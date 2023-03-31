«Блевотина, если честно. «Адмирал» предложил блевотинский хоккей». Защитник «Салавата» Панин о серии плей-офф КХЛ

поделился размышлениями о поражении от «Адмирала» в серии плей-офф .

« » уступил приморскому клубу со счетом 2-4 в первом раунде Кубка Гагарина.

– Не скажу, что полностью следил за серией «Ак Барса» и « », но какие-то матчи отрывочно были интересны.

«Адмирал» действовал в своей манере. Они выбрасывали шайбу из зоны, ждали момента контратаки и использовали свои моменты. В принципе так же, как и «Салаватом Юлаевым».

Это дало свои плоды в определенном смысле – они выиграли две игры, что очень круто.

«Адмирал» – это открытие чемпионата. – тоже. Парень очень круто сыграл, надежно, зачистил моменты, по чемпионату хорошо выступал.

Видна тренерская работа, сплоченность коллектива и немаловажный фактор – удача, которая им сопутствовала.

– Что у вас не получилось? На каких нюансах вам нужно остановиться?

– Все складывалось из каких-то мелочей. Если говорить про перелеты, то мы оказались в одинаковых условиях. Мы даже в лучших условиях оказались, потому что у нас был прямой перелет. Они, по-моему, садились в Новосибирске, дозаправлялись и летели дальше.

Они предложили нам достаточно вязкий хоккей в обороне. Тут материться не материться... Ну вот эта блевотина, если честно.

Вот этот блевотинский хоккей, который они нам предложили: ты входишь в зону с шайбой, тратишь много усилий, чтобы туда войти, они просто выбрасывают и не бегут за ней, просто меняются, у них выходят свежие.

Мы сыграли 21 период за шесть игр, включая овертаймы. Чисто провалили период, когда при счете 2:0 вышли на третий период и стояли, ждали, когда нам два гола забьют. Один период мы полностью проиграли.

И если по минутам взять моменты из шести игр, накопится еще один период.

Но все остальные... Мы такое количество моментов создали, столько сил затратили, столько эмоций. Мы проиграли. Нас переиграл вратарь, и они нас перетерпели, – сказал защитник «Салавата Юлаева».