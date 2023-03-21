Мамиашвили об условиях допуска FIS: «Пусть европейцы сначала осудят нацистскую идеологию и извинятся за слезы наших братьев и сестер в Донбассе»

Михаил Мамиашвили назвал мерзким требование от спортсменов осудить СВО.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России ( ) сообщила о требовании Международной федерации лыжных видов (FIS) осудить боевые действия на Украине для допуска на международные соревнования.

«Наверное, для этого надо заполнить анкету и назвать ее «документом предателя». Или подонка, или подлеца. И в итоге назвать эту команду командой предателей.

То, что предлагается, – это мерзость. Мне такое даже сложно представить. О каком осуждении может идти речь, если идут сугубо спортивные мероприятия. Разве это политическая или дискуссионная площадка?

О чем могут дискутировать люди, которые готовятся на мирных ристалищах доказывать свое спортивное мастерство? Это бред сумасшедшего. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.

Пусть европейцы сначала осудят нацистскую идеологию и все с этим связанное. Извинятся, покаются и как-то компенсируют многолетние горе, слезы и несчастья наших братьев и сестер в Донбассе», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России.

Вяльбе об условиях допуска к международным стартам: «FIS необходимо, чтобы спортсмены подтвердили, что не поддерживают СВО. Ребят, это точно никак»