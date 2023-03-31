С «Юве» могут снять еще 15-25 очков, Симеоне получает 34 млн евро в год, Медведев и Хачанов в полуфинале и другие новости утра

1. Диего Симеоне зарабатывает 34 млн евро в год – больше всех в мире среди тренеров. Пеп Гвардиола – 2-й, Юрген Клопп – 3-й, Грэм Поттер – 4-й, Карло Анчелотти – 7-й, Хави – 12-й.

Кевин Де Брюйне зарабатывает 425 000 фунтов в неделю до уплаты налогов – больше всех в АПЛ, зарплата Эрлинга Холанда и Давида Де Хеа – 402 250 фунтов. Александр Головин в «Монако» зарабатывает 300 000 евро в месяц до уплаты налогов, в клубе лишь один игрок получает больше.

2. НХЛ. «Тампа» обыграла «Вашингтон», Василевский отразил 30 бросков из 31, Овечкин остался без очков, но применил 11 силовых приемов. «Бостон» победил «Коламбус» и выиграл регулярный чемпионат. Все результаты дня – здесь.

3. Видич, Терри, Фердинанд, Оуэн, Чех, Невилл, Туре, Кэррик – среди претендентов на попадание в Зал славы АПЛ..

4. Медведев и Хачанов вышли в 1/2 финала «Мастерса» в Майами, где сыграют друг против друга. Александрова уступила Квитовой в 1/4 финала, Рыбакина пробилась дальше.

5. С «Ювентуса» могут снять еще 15-25 очков из-за махинаций с зарплатами игроков и «подозрительных партнерских соглашений».

6. Российских спортсменов допустят на турниры в Польше, если они подпишут заявление об осуждении боевых действий. Дания отказалась проводить международные турниры по фехтованию из-за допуска россиян. Международная федерация настольного тенниса допустит россиян к соревнованиям при выполнении условий МОК.

7. Команда Носковой и Поршнева победила в смешанной эстафете на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске, команда Калининой и Поварницына – 2-я. Сливко и Гараничев выиграли сингл-микст, Юрлова и Цветков – 2-е, Буртасова и Серохвостов – 3-и.

8. ФХР не планирует продлевать контракт с Алексеем Жамновым. Федерация хоккея России недовольна его результатами в сборной России. Вероятно, у команды не будет постоянного тренера на время отстранения.

9. НБА. 40 очков Тейтума помогли «Бостону» разгромить «Милуоки» и другие результаты.

10. Российский футбольный союз утвердил отчисление 2% зарплат футболистов школам и тренерам за подготовку игроков, в женском футболе – 5%.

11. Александр Кокорин показал две футболки со своими фото – из суда с надписью «Легенда» и в наручниках с надписью «Потрачено».

12. Михаил Галактионов признан Winline тренером месяца в РПЛ, «Локомотив» с ним выиграл все три матча в марте. Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия назван игроком месяца в Серии А в третий раз за сезон. Это рекорд лиги.

Цитаты дня:

Алексей Березуцкий о факторах ухода из ЦСКА: «24 февраля. Непонятно, куда мы идем, за что боремся, Россию забанили в еврокубках. Было много интересов вне футбола, и их резко не стало»

Томас Бах: «Правительства не могут решать, граждане каких стран могут принимать участие в соревнованиях. Это будет конец мирового спорта, каким мы его знаем»

Степашин о критериях МОК: «Налицо нарушение принципов Олимпийской хартии. Что-то американцев никто не отстранял, когда шли войны во Вьетнаме и Югославии»

Роднина о пиве на стадионах: «Раз народ по‑другому не может воспринимать спорт, что поделаешь? Собачке тоже дают сахар в качестве поощрения»

Льюис Хэмилтон о штрафе Нельсону Пике: «Расизм и гомофобия неприемлемы. Хотелось бы, чтобы другие государства поступали как Бразилия»

Дюков о Fan ID: «Не вижу предпосылок и оснований, чтобы правительство его отменило. Закон был принят для обеспечения безопасности»

Гараничев о рекомендациях МОК: «Это значит отказаться от гражданства. Я не готов соглашаться на такое»

Александр Емельяненко о критериях МОК: «Самая настоящая подлость! Они просто боятся русских»

Малком: «Борщ с мясом – одно из моих любимых русских блюд, плюс бефстроганов»