манере. Они выбрасывали шайбу из зоны, ждали момента контратаки и использовали свои моменты. В принципе так же, как и «Салаватом Юлаевым».

Это дало свои плоды в определенном смысле – они выиграли две игры, что очень круто.

«Адмирал» – это открытие чемпионата. Никита Серебряков – тоже. Парень очень круто сыграл, надежно, зачистил моменты, по чемпионату хорошо выступал.

Видна тренерская работа, сплоченность коллектива и немаловажный фактор – удача, которая им сопутствовала.

– Что у вас не получилось? На каких нюансах вам нужно остановиться?

– Все складывалось из каких-то мелочей. Если говорить про перелеты, то мы оказались в одинаковых условиях. Мы даже в лучших условиях оказались, потому что у нас был прямой перелет. Они, по-моему, садились в Новосибирске, дозаправлялись и летели дальше.

Они предложили нам достаточно вязкий хоккей в обороне. Тут материться не материться... Ну вот эта блевотина, если честно.

Вот этот блевотинский хоккей, который они нам предложили: ты входишь в зону с шайбой, тратишь много усилий, чтобы туда войти, они просто выбрасывают и не бегут за ней, просто меняются, у них выходят свежие.

Мы сыграли 21 период за шесть игр, включая овертаймы. Чисто провалили период, когда при счете 2:0 вышли на третий период и стояли, ждали, когда нам два гола забьют. Один период мы полностью проиграли.

И если по минутам взять моменты из шести игр, накопится еще один период.

Но все остальные... Мы такое количество моментов создали, столько сил затратили, столько эмоций. Мы проиграли. Нас переиграл вратарь, и они нас перетерпели, – сказал защитник «Салавата Юлаева».

35 комментариев

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k-kaprizov
Ответ Ыжык
Целая команда, с большим бюджетом не смогла обыграть одного вратаря. И кто после этого блевотина? Ей богу, Панин бы лучше молчал. Хотел оскорбить соперника, а оскорбил свою команду и свою игру.
Команда с большим бюджетом это вы, у Салавата больше трети не потрачено было.
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Ыжык
Ответ k-kaprizov
А Салавату всего лишь нужно было вынести одного вратаря, и весь гавнохоккей латышки бы пал. Но мы не такие, к сожалению.
Целая команда, с большим бюджетом не смогла обыграть одного вратаря. И кто после этого блевотина? Ей богу, Панин бы лучше молчал. Хотел оскорбить соперника, а оскорбил свою команду и свою игру.
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Персональные данные Номер 67327384
Что блондинка может толкового сказать
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k-kaprizov
А Салавату всего лишь нужно было вынести одного вратаря, и весь гавнохоккей латышки бы пал. Но мы не такие, к сожалению.
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k-kaprizov
Ответ Ыжык
Вы не умеете придумывать названия. Интересно, а цска одобрит смену названия своего зелёного фарма?
Зелёный шершень, было бы не плохо.
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Ыжык
Ответ k-kaprizov
А вам подойдёт Пьяный дебош на корпоративе
Вы не умеете придумывать названия. Интересно, а цска одобрит смену названия своего зелёного фарма?
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allex82
Ответ Кеша
Болелы Салавата , вы меня извините , у вас игрок говорит грязь в адрес соперника , который вас обыграл . Посмотреть бы КПД этого защитника , что он рот открывает в таком неуважительном стиле , а вы его пытаетесь покрывать . В советские годы тренер сразу заткнул и посадил на лавку такого говоруна . Кто ему дал полномочия говорить о хоккее соперника . Гоооовно ваш защитник. Я болельщик Динамо . Если бы динамовец такое сказал -мои слова были в точно такие же .Это не спортсмен . Хочу добавить, что хоккейный мир очень тесен . Завтра этот защ окажется в Адмирале и как он будет смотреть в глаза ?
такую блевотину никто не возьмет бесплатно
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Александр Невский
Салават это такой клуб уровень вхл
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k-kaprizov
Ответ Ыжык
А неплохое название для сю, хк блевотина, и цвет соответствует)
А вам подойдёт Пьяный дебош на корпоративе
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Ыжык
Ответ Hudson_Hawk
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А неплохое название для сю, хк блевотина, и цвет соответствует)
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Goodvin55
То есть Салават в первом раунде проиграл 4:2 клубу с составом уровня ВХЛ с парой игроков КХЛ, да ещё с блевотным хоккеем , так и запишем.
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Hudson_Hawk
Ответ Адильхан Абдусаламов
Что за дешёвые отмазки???? Вас уничтожил Адмирал,у которого играют игроки из вхл и бюджет 2 раза ниже.
Не играют, а убивают хоккей
+2
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Огюст
Есть пословица :Победителей не судят, а делают умные выводы из поражений и думаю ,как ИХ обыграть в следующий раз ! Каждый соперник выбирает свой путь из своих игровых возможностей для побед и принижая победы соперника над собой ,ты тем самым принижаешь себя ,что не смог его победить , да же в таком игровом его состоянии ! !
+2
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Hudson_Hawk
Ответ Ыжык
СЮ играет хуже блевотины. Панин не даст соврать)
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Ыжык
СЮ играет хуже блевотины. Панин не даст соврать)
+1
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Фаниль
Надеемся что салават в первый и последний раз уступил в первом раунде в плей-офф Адмиралу!
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Radik_2.0
Ответ Кеша
Болелы Салавата , вы меня извините , у вас игрок говорит грязь в адрес соперника , который вас обыграл . Посмотреть бы КПД этого защитника , что он рот открывает в таком неуважительном стиле , а вы его пытаетесь покрывать . В советские годы тренер сразу заткнул и посадил на лавку такого говоруна . Кто ему дал полномочия говорить о хоккее соперника . Гоооовно ваш защитник. Я болельщик Динамо . Если бы динамовец такое сказал -мои слова были в точно такие же .Это не спортсмен . Хочу добавить, что хоккейный мир очень тесен . Завтра этот защ окажется в Адмирале и как он будет смотреть в глаза ?
эфир посмотри сперва, Кеша
+3
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Александр Невский
Ответ Hudson_Hawk
***** завали!
Кушай мед
+2
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Radik_2.0
Ответ Алексей Тарлыков
Дело в том, что хоккей СЮ был ещё хуже. Один Хмелевски играл, Кадейкин, Шмелев и другие испарились просто
шмель хоть в большинстве что то набирал, а Кадейкин как обычно в плове испарился
0
0
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Hudson_Hawk
Ответ Кеша
Болелы Салавата , вы меня извините , у вас игрок говорит грязь в адрес соперника , который вас обыграл . Посмотреть бы КПД этого защитника , что он рот открывает в таком неуважительном стиле , а вы его пытаетесь покрывать . В советские годы тренер сразу заткнул и посадил на лавку такого говоруна . Кто ему дал полномочия говорить о хоккее соперника . Гоооовно ваш защитник. Я болельщик Динамо . Если бы динамовец такое сказал -мои слова были в точно такие же .Это не спортсмен . Хочу добавить, что хоккейный мир очень тесен . Завтра этот защ окажется в Адмирале и как он будет смотреть в глаза ?
А хрена ли ты по чужим ветками суешь, вали на свои.
+4
-4
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Hudson_Hawk
Ответ Кеша
Болелы Салавата , вы меня извините , у вас игрок говорит грязь в адрес соперника , который вас обыграл . Посмотреть бы КПД этого защитника , что он рот открывает в таком неуважительном стиле , а вы его пытаетесь покрывать . В советские годы тренер сразу заткнул и посадил на лавку такого говоруна . Кто ему дал полномочия говорить о хоккее соперника . Гоооовно ваш защитник. Я болельщик Динамо . Если бы динамовец такое сказал -мои слова были в точно такие же .Это не спортсмен . Хочу добавить, что хоккейный мир очень тесен . Завтра этот защ окажется в Адмирале и как он будет смотреть в глаза ?
Тамбиев сам больше грязи несёт, звезда недоделаная.
+4
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antistar-Z
Ну я понимаю ещё, если бы Гриша был технарь от Бога и возмущался бы так, но по большому счёту он сам играет примерно в такой же хоккей. Что уже говорить, счёт-то на табло))
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hemsky
Согласен. А чтоб обыграть такое УГ нам не хватило мастерства.
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-2
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Космический Котик
Ответ Александр Ковырялов
Где его мозг ????
Выблевал.
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Сычёв Олег
Надо смотреть на табло!! А тактика не вожна
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