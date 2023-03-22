У Сорокина 6 побед в последних 7 матчах. Он отразил 25 из 27 бросков «Торонто» и стал 2-й звездой

отразил 25 из 27 бросков « » и стал 2-й звездой матча.

« » разгромили «Лифс» (7:2) в игре регулярного чемпионата .

Для Сорокина победа стала 6-й в 7 последних матчах. В первом периоде он сделал эффектный сэйв клюшкой после броска защитника канадского клуба .

Всего у российского вратаря 26 побед и 25 поражений в текущем сезоне (92,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,36).