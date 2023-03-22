У Сорокина 6 побед в последних 7 матчах. Он отразил 25 из 27 бросков «Торонто» и стал 2-й звездой

Теги Айлендерс Торонто НХЛ Илья Сорокин Эрик Густафссон Хоккей

Илья Сорокин отразил 25 из 27 бросков «Торонто» и стал 2-й звездой матча.

«Айлендерс» разгромили «Лифс» (7:2) в игре регулярного чемпионата НХЛ

Для Сорокина победа стала 6-й в 7 последних матчах. В первом периоде он сделал эффектный сэйв клюшкой после броска защитника канадского клуба Эрика Густафссона

Всего у российского вратаря 26 побед и 25 поражений в текущем сезоне (92,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,36).

3 комментария

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Deathspell Omega
Судя по кадрам, уже становится объектом поклонения у фанов "Айлендерс"...
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Фанат Ференцвароша
Включил режим бога, когда нужно. Уже второй его подобный сейв клюшкой с пустых ворот за этот сезон. Походу два его сейва в топе регулярки будут, может даже оба в топ 2.
Кстати то ли Варламов, то ли сам Сорокин подобным образом спасали команду ещё в прошлом сезоне. Вроде Сорокин бросок Панарина клюшкой отразил)) Можно сказать, его конек
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ni
Выловил неберущийся!
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