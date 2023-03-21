Мамиашвили об условиях допуска FIS: «Пусть европейцы сначала осудят нацистскую идеологию и извинятся за слезы наших братьев и сестер в Донбассе»

Теги Олимпийская сборная России ФЛГР FIS Елена Вяльбе Михаил Мамиашвили Политика Р-Спорт Лыжи

Михаил Мамиашвили назвал мерзким требование от спортсменов осудить СВО.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила о требовании Международной федерации лыжных видов (FIS) осудить боевые действия на Украине для допуска на международные соревнования. 

«Наверное, для этого надо заполнить анкету и назвать ее «документом предателя». Или подонка, или подлеца. И в итоге назвать эту команду командой предателей.

То, что предлагается, – это мерзость. Мне такое даже сложно представить. О каком осуждении может идти речь, если идут сугубо спортивные мероприятия. Разве это политическая или дискуссионная площадка?

О чем могут дискутировать люди, которые готовятся на мирных ристалищах доказывать свое спортивное мастерство? Это бред сумасшедшего. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.

Пусть европейцы сначала осудят нацистскую идеологию и все с этим связанное. Извинятся, покаются и как-то компенсируют многолетние горе, слезы и несчастья наших братьев и сестер в Донбассе», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России.

Вяльбе об условиях допуска к международным стартам: «FIS необходимо, чтобы спортсмены подтвердили, что не поддерживают СВО. Ребят, это точно никак»

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
murzzzzzilka
Ответ RealFlector
вы понимаете, как это двулично звучит от стран, которые бомбили югославию, ирак, ливию, сирию и афганистан и еще кучу стран?
Нет. Им нормально.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
murzzzzzilka
Ответ Лужин
Хочешь участвовать в международных соревнованиях, то уважай неприкосновенность чужих территорий, иначе как может быть, как можно впускать себе в страну человека не признающего чужих границ?
А покаяться и проползти до границы на коленях не надо часом?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адекватник
Ответ Женя Дерунов
если бы 9 лет назад такие как гиркин не влезли на Донбасс, то и слез не было бы.
КТО началось за неделю до Гиркина. Когда там не было еще никого. Если бы во всем был виноват Гиркин, но в Донецке бы щас проклинали бы его, а не добробатов...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
murzzzzzilka
Ответ Lacrosse-style goal
Ну, их дело - предложить. А если лицемерие и скудоумие спортивных чинушей РФ не даст возможности выступать своим спортсменам - ну, что ж поделать, такова жизнь. И ведь все как кудахчут одно и тоже, как запрограммированно.... 8 лет бамбас, насысты и т.д.... тут бы ещё опусы про грязные бомбы и биогусей с комарами органично смотрелись...
Когда черепа мерять начнут, тоже сочтешь нормой?
И хватит уже неуместной иронии.
Выглядишь глупо, отрицая то, что уже признали даже сами американцы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hardy
это ещё что за чудо 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
murzzzzzilka
Ответ Женя Дерунов
если бы 9 лет назад такие как гиркин не влезли на Донбасс, то и слез не было бы.
Если бы американцы не устроили госпереворот, возможно, ничего и не было бы. И Гиркин пришел на Донбасс после того, как народ начал протестовать
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Новосибирск
Спасибо, за ваши слова и дела Михаил Геразиевич! Когда есть такие люди , как вы, все ваши подопечные борцы, всех видов борьбы и национальностей, в том числе наши новосибирцы Власов и Карелин Александр Александрович, а также Вяльбе,Большунов , не перечесть всех , героев спорта России - Так победим!
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кракадил
Ответ Лужин
Хочешь участвовать в международных соревнованиях, то уважай неприкосновенность чужих территорий, иначе как может быть, как можно впускать себе в страну человека не признающего чужих границ?
правильно! нато, израиль ,саудиты - вон из мирового спорта!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Balashov
Ответ RealFlector
вы понимаете, как это двулично звучит от стран, которые бомбили югославию, ирак, ливию, сирию и афганистан и еще кучу стран?
Эти страны аннексировали куски Югославии, Ирака, Ливии и так далее?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Классный руководитель
фильм помните тупой еще тупее, вот что то это напоминает
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DrDro
Ответ RealFlector
вы понимаете, как это двулично звучит от стран, которые бомбили югославию, ирак, ливию, сирию и афганистан и еще кучу стран?
А еще у них мужики поголовно любятся под хвостик(по рассказам тв).
Значит это тоже нормально и всем можно делать?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealFlector
Ответ Лужин
Хочешь участвовать в международных соревнованиях, то уважай неприкосновенность чужих территорий, иначе как может быть, как можно впускать себе в страну человека не признающего чужих границ?
вы понимаете, как это двулично звучит от стран, которые бомбили югославию, ирак, ливию, сирию и афганистан и еще кучу стран?
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Соболев
А холуи всё рогами землю роют..
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лужин
Хочешь участвовать в международных соревнованиях, то уважай неприкосновенность чужих территорий, иначе как может быть, как можно впускать себе в страну человека не признающего чужих границ?
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Ответ Женя Дерунов
если бы 9 лет назад такие как гиркин не влезли на Донбасс, то и слез не было бы.
Были бы конечно слёзы, но не в таких масштабах.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealFlector
с одной стороны то, что происходит сейчас это кошмар и ужас и поддерживать это могут только зомби-ватники. а с другой стороны требовать осуждения своей страны от ее спортсменов это гадко - такого в истории спорта не было еще.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
muslim1978
Мамиашвили мужик!!!
+3
-10
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Савельев
Каждым своим словом, они отдаляют наше и так практически не возможное возвращение.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MyxaLoccoRocco
Ответ Женя Дерунов
кто и от кого отделился? и возникает вопрос как эти территории попали в состав СССР.
Комментарий скрыт
+5
-19
-14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lacrosse-style goal
Ну, их дело - предложить. А если лицемерие и скудоумие спортивных чинушей РФ не даст возможности выступать своим спортсменам - ну, что ж поделать, такова жизнь.
И ведь все как кудахчут одно и тоже, как запрограммированно.... 8 лет бамбас, насысты и т.д.... тут бы ещё опусы про грязные бомбы и биогусей с комарами органично смотрелись...
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Александров
Ответ FC_Chelsea1
Королевство кривых зеркал
...поражает своей адекватностью на фоне России
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Женя Дерунов
Ответ MyxaLoccoRocco
Комментарий удален модератором
кто и от кого отделился? и возникает вопрос как эти территории попали в состав СССР.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MyxaLoccoRocco
Ответ Женя Дерунов
если бы 9 лет назад такие как гиркин не влезли на Донбасс, то и слез не было бы.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
genowayy
На самом деле, даже не поддерживая военные действия, проходить такое "анкетирование" это ниже человеческого достоинства. Кто они такие вообще?
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Румкин
Подписываюсь под каждым словом!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий