Матч Иран – Россия в Тегеране посетят около 30 тысяч человек, в том числе и женщины
Матч сборных России и Ирана в Тегеране посетят около 30 тысяч человек.
«В основном, это сами иранцы, причем посетить матч разрешено не только мужчинам, но и женщинам. Количество российских болельщиков пока неизвестно», – сказал Sport24 источник, знакомый с ситуацией.
Ранее стало известно, что билеты на матч стоят 430 рублей, для болельщиков сборной России выделено 400 штук.
Товарищеская игра Иран – Россия пройдет в Тегеране на стадионе «Азади», вмещающем 78 тысяч человек, в четверг, 23 марта.
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Да им было тяжело, да тяжело до сих пор. Но прогнись они, их бы заставили воевать за интересы пиндосов как иракцев, сирийцев, йеменцев и т.д.
А так эта страна ныне входит в топ-10 самых влиятельных в мире. И с ее интересами считаются все.
но учит русских как жить правильно 🤦♂️