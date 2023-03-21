Вяльбе об условиях допуска к международным стартам: «FIS необходимо, чтобы спортсмены подтвердили, что не поддерживают СВО. Ребят, это точно никак»

рассказала о требовании FIS осудить боевые действия на Украине.

«Не так давно он (глава FIS Йохан Элиаш) звонил нашему генеральному секретарю, они достаточно долго общались. Это было после того, как он поговорил с на чемпионате мира по горным лыжам.

Из разговора было ясно – Россию надо возвращать. Есть виды спорта, где они теряют зрителей, что называется, на ходу. Конечно, есть и виды спорта, где никто даже не замечает, что нет россиян. Не во всех видах у нас все хорошо.

На что наш генеральный секретарь ассоциации сказал: «С такими условиями, что вы предлагаете, никто на это не пойдет». Помимо того, что они предлагают нейтральный статус для наших спортсменов, они еще все-таки толкают на эту дорожку все федерации и говорят, что им необходимо, чтобы эти люди как-то устно или письменно подтвердили, что не поддерживают СВО. Ребят, но это точно никак», – сказала глава .

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