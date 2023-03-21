Вяльбе об условиях допуска к международным стартам: «FIS необходимо, чтобы спортсмены подтвердили, что не поддерживают СВО. Ребят, это точно никак»
Елена Вяльбе рассказала о требовании FIS осудить боевые действия на Украине.
«Не так давно он (глава FIS Йохан Элиаш) звонил нашему генеральному секретарю, они достаточно долго общались. Это было после того, как он поговорил с Томасом Бахом на чемпионате мира по горным лыжам.
Из разговора было ясно – Россию надо возвращать. Есть виды спорта, где они теряют зрителей, что называется, на ходу. Конечно, есть и виды спорта, где никто даже не замечает, что нет россиян. Не во всех видах у нас все хорошо.
На что наш генеральный секретарь ассоциации сказал: «С такими условиями, что вы предлагаете, никто на это не пойдет». Помимо того, что они предлагают нейтральный статус для наших спортсменов, они еще все-таки толкают на эту дорожку все федерации и говорят, что им необходимо, чтобы эти люди как-то устно или письменно подтвердили, что не поддерживают СВО. Ребят, но это точно никак», – сказала глава ФЛГР.
МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?
Молчание - поездка на ОИ.
Вопрос. Что делали бандеровцы в Чечне во время первой компании? Какое им дело было до террористов, которых они поддержали?
Если вы меня заклеймили не пойми кем, то понятно, что вам музыка Александрова ничего не значит, а это ключевое от чего мурашки по телу идут
P. S.
Только с флагом и гимном России!
Подсказака: это не россияне
Да и в целом для очистки совести перед всём миром произнести "Нет войне" явно не помешает.