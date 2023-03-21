Матч Иран – Россия в Тегеране посетят около 30 тысяч человек, в том числе и женщины

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики Сборная Ирана по футболу высшая лига Иран товарищеские матчи (сборные) Азади девушки и спорт Футбол

Матч сборных России и Ирана в Тегеране посетят около 30 тысяч человек.

«В основном, это сами иранцы, причем посетить матч разрешено не только мужчинам, но и женщинам. Количество российских болельщиков пока неизвестно», – сказал Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что билеты на матч стоят 430 рублей, для болельщиков сборной России выделено 400 штук.

Товарищеская игра Иран – Россия пройдет в Тегеране на стадионе «Азади», вмещающем 78 тысяч человек, в четверг, 23 марта.

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67 комментариев

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Mr@k
аахахаха, значит женщина-тоже человек))
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Togliattinec
Ответ barsiksimba
Объективный спортивный журналист, пишущий про спортивное мероприятие, в принципе, не разделяет спортивных болельщиков на мужчин и женщин.
это только лишь ваше мнение. Если спортивное событие доступно не всем категориям болельщиков по причинам дремучести или предрассудков - об этом надо говорить, если совесть позволяет.
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AminO2
– Отметить надобно - народ на трибунах подобрался покладистый, можно сказать, душевный, с огоньком...
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Hola Hola
Ответ InnerPeace
А какая-то из стран делает то, что для нее это экономически не выгодно? Что в этом плохого-то?
Я не говорю, что это плохо. Две страны сотрудничают на взаимовыгодных условиях, все норм. Но какие претензии к России и Ирану, если они делают то же самое?
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eple
Картинка представилась, как людей дубинками загоняют на стадион 🥲
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KozlikX
Ответ Эмси Тёрка
30 тысяч мужчин, в том числе и женщины.
в том числе и мужчины-женщины
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Илья Савчук
какая щедрость от наших собратьев по режиму
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hrum
В перерыве казни
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ДМ-1чемпион
Женщины это эстонка Карпин?
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ДМ-1чемпион
Ответ Analjinn
Не только людям, но и женщинам.
В отличии от ОАЭ и Саудовская Аравия, друзей сша!
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InnerPeace
Ответ Hola Hola
Да как же, плевать на США. В то время как их нефтяной союз фактически обеспечил доминирование доллара, а они благодаря этому стали центральной страной на Ближнем Востоке. Только в последние лет пять саудиты стали немного отдаляться от США. До этого самые что ни на есть стратегические и близкие союзники были.
А какая-то из стран делает то, что для нее это экономически не выгодно? Что в этом плохого-то?
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barsiksimba
Ответ Togliattinec
то есть объективный журналист не должен делать акцент, что в Иране не все мероприятия доступны женщинам?
Объективный спортивный журналист, пишущий про спортивное мероприятие, в принципе, не разделяет спортивных болельщиков на мужчин и женщин.
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Ярик01
И даже женщины
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Beloded2007
Женщин пустят на стадион по Шайтан ID
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Analjinn
Не только людям, но и женщинам.
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Vitto
Ответ ДМ-1чемпион
А ХА ХА. Ну ты "голова"! Сам придумал!? А ХА ХА
Нет, подсказали...
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ДМ-1чемпион
Ответ InnerPeace
для чего им это?
Что и требовалось доказать!
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Togliattinec
Ответ barsiksimba
Допуск женщин на футбол "новостью"’ сделала редакция спорца, когда использовала вон ту формулировку, которая сейчас висит в заголовке - с выделением одних категорий болельщиков. Другой объективный журналист написал бы что-то в духе "...на матче Иран - Россия ожидается 30 тыс болельщиков.. ". Но то ж объективный и не заангажированный журналист. P.S. И любые аппеляции к тому, что эта новость от источника Sport24 неуместны. Из тысяч вариантов, как приподнести новость про 30 тыс. на трибунах спорц выбрал вариант с "в том числе и женщины".
то есть объективный журналист не должен делать акцент, что в Иране не все мероприятия доступны женщинам?
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InnerPeace
Ответ ДМ-1чемпион
А сша ввели против них санкции? А ОАЭ и Саудовская Аравия у кого покупает оружия на миллиарды и у кого на сотни миллиардов ценных бумаг!? Смешной ты. Я согласен, что бы и ОАЭ и Саудовская Аравия не играла с нами в футбол, но пусть вложиться в нас как в штаты!
для чего им это?
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кракадил
Ответ Ебздрогыч
Новости 21 века - женщинам разрешили прийти на футбол!
21 век, а в Евросоюзе ссовцы по улицам маршируют. В Австралии зигующую демонстрацию полиция охраняет.
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Теннисный абсолют
Иран - пример сильной нации, которая не прогнулась под диктат запада и ныне это одна из самых перспективных стран мира.
Да им было тяжело, да тяжело до сих пор. Но прогнись они, их бы заставили воевать за интересы пиндосов как иракцев, сирийцев, йеменцев и т.д.
А так эта страна ныне входит в топ-10 самых влиятельных в мире. И с ее интересами считаются все.
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ДМ-1чемпион
Ответ Vitto
У того кто может его производить. ОАЭ - это хаб денег из РФ и санкционки для РФ. Учитель...
А ХА ХА. Ну ты "голова"! Сам придумал!? А ХА ХА
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Hola Hola
Ответ InnerPeace
ОАЭ со всеми дружит. Им плевать и на США и на Россию. А вот сборная США с ними футбол играть не ездит)
Да как же, плевать на США. В то время как их нефтяной союз фактически обеспечил доминирование доллара, а они благодаря этому стали центральной страной на Ближнем Востоке. Только в последние лет пять саудиты стали немного отдаляться от США. До этого самые что ни на есть стратегические и близкие союзники были.
+2
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evil_bear
Ответ Фут.Боль
В Казахстане с правами женщин как дела обстоят? Все замечательно, я так понимаю.
да там к лошадям отношение лучше , чем к ним 😬
но учит русских как жить правильно 🤦‍♂️
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зак
Специально позвали женщин чтобы увидели игру сб. России и больше не ходили на футбол)
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