Мбаппе – капитан сборной, а Гризманн может уйти, Россия и Китай против политизации спорта, рекорд Овечкина по сезонам с 40 голами, АПЛ введет паузы в матчах в Рамадан и другие новости

1. В сборной Франции разгорается скандал: новым капитаном назначен Килиан Мбаппе, что неприятно удивило Антуана Гризманна, который теперь может уйти из команды. Чемпион мира Робер Пирес назвал решение Дидье Дешама «неуважительным» по отношению к форварду «Атлетико».

2. Россия и Китай в совместном заявлении выступили против политизации спорта. Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином заявил, что «западные страны пытаются использовать спорт в качестве инструмента давления».

3. Судьям АПЛ порекомендовали делать паузы во время матчей в Рамадан, чтобы игроки-мусульмане могли прервать голодание. Форвард «Тоттенхэма» Арно Данджума считает, что пост полезен – даже с точки зрения науки. В РФС отметили, что внимательно следят за опытом западных партнеров.

4. В Кубке Гагарина «Авангард» обыграл «Металлург» и повел 3-0 в серии. У омской команды уже семь побед подряд в плей-офф. «Локомотив» впервые победил ЦСКА (6:2) и сократил отставание в серии (1-2). По словам Сергея Федорова, ярославцы должны были выигрывать еще в Москве.

5. Елена Вяльбе рассказала, что FIS требует от российских спортсменов осудить боевые действия на Украине. Михаил Мамиашвили назвал требование Международной федерации мерзким, а Дмитрий Васильев считает, что подобные предложения нарушают закон. Тем не менее российская делегация очно примет участие в заседании FIS в хорватском Дубровнике.

6. НХЛ. Александр Овечкин забил 820-й гол и побил рекорд Уэйна Гретцки по числу сезонов с 40+ шайбами – 13 против 12. При этом шайба капитана не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Коламбусом» (6:7 ОТ).

«Айлендерс» разгромили «Торонто», Сорокин сделал классный сэйв клюшкой и одержал 6-ю победу в 7 матчах, Самсонов пропустил 6 шайб. «Филадельфия» справилась с «Флоридой», Проворов забросил 5-ю шайбу в сезоне, Замула сыграл впервые с декабря и сделал 2 передачи. Все результаты дня – здесь.

7. Александр Большунов победил в коньковой «разделке» на 15 км на чемпионате России по лыжным гонкам. У женщин первой финишировала Екатерина Смирнова.

На Кубке мира Кристине Ставос Шистад выиграла коньковый спринт на этапе в Таллине, Йоханнес Клэбо победил в мужской гонке.

8. НБА. «Новый Орлеан» обыграл «Сан-Антонио» с разницей «+35» и другие результаты.

9. Матч Иран – Россия в Тегеране посетят около 30 тысяч человек, в том числе и женщины. Ожидается, что прямую трансляцию игры покажет «Матч ТВ».

10. Этери Тутберидзе, а также Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков прилетели с итальянцем Даниэлем Грасслем в Японию на ЧМ по фигурному катанию.

11. «Спартак» поздравил Сергея Лаврова с днем рождения: «Желаем нашему страстному болельщику крепкого здоровья и радостных эмоций от игры любимого клуба».

12. Александра Трусова не смогла выступить на турнире шоу-программ из-за несоответствующей заявки.

13. РФС обсудит отчисление 2% зарплат футболистов на финансирование спортивных школ. Выплаты будут идти всю карьеру игрока.

Цитаты дня

Елена Вяльбе: «Мы должны сплотиться вокруг президента и всей ситуации. Мы не воюем с Украиной, и на нее никто не нападал»

Карпин о критике сборной: «Ну не обыграем Иран и Ирак – покритикуют. В первый раз, что ли? Понимают люди обстоятельства или нет – не так важно»

Златан о ЧМ-2022: «В Катаре нет наркотиков и преступности, в Швеции – есть. Не знаю, на сто ли процентов работает наша система»

Депутат Терюшков о травмах Миранчука и Головина: «Контракты с легкоранимыми футболистами рекомендую дополнить пунктом о манипуляциях и сценических постановках. Им бы в труппу Богомолова»

Карпин о турнире в Азии: «Надо ли играть при +40 в июне в Узбекистане? В Бишкеке помните какое поле, это убийство, если еще и сухое будет»

Елена Вяльбе: «Мы спасаем своих людей и страну, у которой следующий шаг – угроза НАТО по размещению вооружений практически на Красной площади»