Елена Вяльбе: «Мы должны сплотиться вокруг президента и всей ситуации. Мы не воюем с Украиной, и на нее никто не нападал»

Теги лыжные гонки Владимир Путин ФЛГР Елена Вяльбе Политика Р-Спорт Лыжи

 Елена Вяльбе высказалась о допуске россиян к международным соревнованиям. 

— Предположения, что FIS и МОК для допуска россиян потребуют подписать бумагу с осуждением СВО и политики Владимира Путина, начинают сбываться. Вы готовы пожертвовать той же Олимпиадой?

— Считаю, мы должны сплотиться вокруг президента и вообще вокруг всей ситуации. Если бы я не видела и не понимала…

Во-первых, мы не воюем с Украиной, и на нее никто не нападал. Другой вопрос, что нас не хотят слышать на протяжении последних 20 лет. Давайте будем честны: об этом еще в конце 2010-х годов впервые говорил Владимир Владимирович, что ребят, мы не готовы так жить, как вы хотите с нами жить. Либо мы реально партнеры и дружим, либо документально как-то поставим все точки над i. И этого бы всего не было.

К сожалению, я не политик, я не в этой сфере, но я же все равно, как и многие, смотрю телевизор и интернет. И сейчас, когда в этот момент и за меня, и за мою семью ребята проливают кровь, а, возможно, даже теряют жизни, я считаю, что это будет сверх… Не о приличии даже, а о предательстве.

Очень плохо, когда спортсмены не соревнуются и, не дай бог, не поедут на Олимпийские игры. Но там ребята жизнью рискуют для того, чтобы мы жили спокойно и в нормально развивающейся стране. И потом ездили со своими флагом и гимном, с гордостью, с честью на Олимпийские игры. Может быть, стоит об этом подумать?

Я ни одному из своих спортсменов не предложу вариант: «Нет, вы должны согласиться и ехать, подписывая бумаги». Вообще, считаю, что и нейтральный статус не должен нас удовлетворить, – сказала Вяльбе. 

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123 комментария

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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Виктор Войнов
По факту: изначально оказывали военную помощь признанным ДНР и ЛНР , которые в процессе стали территориями РФ. Где там Украина?
А потом пинками погнали Россию со "своих" новых территорий. Хреновые у новых территорий хозяева оказались
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Денис Давыдов
Ответ Mukunku 64
Найдены доказательства, что Муму готовилась Загрызть ночью Герасима. Герасим опередил ее буквально на несколько часов.
про 4 позиции и карту привез забыл 😂
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a2wai
Ответ Максим Фомин
на фоне этих заявлений даже условный Терюшков может показаться адекватным...
Слова адекватный и Терюшков в одном предложении сочетаться не могут.
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Боевой Бурят Путина
Как же хорошо, что мы год назад уехали из этого дурдома. Там уже и Киев взяли за три дня, но при этом ни на кого не нападали, а санкции только на пользу, но приходится искать лазейки, чтобы их обойти😂
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Igor Vladimirov
Ответ Crazy_ivan
Заход номер 4😁 сколько в этот раз провесит коммент? В 14 году сделали кровавый антиконституционный переворот, на котором в тренде была русофобия, кричалки про скачет, ножи, гиляки и тд. Одно из первых действий новой власти - отмена закона о региональных языках. Угрозы Донбассу, Крыму и всему юго-востоку, "поезда дружбы" и тд. После того, как Донбасс не согласился с переворотом - подтащили нацбаты, стали лупить из всего оружия, даже авиацией по жилым районам, а потом смеялись про кондиционеры и самообстрелы. Неугодных журналистов и писателей убивали. Гонения на русский язык и на симпатизирующих России. Закрыли русские школы. Сожгли людей в Одессе на площади, а выживших добивали при полном бездействии полиции и пожарных, никто не наказан, хотя все прекрасно знают поименно кто жег и добивал. Агрессивная антирусская позиция, языковые квоты в СМИ, на госканалах передачи в праймтайм с матерными и сленговыми оскорблениями русских, крымчан, донецких и луганских. И тд и тп. И все молчали, всех всё устраивало. А потом: "а нас за ЩО!? Россия напала!! Нет войне!"
А вам какое дело? Переворот внутреннее дело суверенной Украины. Они же не в России переворот устроили. И крымчане , и жители Донбасса в 2014 году были жителями Украины. Россия тут причем? Не нравится гражданину Украины антирусская риторика? Ну чемодан вокзал ростов. А они занялись сепаратизмом. Ну и получили и продолжают получать
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a2wai
>на нее никто не нападал

=)
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Денис Давыдов
Ответ RembaXXX
мы не воюем с Украиной, и на нее никто не нападал Осторожно, Леночка, одна шмара так сболтнула уже и вместе с дедушкой получила вызов в международный суд.
ну если бы она ток взболтнула и получила, тогда бы да, но там за ней стоят куда более серьезные преступления.
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Денис Давыдов
Ответ Павел Мельников
Мы так и поняли, что она телевизор смотрит, могла бы даже не упоминать.
но и интернет тоже! Соловьева читает в телеграме вот, это совсем другой источник информации 😂
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Ф_Крюгер
Ответ Dimonster!
Жизнь с широко закрытыми глазами кажется успешной вплоть до самого момента аварии. А потом, как писал классик: Тесть докушал огурец и промолвил с мукою: "Оказался наш отец, не отец, а сукою"
"Кум докушал огурец
И закончил с мУкою:"
(А.Галич. Поэма о Сталине. Глава 4)
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eba
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Да мы поняли, что ни на кого не нападали. Это, видимо, украинцы сами на себя напали в форме российской армии и бомбят Мариуполь, Бахмут и прочие города. Ну и заодно мобилизацию в России они же проводят. Ну везде успевают
Пошел на
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Денис Давыдов
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Да мы поняли, что ни на кого не нападали. Это, видимо, украинцы сами на себя напали в форме российской армии и бомбят Мариуполь, Бахмут и прочие города. Ну и заодно мобилизацию в России они же проводят. Ну везде успевают
Украинцы реально убер армия какая-то и себя, и их, и всех, все успевает)
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Mira_shock
Ничего нового я о Вяльбе не узнала. Говорит то, что от неё хотят услышать журналисты. Вот что меня радует, что у большинства комментаторов здесь мозги не промыты. Чекистам еще работать и работать.
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antifa rise up
Ответ Ебздрогыч
Давайте будем честны: об этом еще в конце 2010-х годов впервые говорил Владимир Владимирович, что ребят, мы не готовы так жить, как вы хотите с нами жить. То есть указывать чужой стране как им жить и с кем и как дружить - это нормально? А потом наказывать армией за то, что они выбрали не тот путь? Ясно, понятно
В их системе ценностей и миропонимании это нормально, право сильного указывать слабому, и видимо только после поражения эта порода любителей новояза и телевизионного поноса что то поймет
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Эдуард Эдуард
Я лично президенту ничего не должен , тем более никогда не голосовал за него и не собираюсь !
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papa buba diop
Думал, что многочасовой бег на лыжах располагает к глубоким размышлениям и развитию мозга. Видимо, не у всех.
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Borsiano
Ответ Crazy_ivan
Заход номер 4😁 сколько в этот раз провесит коммент? В 14 году сделали кровавый антиконституционный переворот, на котором в тренде была русофобия, кричалки про скачет, ножи, гиляки и тд. Одно из первых действий новой власти - отмена закона о региональных языках. Угрозы Донбассу, Крыму и всему юго-востоку, "поезда дружбы" и тд. После того, как Донбасс не согласился с переворотом - подтащили нацбаты, стали лупить из всего оружия, даже авиацией по жилым районам, а потом смеялись про кондиционеры и самообстрелы. Неугодных журналистов и писателей убивали. Гонения на русский язык и на симпатизирующих России. Закрыли русские школы. Сожгли людей в Одессе на площади, а выживших добивали при полном бездействии полиции и пожарных, никто не наказан, хотя все прекрасно знают поименно кто жег и добивал. Агрессивная антирусская позиция, языковые квоты в СМИ, на госканалах передачи в праймтайм с матерными и сленговыми оскорблениями русских, крымчан, донецких и луганских. И тд и тп. И все молчали, всех всё устраивало. А потом: "а нас за ЩО!? Россия напала!! Нет войне!"
А ты можешь себя теперь представить на их месте, поменяться виртуально местами? Ты бы делал всё что написал сам на их месте? Если бы делал по-другому, то почему они тогда так не делали или не делают?
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Конь Пальто
Ответ Ебздрогыч
Давайте будем честны: об этом еще в конце 2010-х годов впервые говорил Владимир Владимирович, что ребят, мы не готовы так жить, как вы хотите с нами жить. То есть указывать чужой стране как им жить и с кем и как дружить - это нормально? А потом наказывать армией за то, что они выбрали не тот путь? Ясно, понятно
Это другое
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Классный руководитель
Значит не кто санкции не вводил!!
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peantros1963
Ответ Рекорд в наших сердцах
сейчас всем бы нам сплотиться, вокруг Максима Перепелицы
Я такой старый, что помню этот фильм))
П.С. А еще Иван Бровкин был.
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Роман Риг
Ты смотри, сколько вас тут либералов собралось
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Виктор Войнов
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Да мы поняли, что ни на кого не нападали. Это, видимо, украинцы сами на себя напали в форме российской армии и бомбят Мариуполь, Бахмут и прочие города. Ну и заодно мобилизацию в России они же проводят. Ну везде успевают
По факту: изначально оказывали военную помощь признанным ДНР и ЛНР , которые в процессе стали территориями РФ.
Где там Украина?
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peantros1963
Ответ Артём Стёпин
просто пришли поставить все точки над i в украинском языке, получается?
Как писало РИА Новости "окончательно решить украинский вопрос". Стоп, где-то я уже похожее слышал..
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Crazy_ivan
Ответ Роман
Если не воюем, то с какой целью мобилизация происходит?
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peantros1963
Ответ Alberville
Наблюдаем пагубное влияние анаболических стероидов на мозговую деятельность Великих Спортсменов, закончивших карьеру.
У меня в этом нет никаких сомнений. Такая же допингистка, как и ее подруги по команде, пойманные на этом деле.
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нелюбитель футбола
Кошмар... Это надолго...
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