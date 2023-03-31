Тихонов о критериях МОК: «Никакие условия не принимать, только если будет решение президента и правительства ехать без флага и гимна»

Александр Тихонов заявил, что МОК не имеет права выдвигать России условия.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям вернуть россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – без флага и гимна страны. Однако критерии допуска не касаются представителей силовых и военных ведомств, а также командных видов.

«Самый безголовый исполком за всю историю МОК. Я был очень хорошо знаком с Хуаном Антонио Самаранчем, был у него в гостях. Равных ему после Пьера де Кубертена не было!

МОК никакие посылы и условия не имеет права выдвигать России. Вместо того чтобы пропагандировать мир, они разрушают его.

Никакие условия не принимать, только вдруг если будет решение президента и правительства ехать без флага и гимна», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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