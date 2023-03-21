Карпин о критике сборной: «Ну не обыграем Иран и Ирак – покритикуют. В первый раз, что ли? Понимают люди обстоятельства или нет – не так важно»
Валерий Карпин спокойно относится к критике сборной России.
С сентября прошлого года сборная России одержала лишь одну победу, обыграв Кыргызстан со счетом 2:1.
«Копится негатив? Он всегда копится, когда не выигрываешь матчи: понимают люди обстоятельства или нет – не так важно. Так бывает, что мы не обыграли Таджикистан. Ну не обыграем Иран и Ирак – будет критика. В первый раз, что ли? Покритикуют.
Любая команда должна показывать результат. Кто-то играет в цветах «Динамо» или «Спартака». Когда они проигрывают на сборах, их тоже критикуют. А могут на сборах выигрывать, а в РПЛ потом не выигрывают», – сказал главный тренер сборной России.
Товарищеский матч сборных России и Ирана пройдет в Тегеране 23 марта. Матч со сборной Ирака пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.
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Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Реально, есть такие?
Или эти матчи имеют хоть какое-то спортивное значение?
За что прощать сейчас Валере такие загоны - фиг знает.
Каждый кому Валера попробует доказать важность игр с Ираком и Ираном посмеется ему в лицо
Или реально сейчас полстраны примкнет к экранам, чтобы посмотреть трансляции из Тегерана и Питера? Валера все прекрасно понимает и говорит напрямую
Нужно выходить на поле и побеждать, кто бы ни был соперником - и делать это нужно в ЛЮБЫХ обстоятельствах. Спортивный интерес заключается в желании побеждать, но у Карпина и наших ногомячистов, видимо, во главе угла стоит интерес финансовый - вышел на поле, побегал без страсти и желания выиграть, получил деньги за игру и всё.