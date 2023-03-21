Дешам подтвердил, что Мбаппе будет капитаном Франции: «Килиан подходит по всем пунктам. Гризманн – вице-капитан»

сообщил о назначении капитаном сборной Франции.

«Килиан Мбаппе – новый капитан сборной Франции. – вице-капитан.

Килиан подходит по всем пунктам и готов взять на себя эту ответственность. Он ключевой элемент как на поле, так и внутри команды», – сказал главный тренер сборной Франции в интервью Telefoot.

Мбаппе в роли капитана сменил вратаря Уго Льориса, завершившего карьеру в сборной. Со статистикой выступлений форварда « » можно ознакомиться здесь.

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