Златан о ЧМ-2022: «В Катаре нет наркотиков и преступности, в Швеции – есть. Не знаю, на сто ли процентов работает наша система»
Златан Ибрагимович рассказал, чем ему понравился ЧМ-2022, и сравнил Катар и Швецию.
– Вы были в Катаре во время чемпионата мира. Что думаете о стране и турнире?
– Фантастика. Мы с семьей были там два дня.
Организация – десять баллов. Опыт – десять баллов. Матчи – десять баллов. Болельщики – десять баллов. Питание – десять баллов. Само путешествие – десять баллов. Все на десять баллов!
Людям в Катаре дали возможность получить работу. Как они обращались с рабочими – я не видел, поэтому не могу судить и отвечать на эти вопросы.
Я думаю, что система Катара работает. Есть ли там наркотики? Нет. Есть ли преступность? Нет. Есть ли преступность в Швеции? Да и очень много. Наркотики? Да.
Система Катара работает. Работает ли система Швеции? Работает, но на сто ли процентов, я не знаю, – сказал 41 летний нападающий «Милана» и сборной Швеции.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Про тяжелые я тоже охотно верю. Откуда же в маленькой стране, которая находится недалеко от Сирии, Ливии, Ирана, Ирака, Иордании и Афганистана тяжелые наркотики? Вообще, ведь не регион "Персидского залива" является крупнейшим по наркотраффику в мире, нет, нет. И террористов там нет.
Какие сказочники, для таких красноносых и в Париже сейчас все спокойно) Это же Европа)
Про преступность вопрос тот же. Когда на стройках нелегалы пачками дохли, это, что, не преступление? Или типа если это делает государство, то это не считается?
Если говорить о системах, то они обе работают, просто цели у них разные. В Швеции вы можете быть разными и можете быть собой. В Катаре вы не можете быть собой, вы можете быть тем, кем вас заставляют быть.