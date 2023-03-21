Карпин о критике сборной: «Ну не обыграем Иран и Ирак – покритикуют. В первый раз, что ли? Понимают люди обстоятельства или нет – не так важно»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу Валерий Карпин Сборная Ирака по футболу сборная Таджикистана товарищеские матчи (сборные) Чемпионат.com Футбол

Валерий Карпин спокойно относится к критике сборной России.

С сентября прошлого года сборная России одержала лишь одну победу, обыграв Кыргызстан со счетом 2:1.

«Копится негатив? Он всегда копится, когда не выигрываешь матчи: понимают люди обстоятельства или нет – не так важно. Так бывает, что мы не обыграли Таджикистан. Ну не обыграем Иран и Ирак – будет критика. В первый раз, что ли? Покритикуют.

Любая команда должна показывать результат. Кто-то играет в цветах «Динамо» или «Спартака». Когда они проигрывают на сборах, их тоже критикуют. А могут на сборах выигрывать, а в РПЛ потом не выигрывают», – сказал главный тренер сборной России.

Товарищеский матч сборных России и Ирана пройдет в Тегеране 23 марта. Матч со сборной Ирака пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.

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67 комментариев

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Рушан Нуриев
Давно пора выкинуть этого эстонца! Чушь всякую несёт постоянно, Дзюба-лучший наш форвард,больше всех в России забил и продолжает забивать, а он его игнорирует! Где Головин? Миранчук? Хайкин где? А Хайкин то, посильнее будет всех вызванных! Селихова и Хайкина, все! Не нужен там больше никто! Наберёт толпу бездарей, якобы, проверяет их, что их проверять? Они все на виду! Бердыева надо в сборную, причём, давно надо было его назначать, сразу после ЧМ у нас! А Карпин… футболистом он был первоклассным, а как тренер -середняк
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BeastI666I
Ответ Евгений Соболев
Да просто он хотел сказать что сборная сейчас нахрен ни кому не нужна и не интересна.. Вот и всё!
самое смешное, что и ему самому тоже ))))))
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BeastI666I
Ответ Сергей Жарковский
И это говорит главный тренер сборной России? Пофигизм просто!!!
а что тебя слова Шойгу, Пескова, Быстрыкина, Золотового, Медведева, Путина устраивают? А они тоже главные )))))
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BeastI666I
Ответ Antuanych
Ну да, подумаешь болельщики покритикуют. Ерунда какая! Вы же, похоже, не для них играете?!
для болельщиков. но не для всех. они играют для тех ктоим платит. Если в Европе играют ради граждан, которые билетами и донатами оплачивают роскошную жизнь футболистов, то в РФ играют для правительства, которое выделяет деньги на футбол.
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BeastI666I
Ответ Владислав Ярлыков
Что за обстоятельства?
специальные в обстоятельства
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old folk
Ответ RSI
Дичь какая... Если он именно так сказал, поздравляю Чалова, что он в это болото не попал. И всех остальных, кто мечтал попасть в сборную. По мне - после этих слов тренер сборной должен уйти. Это как он будет мотивировать своих ребят?
И кто же мечтал попасть в сборную, исключённую из международных турниров и вынужденную гонять товарняки с Ираком?
Реально, есть такие?
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Bayern777
Ахахах ну и правильно епт
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BeastI666I
«Ну не обыграем Украину – покритикуют. В первый раз, что ли? Понимают люди обстоятельства или нет – не так важно»
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old folk
Ответ U. M. A. Muhammad
Ему вообще до лампочки выиграет ли команда или нет. Представьте чтобы тут сделали бы с Стасом если бы он позволил себе бы такое сказать.
А кому не до лампочки?)
Или эти матчи имеют хоть какое-то спортивное значение?
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Алекс Я
Ответ Человек_Легенда
Так все правильно, никому не нужные игры, выиграют или не выиграют - плевать по большому счету. Или реально сейчас полстраны примкнет к экранам, чтобы посмотреть трансляции из Тегерана и Питера? Валера все прекрасно понимает и говорит напрямую
Ты вообще сам понял ,что сказал?это игры сборной,для некоторых возможно это единственная возможность надеть ее футболку.неужеле непонятно,что выкладываться надо в любом матче ,а иначе играть спустя рукава просто войдет в привычку и отвыкнуть от этого будет очень трудно.
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goshforever
Ответ Log in
Стасу многие прощали хреновую игру, покуда был результат. Могли бы простить и обосрамс на евро, если бы не его заносчивость, которая проявлялась и раньше, но тут совсем понесло
Стасу прощали неказистую игру ПОСЛЕ результата на ЧМ-2018. До ЧМ было избиение Черчесова в прессе после каждого кривого товарняка.

За что прощать сейчас Валере такие загоны - фиг знает.
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Владислав Ярлыков
Что за обстоятельства?
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Antuanych
Ну да, подумаешь болельщики покритикуют. Ерунда какая! Вы же, похоже, не для них играете?!
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Варлампий Варлампий
Каких обстоятельств, дурачок? Разбуди праймового Болта с условного перепоя, он вышел бы на дорожку и вынес всех.
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Сергей Жарковский
И это говорит главный тренер сборной России? Пофигизм просто!!!
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Alexandr Tarakanoff
Расскажите кто-нибудь ему, что они там все ващет для болельщиков играют в первую очередь. А у нас эти самые болельщики еще и платят ему зп через налоги. Понятно, что в нынешнее время мало кого интересует сборная. Но это не отменяет того факта, что кто-то это смотрит и хочет видеть хоть какой-то результат и хоть какую-то игру.
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Мосгорсуд
Ответ Александр Степанов
Сомневаюсь, что его парит зарплата в сборной)
А почему нет? приличные деньги
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Александр Степанов
Ответ RSI
Дичь какая... Если он именно так сказал, поздравляю Чалова, что он в это болото не попал. И всех остальных, кто мечтал попасть в сборную. По мне - после этих слов тренер сборной должен уйти. Это как он будет мотивировать своих ребят?
Чел, ты стебешься? Ради чего он будет их мотивировать? Кому и что в карьере даст победа над Ираком?
Каждый кому Валера попробует доказать важность игр с Ираком и Ираном посмеется ему в лицо
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Человек_Легенда
Так все правильно, никому не нужные игры, выиграют или не выиграют - плевать по большому счету.
Или реально сейчас полстраны примкнет к экранам, чтобы посмотреть трансляции из Тегерана и Питера? Валера все прекрасно понимает и говорит напрямую
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Александр Степанов
Ответ Мосгорсуд
Главное зарплату платят исправно, да, Валера?)
Сомневаюсь, что его парит зарплата в сборной)
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Евгений Соболев
Да просто он хотел сказать что сборная сейчас нахрен ни кому не нужна и не интересна.. Вот и всё!
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Spartakovec navsegda
Карпин привык критике сборной, как игрок, не разу не выйдя из группы, на всех турнирах, привык к критике в Спартаке, теперь привык уже и критике сборной. Хотелось бы, чтобы привыкал к похвале, но это мои, болельщика, пожелания.
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Игорь Волков
Карпин молодец, всячески показывает, что футбольные матчи сборной это абсурд в квадрате в нынешних условиях, который нужен только чиновникам. Чтоб показать Европе, что российский футбол ещё не умер после санкций, хотя он уже одной ногой там
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Уолтер Собчак
Я не понял, а как текущие обстоятельства (отстранение нашей сборной от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА) связаны с победами в отдельно взятых товарищеских матчах? Мы теперь не играем в отборе к ЧЕ и не участвуем в Лиге Наций, но что нам мешает выигрывать хотя бы в товарищеских матчах с Ираком и Ираном?

Нужно выходить на поле и побеждать, кто бы ни был соперником - и делать это нужно в ЛЮБЫХ обстоятельствах. Спортивный интерес заключается в желании побеждать, но у Карпина и наших ногомячистов, видимо, во главе угла стоит интерес финансовый - вышел на поле, побегал без страсти и желания выиграть, получил деньги за игру и всё.
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f0rmoceft
Рекомендую посмотреть интервью на ютубе, тут вырывают моменты из контекста.
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