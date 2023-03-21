Дешам подтвердил, что Мбаппе будет капитаном Франции: «Килиан подходит по всем пунктам. Гризманн – вице-капитан»

Теги ПСЖ Дидье Дешам Атлетико Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Антуан Гризманн Килиан Мбаппе Футбол

Дидье Дешам сообщил о назначении Килиана Мбаппе капитаном сборной Франции.

«Килиан Мбаппе – новый капитан сборной Франции. Антуан Гризманн – вице-капитан.

Килиан подходит по всем пунктам и готов взять на себя эту ответственность. Он ключевой элемент как на поле, так и внутри команды», – сказал главный тренер сборной Франции в интервью Telefoot.

Мбаппе в роли капитана сменил вратаря Уго Льориса, завершившего карьеру в сборной. Со статистикой выступлений форварда «ПСЖ» можно ознакомиться здесь.

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26 комментариев

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London.is.blue
Гризманн в сборной дольше, тащил Францию на домашнем Евро и ЧМ18.
Красиво кинули ради хайпа)
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Подкат Мальдини
Ответ Дерзкий пеликан
Ну а кто-то в итальянских бревнах разбирается.
Понятно)
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Никита
Мбаппе больше заслужил. Его слова в перерыве финала ЧМ 2022: «Парни, это матч всей жизни! Мы можем отыграться». Он лидер сборной на данный момент.
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bestttttttofthebest
Чемпионы Мира - Аргентина) у лягушатников пусть кто угодно будет с повязкой бегать
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versus_
После потери патрона, Дешам вовремя засуетился, сделав капитаном лоббиста Зидана.
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svft
вице-капитанишка
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Кавабунга Шреддоголовый
Хотя никакой Мбаппе не капитан. Вообще никак. Он и на лидера не тянет пока что. Где он был на Евро? Капризный ребенок не может быть капитаном. Из этого состава на эту роль подошел... а кто бы подошел?
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Спартак Уокер
По моему хоть Мбаппе и молодой но он уже заслужил своей игрой за сборную
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57s6w79qhh
Антуан заслужил.
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Дерзкий пеликан
Ответ Роман
Так а чем Антуан не подходил в таком случае?
Он и сейчас подходит, но очередь негра.
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Дерзкий пеликан
Ответ Подкат Мальдини
Ты я смотрю сильно в французских мальчиках разбираешься
Ну а кто-то в итальянских бревнах разбирается.
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Dmitry Belikov
самое время подумать, кто будет стоять в воротах.....
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Sevuska
Ответ Дерзкий пеликан
Французики в своём стиле: либо гей, либо негр.
То есть Льорис по твоему негр с женой и тремя детьми !? 😆
Классная логика 😂
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Подкат Мальдини
Ответ Дерзкий пеликан
Французики в своём стиле: либо гей, либо негр.
Ты я смотрю сильно в французских мальчиках разбираешься
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Роман
Ответ Дерзкий пеликан
Французики в своём стиле: либо гей, либо негр.
Так а чем Антуан не подходил в таком случае?
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Фут.Боль
Капризный Мбаппе в роли капитана.
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Итачи Учиха
Ответ Balt
Ну как Мбаппе может быть капитаном?
Темнокожий, встречается с трансом. Идеальный кандидат на любую должность в Европе
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Саша Казанов
Ответ Inside 88 LW
Не справедливо по отношению к Антуану. Это назначение явно не украсит атмосферу в раздевалке.
Расскажу секрет, по сути в большинстве коллективов это больше символизм, чем практическое смещение иерархии. Так что всё это ерунда
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Дерзкий пеликан
Французики в своём стиле: либо гей, либо негр.
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duele
Ответ Ебздрогыч
А Гризманн вроде уходить собирался, уже нет?
Футболисты сутки назад приехали на сборы, сегодня с утра появились слухи о назначении Мбаппе капитаном и о возможном уходе Гризманна, а СМИ уже наклепали новости
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-1
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ СуперНегр228
Опять Гризманн лейтенантом стал
Но мальчик уже немолодой©
+7
-2
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Inside 88 LW
Не справедливо по отношению к Антуану.
Это назначение явно не украсит атмосферу в раздевалке.
+32
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Cruel Snake
По всем пунктам, при чём эти пункты ему назвал Макрон
+11
-1
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Balt
Ну как Мбаппе может быть капитаном?
+3
-4
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СуперНегр228
Опять Гризманн лейтенантом стал
+62
-2
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