Златан о ЧМ-2022: «В Катаре нет наркотиков и преступности, в Швеции – есть. Не знаю, на сто ли процентов работает наша система»

Теги Милан Златан Ибрагимович высшая лига Швеция серия А Италия Сборная Швеции по футболу высшая лига Катар ЧМ-2022 Политика алкоголь и спорт Футбол

Златан Ибрагимович рассказал, чем ему понравился ЧМ-2022, и сравнил Катар и Швецию.

– Вы были в Катаре во время чемпионата мира. Что думаете о стране и турнире?

– Фантастика. Мы с семьей были там два дня.

Организация – десять баллов. Опыт – десять баллов. Матчи – десять баллов. Болельщики – десять баллов. Питание – десять баллов. Само путешествие – десять баллов. Все на десять баллов!

Людям в Катаре дали возможность получить работу. Как они обращались с рабочими – я не видел, поэтому не могу судить и отвечать на эти вопросы.

Я думаю, что система Катара работает. Есть ли там наркотики? Нет. Есть ли преступность? Нет. Есть ли преступность в Швеции? Да и очень много. Наркотики? Да. 

Система Катара работает. Работает ли система Швеции? Работает, но на сто ли процентов, я не знаю, – сказал 41 летний нападающий «Милана» и сборной Швеции.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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79 комментариев

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ыеем
А кто эти наркотики и преступность завозит в шведцию?😁🔥🔥🔥
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МТБ
Ответ Алексей Ненахов
У них это за наркотик то не считается ,так расслабон , а вот тяжёлой наркоты там точно нет , хотя кому нужно тот найдёт
Вот именно, вопрос в том, что считается наркотиком, а что нет. С этого и нужно начинать разговор.
Про тяжелые я тоже охотно верю. Откуда же в маленькой стране, которая находится недалеко от Сирии, Ливии, Ирана, Ирака, Иордании и Афганистана тяжелые наркотики? Вообще, ведь не регион "Персидского залива" является крупнейшим по наркотраффику в мире, нет, нет. И террористов там нет.
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воен
Забавно, вот только Ибрагимович не учитывает, что в Катаре он не смог бы стать тем, кем он стал.
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hulk&boloto
Люмпены будут оценивать слова долларового миллионера?
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s_kapa
Знакомьтесь, эксперт по Катару, Златан Ибрагимович
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Denis Nikitin
Ответ La Crosse Bobcats
в сравнении Катара и Швеции уже сейчас ответ не очевиден (оосбенно для человка с деньгами), а с учетом того что мигрантов будет еще больше, да и в самой Швеции у мигрантов значительно больше детей, чем у автохтонных шведов, я думаю, что с каждым годом ответ будет все менее очевиден)
В Катаре мигрантов почти в 10 раз больше местных
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Real_v_dushe
Ответ Вадим Симонов
Хорошо ответил, теперь следующий вопрос: "Где бы вы хотели жить и провести свою старость?"
В Катар попасть жить не так уж просто, в Швецию попроще и в Катаре один из самых высоких уровней жизни в мире.
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buFFon
Ответ Алексей Ненахов
У них это за наркотик то не считается ,так расслабон , а вот тяжёлой наркоты там точно нет , хотя кому нужно тот найдёт
согласен
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Дмитрий Керпатенко
Ответ Вадим Симонов
Хорошо ответил, теперь следующий вопрос: "Где бы вы хотели жить и провести свою старость?"
он на всё ответил, и про сейчас и про потом, или я что-то упустил?
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rcb
Ответ Okaka
а сколько там погибло на стройках? выплатили ли родственникам погибших?
А сколько погибает на стройках в Нью-Йорке или Лондоне узнавал??? Или это так, мелочи жизни???
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Андрюха с района
Как же тут полыхает у местных школьников, которые все еще верят, что во всех европейских странах все замечательно) А когда человек говорит правду, эти школьники начинают гнать на него) Хотя сами не были ни в Швеции и Катаре) Но зато местные вспоминают все про стройку)
Какие сказочники, для таких красноносых и в Париже сейчас все спокойно) Это же Европа)
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Сергей Лепехин
На стройках всегда есть несчастные случаи...
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МТБ
Ну, про наркотики это вопрос спорный и начать его надо с того "что вы считаете наркотиками".
Про преступность вопрос тот же. Когда на стройках нелегалы пачками дохли, это, что, не преступление? Или типа если это делает государство, то это не считается?

Если говорить о системах, то они обе работают, просто цели у них разные. В Швеции вы можете быть разными и можете быть собой. В Катаре вы не можете быть собой, вы можете быть тем, кем вас заставляют быть.
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Pikachu Pikachu
Чем более тоталитарно государство, тем меньше там уровень бытовой преступности, как правило. Так что Златан херню несет
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Оригинальный Ник
Ответ Jhon Jhon
В статистику самогон не идёт)
И правильно, всяко полезнее газировки
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Okaka
а сколько там погибло на стройках? выплатили ли родственникам погибших?
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SPQSP
Ответ Edberg
Продажа Вольво за прошлый год: 800 тысяч машин. Продажа Лада за тот же год: нет информации. Есть только за 2018: 340 тысяч. Про качество я просто боюсь сравнивать:)))
Ну тогда ракеты космические сравни. Швеции и России. Пуски за год. Или построенные атом станции. Это называется специализация. Что удивительного?
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d.xoxlov
Ответ Edberg
Продажа Вольво за прошлый год: 800 тысяч машин. Продажа Лада за тот же год: нет информации. Есть только за 2018: 340 тысяч. Про качество я просто боюсь сравнивать:)))
А причём тут китайский автопром? У Вольво от шведского – только название.
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Jhon Jhon
Ответ Оригинальный Ник
Пьянства в России действительно нету, ну или по крайней мере оно не такое серьёзное. Если смотреть по годам, то статистика употребляемого спиртного на душу населения в России снижается, что не может не радовать
В статистику самогон не идёт)
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Человек из футбола
Ответ Антон Киселёв
Гражданин Швеции и лучший бомбардир в истории сборной рассуждает об этой стране, да, анекдот
только почему-то все что говорит наш лучший бомбардир почему-то является анекдотом
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Batt Monner
Ответ Mikael Rikhard
в Катаре разумеется
Непатриотичный ответ. Патриотичный - мобилизованным в окопах в Бахмутом
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Алексей Ненахов
Ответ buFFon
про наркоту (трава) конечно он переврал немного наверное. В своё время через дружбана, который работал на катарцев, такую шмаль курили, уххххххх, таких я в жизни не курил, а у этих арабов в куфия и на крузаках, у каждого этого добра по пол кило за поясом было (там масть со спичечную головку 10х убивало на 5-6 часов) особо не курите, это вредно!
У них это за наркотик то не считается ,так расслабон , а вот тяжёлой наркоты там точно нет , хотя кому нужно тот найдёт
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Евгений Соболев
Бывшие югославы имеют в Швеции одну из самых серьёзных мафиозных структур!
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d.xoxlov
Ответ Вадим Симонов
Хорошо ответил, теперь следующий вопрос: "Где бы вы хотели жить и провести свою старость?"
С его перебитыми коленями, вряд ли он выбрал бы сырую Швецию.
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Gagarin Party
Ответ Mikael Rikhard
в Катаре разумеется
написали что он купил в Швеции тысячу гектар леса. Построит себе дом посередине и никто его не найдет🙂
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