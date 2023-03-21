Елена Вяльбе: «Мы должны сплотиться вокруг президента и всей ситуации. Мы не воюем с Украиной, и на нее никто не нападал»

высказалась о допуске россиян к международным соревнованиям.

— Предположения, что и для допуска россиян потребуют подписать бумагу с осуждением СВО и политики , начинают сбываться. Вы готовы пожертвовать той же Олимпиадой?

— Считаю, мы должны сплотиться вокруг президента и вообще вокруг всей ситуации. Если бы я не видела и не понимала…

Во-первых, мы не воюем с Украиной, и на нее никто не нападал. Другой вопрос, что нас не хотят слышать на протяжении последних 20 лет. Давайте будем честны: об этом еще в конце 2010-х годов впервые говорил Владимир Владимирович, что ребят, мы не готовы так жить, как вы хотите с нами жить. Либо мы реально партнеры и дружим, либо документально как-то поставим все точки над i. И этого бы всего не было.

К сожалению, я не политик, я не в этой сфере, но я же все равно, как и многие, смотрю телевизор и интернет. И сейчас, когда в этот момент и за меня, и за мою семью ребята проливают кровь, а, возможно, даже теряют жизни, я считаю, что это будет сверх… Не о приличии даже, а о предательстве.

Очень плохо, когда спортсмены не соревнуются и, не дай бог, не поедут на Олимпийские игры. Но там ребята жизнью рискуют для того, чтобы мы жили спокойно и в нормально развивающейся стране. И потом ездили со своими флагом и гимном, с гордостью, с честью на Олимпийские игры. Может быть, стоит об этом подумать?

Я ни одному из своих спортсменов не предложу вариант: «Нет, вы должны согласиться и ехать, подписывая бумаги». Вообще, считаю, что и нейтральный статус не должен нас удовлетворить, – сказала Вяльбе.