Дешам подтвердил, что Мбаппе будет капитаном Франции: «Килиан подходит по всем пунктам. Гризманн – вице-капитан»
Дидье Дешам сообщил о назначении Килиана Мбаппе капитаном сборной Франции.
«Килиан Мбаппе – новый капитан сборной Франции. Антуан Гризманн – вице-капитан.
Килиан подходит по всем пунктам и готов взять на себя эту ответственность. Он ключевой элемент как на поле, так и внутри команды», – сказал главный тренер сборной Франции в интервью Telefoot.
Мбаппе в роли капитана сменил вратаря Уго Льориса, завершившего карьеру в сборной. Со статистикой выступлений форварда «ПСЖ» можно ознакомиться здесь.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Красиво кинули ради хайпа)
Классная логика 😂
Это назначение явно не украсит атмосферу в раздевалке.