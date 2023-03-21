Вяльбе об условиях допуска к международным стартам: «FIS необходимо, чтобы спортсмены подтвердили, что не поддерживают СВО. Ребят, это точно никак»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР FIS Елена Вяльбе Томас Бах Политика Йохан Элиаш Лыжи

Елена Вяльбе рассказала о требовании FIS осудить боевые действия на Украине.

«Не так давно он (глава FIS Йохан Элиаш) звонил нашему генеральному секретарю, они достаточно долго общались. Это было после того, как он поговорил с Томасом Бахом на чемпионате мира по горным лыжам.

Из разговора было ясно – Россию надо возвращать. Есть виды спорта, где они теряют зрителей, что называется, на ходу. Конечно, есть и виды спорта, где никто даже не замечает, что нет россиян. Не во всех видах у нас все хорошо.

На что наш генеральный секретарь ассоциации сказал: «С такими условиями, что вы предлагаете, никто на это не пойдет». Помимо того, что они предлагают нейтральный статус для наших спортсменов, они еще все-таки толкают на эту дорожку все федерации и говорят, что им необходимо, чтобы эти люди как-то устно или письменно подтвердили, что не поддерживают СВО. Ребят, но это точно никак», – сказала глава ФЛГР.

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80 комментариев

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Ksenia RN
Ответ Ksenia RN
Взрослые? Прекрасно, снять со всех довольствий и пускай шуруют за бугор за свой счёт.
Но чот сдаётся, Санёк, точнее, его хитросделанная жинка прикинула, нас и здесь неплохо кормят...))
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Ksenia RN
Ответ Владислав Романов
Детский садик просто. Это решать спортсменам, они взрослые ребята, но уж точно не вам
Взрослые? Прекрасно, снять со всех довольствий и пускай шуруют за бугор за свой счёт.
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кракадил
интервью вяльбе -как красная тряпка для местной либеральной общественности)))
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imaxim
Ответ ks-1993
не думаю, возврат без флага и гимна не имеет смысла, так как должна вернуться команда, а не набор атлетов. Если вы меня заклеймили не пойми кем, то понятно, что вам музыка Александрова ничего не значит, а это ключевое от чего мурашки по телу идут
Фехтование спокойно согласно на нейтральный статус. Главное не флаг и гимн, а спортсмены. Их время идёт впустую
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Алекс Я
Ответ VDX00
Она говорит о том, что никто не будет заявлять о неподдержке. Вопрос должен стоять иначе: просить не заявлять публично о поддержке на соревнованиях.
Да никто это не собирался делать.хотя если смотреть на украинских спортсменов ,то онт это делают постоянно.
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Magastic
Ответ haymaker
ну, почему? есть ответ?
а ты читать не умеешь?
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expertmer2020
Наши летние виды молчат - и это правильно.

Молчание - поездка на ОИ.
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haymaker
Ответ Magastic
Почему никто не требовал от пиндосов, что они против операции в Ираке, Афганистане, Вьетнаме итд итп? Эти ироды насаждают свои интересы всему миру, и никто слова сказать не может, все организации боятся потерять бешенные взносы из напечатанных долларов.
ну, почему? есть ответ?
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haymaker
Ответ ДМ-1чемпион
Это было понятно изначально. Все это "возвращение" было ради того, что бы внести раскол и разлад в ряды наших спортсменов. Наши спортсмены им не нужны, им нужно разделить нас изнутри. P. S. Только с флагом и гимном России!
зачем ты им сдался, хоть целиком, хоть разделённый? все без тебя отлично жили и дальше проживут
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Magastic
Почему никто не требовал от пиндосов, что они против операции в Ираке, Афганистане, Вьетнаме итд итп? Эти ироды насаждают свои интересы всему миру, и никто слова сказать не может, все организации боятся потерять бешенные взносы из напечатанных долларов.
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expertmer2020
Ответ Матвей Суицидин
Ну объективно сейчас если кто-то из спортсменов скажет, что против СВО его просто затравят. Посмотрите, что происходит с артистами: Назаров, Ахиджакова. Так что такой вариант точно не прокатит. Я думаю в итоге должны прийти к компромиссу - нейтральный статус, но без всяких заявлений.
Не, будет нейтральный статус, но с некоторыми ограничениями.
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ks-1993
Ответ Всех не забаните
Не было, зато за это время было несколько терактов от Украины как на ЛДНР, так и в Крыму.
именно!
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ks-1993
Ответ haymaker
понятия не имею. А что ты другими тётками прикрываешься? За себя отвечай. Какое твоё дело, как украинцы решают вопросы внутри страны? Ты все свои что ли решил уже?
Я говорю по факту. Не было бы переворота, все было бы спокойно. Как сейчас в Грузии, кто-то решил, что может решать какие законные правильные, а какие нет.
Вопрос. Что делали бандеровцы в Чечне во время первой компании? Какое им дело было до террористов, которых они поддержали?
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притвиц
Ответ Сергей Aficionado
ФЛГР - Федерация Лояльных Госчиновников России? Судя по объемным фото - саму Вяльбе было б неплохо "толкнуть на дорожку"... на велодорожку, например.
Она свое уже отбегала и заметьте не плохо , поэтому уж никак не нам решать куда ее толкать.
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Матвей Суицидин
Ну объективно сейчас если кто-то из спортсменов скажет, что против СВО его просто затравят. Посмотрите, что происходит с артистами: Назаров, Ахиджакова. Так что такой вариант точно не прокатит. Я думаю в итоге должны прийти к компромиссу - нейтральный статус, но без всяких заявлений.
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Олег Кучтраев
Ответ Сергей Aficionado
ФЛГР - Федерация Лояльных Госчиновников России? Судя по объемным фото - саму Вяльбе было б неплохо "толкнуть на дорожку"... на велодорожку, например.
Я бы на тебе посмотрел, когда ты родишь троих. Да ладно, роди хотя бы одного Франца
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ks-1993
Ответ imaxim
Из ее комментария видно, что статус она готова обсуждать. А какой будет возврат, решать слава богу не вам, зэтнику
не думаю, возврат без флага и гимна не имеет смысла, так как должна вернуться команда, а не набор атлетов.
Если вы меня заклеймили не пойми кем, то понятно, что вам музыка Александрова ничего не значит, а это ключевое от чего мурашки по телу идут
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Алекс Я
Ответ fc-psg
быть против СВО - административная статья, быть против СВО два раза за год - уголовная с огромным сроком. Действительно, почему никто не против? Откуда такое единение?
Да ладно,глава Яблока через день,сидя в студии НТВ ,говорит такое уже год.никто ему ничего не предьявляет.
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ДМ-1чемпион
Это было понятно изначально. Все это "возвращение" было ради того, что бы внести раскол и разлад в ряды наших спортсменов. Наши спортсмены им не нужны, им нужно разделить нас изнутри.
P. S.
Только с флагом и гимном России!
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Leo Bonart
Ответ VDX00
Она говорит о том, что никто не будет заявлять о неподдержке. Вопрос должен стоять иначе: просить не заявлять публично о поддержке на соревнованиях.
А кто до сих пор публично заявлял о поддержке кое-чего политического на соревнованиях?
Подсказака: это не россияне
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Алекс Я
Ответ Pikachu Pikachu
А если человек реально не поддерживает СВО, ему можно?
Кто то согласится стать изгоем в своей стране?
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Владислав Романов
Детский садик просто. Это решать спортсменам, они взрослые ребята, но уж точно не вам
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Ivan Balashov
Ответ Araucan
Потому что спортсмен не обязан озвучивать свою политическую позицию.
Если его государство от его имени отчекрыживает куски от соседней страны, не помешало бы и озвучить.

Да и в целом для очистки совести перед всём миром произнести "Нет войне" явно не помешает.
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expertmer2020
Наше мнение, критерии допуска будут связаны с Хартией, ВАК и презумнцией невиновности.
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haymaker
Ответ ks-1993
Комментарий удален модератором
понятия не имею. А что ты другими тётками прикрываешься? За себя отвечай. Какое твоё дело, как украинцы решают вопросы внутри страны? Ты все свои что ли решил уже?
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