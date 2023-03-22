У Сорокина 6 побед в последних 7 матчах. Он отразил 25 из 27 бросков «Торонто» и стал 2-й звездой
Илья Сорокин отразил 25 из 27 бросков «Торонто» и стал 2-й звездой матча.
«Айлендерс» разгромили «Лифс» (7:2) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Для Сорокина победа стала 6-й в 7 последних матчах. В первом периоде он сделал эффектный сэйв клюшкой после броска защитника канадского клуба Эрика Густафссона.
Всего у российского вратаря 26 побед и 25 поражений в текущем сезоне (92,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,36).
Кстати то ли Варламов, то ли сам Сорокин подобным образом спасали команду ещё в прошлом сезоне. Вроде Сорокин бросок Панарина клюшкой отразил)) Можно сказать, его конек