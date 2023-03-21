Карпин о критике сборной: «Ну не обыграем Иран и Ирак – покритикуют. В первый раз, что ли? Понимают люди обстоятельства или нет – не так важно»

спокойно относится к критике сборной России.

С сентября прошлого года сборная России одержала лишь одну победу, обыграв Кыргызстан со счетом 2:1.

«Копится негатив? Он всегда копится, когда не выигрываешь матчи: понимают люди обстоятельства или нет – не так важно. Так бывает, что мы не обыграли . Ну не обыграем Иран и – будет критика. В первый раз, что ли? Покритикуют.

Любая команда должна показывать результат. Кто-то играет в цветах «Динамо» или «Спартака». Когда они проигрывают на сборах, их тоже критикуют. А могут на сборах выигрывать, а в потом не выигрывают», – сказал главный тренер сборной России.

Товарищеский матч сборных России и пройдет в Тегеране 23 марта. Матч со сборной Ирака пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.

Пиняев о критике сборной России: «Не обращал внимания. Критиковать может только главный тренер, остальных нет смысла слушать»

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