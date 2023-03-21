Судьям АПЛ порекомендовали делать паузы во время матчей в Рамадан, чтобы игроки-мусульмане могли прервать голодание

Теги премьер-лига Англия судьи религия Футбол

Судей АПЛ попросили делать паузы во время матчей, которые будут проходить в Рамадан. 

Как сообщает Sky Sports, английские арбитры получили рекомендации делать паузы во время игр, которые будут проходить в течение священного для мусульман месяца. Это нужно сделать для того, чтобы игроки, соблюдающие пост, смогли выпить воды и принять энергетические гели или добавки.

Также судьям рекомендовали еще до начала матчей определять игроков, которым может понадобиться прервать голодание во время игры, и согласовать с ними приблизительное время начала паузы. 

Рамадан – девятый месяц исламского календаря, он отмечается мусульманами как месяц поста, молитв, размышлений и общения. В этом году он начнется 22 марта и продлится до вечера 21 апреля.

В течение этого месяца верующим запрещено есть и пить в период между рассветом и закатом. 

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16 комментариев

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forward1988
судьям апл впервую очередь нужно голову включить(раз они не видят нарушений вообще ) а тогда вообще зачем нужен вар?
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Моутиньо оформляет 40
До чего докатывается Англия, мало им лгбт, теперь и в ислам-толерастию ударились
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Abu Ibrahim
Ответ Alex1104
Я вот только не понимаю: европейское общество делает очень многое для дистанцирования от религии. Но только от одной, своей исторической религии. А здесь - наоборот. Кто колония-то?
А среди них остался кто-то кто ее соблюдает ? Когда появятся , тогда и для них будут делать поправки .
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Abu Ibrahim
Ответ #SharkTeam
Матчи длятся через закат и дождаться перерыва или финального свистка для еды не вариант, так понимаю?
Когда ты целый день голодаешь , не так легко 90 минут бегать. Эта остановка ведь на пользу клубам , чтоб игроки восстановили силы .
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King_X
Ответ CriminalJoint62
В протест, я не буду смотреть эту больную лигу. Не помню, чтобы в той же Ла Лиге были какие-то политические лозунги
😂😂😂
Заржал в голос
Вы Ла Лигу последний раз в 2017 смотрели?))
И как умудрились обычную паузу приравнять к полит лозунгам? От паузы на водопой в летних играх тож ущемлялись? 🤡
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Доктор*
А, и ещё.
Нужно непременно останавливать матчи для намаза.
А то что себе эти кяфиры, они же гяуры, позволяют!
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Мохнатый55
Паузы на молитвы ещё не ввели?
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Назар Игорь
А ради футболистов с еврейскими корнями, коих достаточно в АПЛ необходим запрет проведения матчей по субботам.
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Fatty Toni
В этой новости прекрасно всё XD
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Вахид Акберов
Классная инициатива, местным комментаторам лишь бы угнетнуться
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Доктор*
Нужно ещё запретить играть в субботу.
Шаббат, все дела...
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ЛеваяНогаХалка
Ответ Ебздрогыч
А пастафарианам, которые верят в макаронного монстра, разрешат играть с кострюлей на голове?
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CriminalJoint62
В протест, я не буду смотреть эту больную лигу. Не помню, чтобы в той же Ла Лиге были какие-то политические лозунги
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Alex1104
Я вот только не понимаю: европейское общество делает очень многое для дистанцирования от религии. Но только от одной, своей исторической религии. А здесь - наоборот. Кто колония-то?
0
-5
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#SharkTeam
В худшем случае ведь лишних 45 минут после заката задержка
+1
-2
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#SharkTeam
Матчи длятся через закат и дождаться перерыва или финального свистка для еды не вариант, так понимаю?
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Ебздрогыч
А пастафарианам, которые верят в макаронного монстра, разрешат играть с кострюлей на голове?
+23
-14
+9
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