Франция – Украина. Мбаппе и Забарный играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
Сборная Франции примет команду Украины в отборе на ЧМ-2026.
Игра пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже.
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:45 по московскому времени.
В прямом эфире встречу можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.
Квалификация ЧМ. 9 тур
13 ноября 19:45, Парк-де-Пренс
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?31412 голосов
Да
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости