Тихонов о критериях МОК: «Никакие условия не принимать, только если будет решение президента и правительства ехать без флага и гимна»

Теги Александр Тихонов МОК Олимпийская сборная России Хуан Антонио Самаранч Пьер де Кубертен Биатлон

Александр Тихонов заявил, что МОК не имеет права выдвигать России условия.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям вернуть россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – без флага и гимна страны. Однако критерии допуска не касаются представителей силовых и военных ведомств, а также командных видов.

«Самый безголовый исполком за всю историю МОК. Я был очень хорошо знаком с Хуаном Антонио Самаранчем, был у него в гостях. Равных ему после Пьера де Кубертена не было!

МОК никакие посылы и условия не имеет права выдвигать России. Вместо того чтобы пропагандировать мир, они разрушают его.

Никакие условия не принимать, только вдруг если будет решение президента и правительства ехать без флага и гимна», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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46 комментариев

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Viks
Вы все - позорники! Потому что мнения своего не имеете или боитесь сказать. Понятно, что решать не вам, но говорить-то вы ещё можете? Или на это вам тоже нужно решение президента?
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evgeniy
"..А если, что не так- не наше дело,
Как говорится, Родина велела.
Как просто быть ни в чем не виноватым
Солдатом, солдатом..."
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-Ancient-
Ахахахахах это уровень рабства нескрываемого
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Viks
Так не принимать или ждать решение президента и правительства?
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Сим Сим
Тихонов : "Как царь решит так и будет, а нам "не можно сметь своё суждение иметь". Абсолютно холопская позиция.
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Кац Мац
какой же мерзкий стал на излете шляпа
да ващет он всегда таким и был
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Tanto Mare
Не надо думать! — с нами тот,
Кто всё за нас решит.
+1
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Al561
А Тихонов оказывается старый, как г..но мамонта, ещё Пьера де Кубертена знал)))
И холоп отличный, дер.мо есть не буду, если только барин не прикажет))
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Alexandr Tarakanoff
Все эти ребята из середины 20 века ведь реально не понимают, что президент, правительство, депутаты и прочие чиновники - это не вершители судеб, а выбранные народом люди, которые представляют их интересы и взгляды. Это они должны выполнять волю народа, а не наоборот. Это они должны оглядываться на мнение граждан, а не наоборот. Это народ налогами платят им деньги, а не наоборот. Это Тихонов должен иметь свое мнение, а не оглядываться на линию партии и президента. Мерзкие, лживые и лицемерные все эти Тихоновы, Вяльбы, Тарасовы и Бородавки. Фу...
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Maks Pinkman
Россия без царя скоро даже дышать не сможет
+2
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Alexander2022
И потом вы все говорите про спорт вне политики?) Решать будут не спортсмены и федерации, а правительство)
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Павел Ширман
Ответ АГОШКИН Алексей
Не живём однако,во Франции хотят поднять пенсионный возраст на 2 года,какие там протесты,у нас подняли на 5 и все счастливы, при продолжительности жизни в РФ 70 лет.
Ну всё понятно с вами,передёргивать это ваше всё!
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-6
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catcher69
Ответ Вечно в бане
То есть сейчас, кто хочет ехать - мерзавцы и предатели. Но если товарищ Пу скажет, то надо ехать. И уже те, кто не захотят, видимо, станут мерзавцами и предателями. Мне иногда кажется, что все беды нашей страны не столько в самом товарище Пу, сколько в том, что многие люди, без его кивка, даже шнурки завязать не могут. Уйдёт один Пу, придёт другой, и все эти Тихоновы будут также смотреть, что он скажет. И их очень долго придётся перевоспитывать.
так удобнее ведь не надо отвечать за свои слова типа вот есть некто главный он за всё в ответе а мы просто выполняли приказы....
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urloff
Ну всё, кажется маразм наступает... Пьера де Кубертена вспомнил.
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Pb-SE
Ответ melmi
Они уже несколько дней ждут от него отмашку Но он же у нас Интернет не читает(чем гордится) , видно новость ему еще не сообщили
Он сейчас вообще не в курсе новостей. Красные папочки закончились, новые перестали завозить из-за санкций, а он по-другому не умеет получать новости. Пока фсбшники не пересажают тех, у кого может быть папка, будем жить в информационном вакууме.
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BeastI666I
Ответ Сергей Беперщ
Вы путаете Путина с Распутиным
Распутина больше нет... путинка же сейчас...
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АГОШКИН Алексей
Ответ Павел Ширман
Вы не живёте там и даже не в Европе!Так что не надо рассказывать,то чего вы не знаете или не понимаете!
Не живём однако,во Франции хотят поднять пенсионный возраст на 2 года,какие там протесты,у нас подняли на 5 и все счастливы, при продолжительности жизни в РФ 70 лет.
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ProstoVera
Отличный план: 100500 раз оскорбить Баха, олимпийский комитет, стран-участников олимпийского движения, мильен раз повторить, что все решают США и оскорбить их еще 1000 раз. И после этого ждать приглашения на ОИ, потому что мы очень спортивная страна
+6
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Ху Йло
Спорт же вне политики? почему тогда главный политик должен решать за спорт в стране? ржака
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Tom Jerry
короче как царь скажет так и будет. а все депутаты и прочие быстро переобуются)
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JL JL
По-моему это т.с. фейк, что вот этот был когда-то известным биатлонистом. В 60-70 годы не интересовалась. Можно было проверить, поискать, наверное, где-то отрывки есть. Но, даже не хочу. Это себя уже в нонешнее время зарекомендовало. Диагноз: шляпа дырявая и грязная.
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Don_Krebs
По холопской логике, нет вещей истинных самих по себе, а истинно только то, что барин велит.
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teddy10
- Ваше политическое кредо?
- Всегда!
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Павел Ширман
Ответ Sergant Neo
Обратите внимание , как в Америке и у нас относятся к Президенту, в Штатах могут в открытую на телевидении осуждать и обсуждать действия главы государства , так же и высмеивать, , а у нас железный занавес до сих пор чувствуется , это эхом ещё идёт с тех далёких военных лет , что любое упоминание или обсуждения ,действий главы страны , карается жёсткой поркой , Люди напуганы властью , Люди боятся идти против власти , приходится быть подлизой и подстилкой , убивая в себе всю мужскую натуру
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-12
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Глеб Саратов
Ответ Sergant Neo
Обратите внимание , как в Америке и у нас относятся к Президенту, в Штатах могут в открытую на телевидении осуждать и обсуждать действия главы государства , так же и высмеивать, , а у нас железный занавес до сих пор чувствуется , это эхом ещё идёт с тех далёких военных лет , что любое упоминание или обсуждения ,действий главы страны , карается жёсткой поркой , Люди напуганы властью , Люди боятся идти против власти , приходится быть подлизой и подстилкой , убивая в себе всю мужскую натуру
ну, были шоу Куклы, да и НТВ в целом до 2001 неплохо так приходился по властям, но методично это всё уничтожалось под предлогом безопасности
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