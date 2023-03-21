Судьям АПЛ порекомендовали делать паузы во время матчей в Рамадан, чтобы игроки-мусульмане могли прервать голодание

Судей АПЛ попросили делать паузы во время матчей, которые будут проходить в Рамадан.

Как сообщает Sky Sports, английские арбитры получили рекомендации делать паузы во время игр, которые будут проходить в течение священного для мусульман месяца. Это нужно сделать для того, чтобы игроки, соблюдающие пост, смогли выпить воды и принять энергетические гели или добавки.

Также судьям рекомендовали еще до начала матчей определять игроков, которым может понадобиться прервать голодание во время игры, и согласовать с ними приблизительное время начала паузы.

Рамадан – девятый месяц исламского календаря, он отмечается мусульманами как месяц поста, молитв, размышлений и общения. В этом году он начнется 22 марта и продлится до вечера 21 апреля.

В течение этого месяца верующим запрещено есть и пить в период между рассветом и закатом.

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