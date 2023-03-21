Матч сборных России и в Тегеране посетят около 30 тысяч человек.

«В основном, это сами иранцы, причем посетить матч разрешено не только мужчинам, но и женщинам. Количество российских болельщиков пока неизвестно», – сказал Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что билеты на матч стоят 430 рублей, для болельщиков сборной России выделено 400 штук.

Товарищеская игра Иран – Россия пройдет в Тегеране на стадионе «Азади», вмещающем 78 тысяч человек, в четверг, 23 марта.

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