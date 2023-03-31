В Бельгии футболист пробил стену спортзала на «Мерседесе», на скорости 200 км/ч вылетев с дороги. Дети занимались там незадолго до происшествия

В Бельгии футболист протаранил стену спортзала на автомобиле на скорости 200 км/ч.

В четверг машина хавбека « » вылетела с кольцевой развязки, пролетела несколько метров по воздуху и врезалась в стену спортзала.

Утверждается, что «Мерседес» футболиста ехал со скоростью 200 километров в час при ограничении в 90 километров в час.

«Во время аварии в здании находились дети, но они прямо перед этим ушли в раздевалки», – сообщил местный спортивный чиновник Фабиан Павон.

Кийин был доставлен в отделение неотложной помощи ближайшей больницы. У футболиста множественные переломы, но его жизни ничто не угрожает.

Фото: twitter.com/dmsportma