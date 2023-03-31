В Бельгии футболист пробил стену спортзала на «Мерседесе», на скорости 200 км/ч вылетев с дороги. Дети занимались там незадолго до происшествия

Теги высшая лига Бельгия происшествия Левен Софьян Кийин Футбол

В Бельгии футболист протаранил стену спортзала на автомобиле на скорости 200 км/ч.

В четверг машина хавбека «Левена» Софьяна Кийина вылетела с кольцевой развязки, пролетела несколько метров по воздуху и врезалась в стену спортзала.

Утверждается, что «Мерседес» футболиста ехал со скоростью 200 километров в час при ограничении в 90 километров в час.

«Во время аварии в здании находились дети, но они прямо перед этим ушли в раздевалки», – сообщил местный спортивный чиновник Фабиан Павон.

Кийин был доставлен в отделение неотложной помощи ближайшей больницы. У футболиста множественные переломы, но его жизни ничто не угрожает.

Фото: twitter.com/dmsportma

19 комментариев

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Tomas Nepotrebko
Явно неадекват.
Прошлый материал про него на спортсе - что он без причины ударил игрока соперника по яйцам https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/3042780.html
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Сергей Галынский
Хотел забить 3х очковый
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Фан Рубина
Судя по всему, там от стены - жестянка, пластик и утеплитель с плесенью между ними. Был бы камень или кирпич - оттирать бы от него пришлось.
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Russ Ivan
Превзошёл "подвиг" Смолова...
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Tigo_Volchara93
А че за тачка была ?
Какой модели мерс ?
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WilJkeee
Ответ Juninho P.
Ещё один расист . Будто бельгиец этого сделать не мог ф🤔🤦
Вы так говорите, как будто расизм это что-то плохое
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Streetbor
у него даже ЧМТ не диагностировано, ведь мозгов совсем нет 🤷‍♂️
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Indexes
200 километров в стену и живой?
Ниче себе машинка.
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трахтенберг месть коней
На кольцевой развязке 200км? У человека в мозгу напрочь отсутствует инстинкт самосохранения
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umnik3
Законы физики даже Мерседес отменить не может и араб за рулем.
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Olegus7
Отлично, что жизни ничего не угрожает, значит смело в тюрьму можно отправлять…
+3
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Dexter Dallas
Опаздывал на треню
+2
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dmitryGoose
Дыра почти на высоте второго этажа. Кошмар.
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Juninho P.
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Надеюсь депортируют обратно в Марокко. Пусть там гоняет
Ещё один расист . Будто бельгиец этого сделать не мог ф🤔🤦
+14
-5
+9
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romanisti89
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Надеюсь депортируют обратно в Марокко. Пусть там гоняет
странно, почему обратно, если он родился в Бельгии...
+10
-3
+7
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sintenced
"У футболиста множественные переломы, но его жизни ничто не угрожает"
А жаль.
+9
-4
+5
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Sevuska
Вот что значит гашиш забористый 😎
+18
-2
+16
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Прекрасная РФПЛ будущего
Надеюсь депортируют обратно в Марокко. Пусть там гоняет
+12
-10
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evil
не стулом по голове, конечно, но тоже ничего
+6
-3
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