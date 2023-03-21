Златан о ЧМ-2022: «В Катаре нет наркотиков и преступности, в Швеции – есть. Не знаю, на сто ли процентов работает наша система»

рассказал, чем ему понравился , и сравнил Катар и Швецию.

– Вы были в Катаре во время чемпионата мира. Что думаете о стране и турнире?

– Фантастика. Мы с семьей были там два дня.

Организация – десять баллов. Опыт – десять баллов. Матчи – десять баллов. Болельщики – десять баллов. Питание – десять баллов. Само путешествие – десять баллов. Все на десять баллов!

Людям в Катаре дали возможность получить работу. Как они обращались с рабочими – я не видел, поэтому не могу судить и отвечать на эти вопросы.

Я думаю, что система Катара работает. Есть ли там наркотики? Нет. Есть ли преступность? Нет. Есть ли преступность в Швеции? Да и очень много. Наркотики? Да.

Система Катара работает. Работает ли система Швеции? Работает, но на сто ли процентов, я не знаю, – сказал 41 летний нападающий « » и сборной Швеции.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас