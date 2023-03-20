Лыжи. Чемпионат России. Непряева, Истомина, Прокофьева, Кулешова, биатлонистки Каплина и Носкова пробегут коньковую «разделку» на 10 км

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Алия Иксанова Анастасия Кулешова (Седова) Наталья Непряева Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Лариса Рясина Мария Истомина Екатерина Смирнова Елизавета Шалабода Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Евгения Крупицкая Елизавета Пантрина (Бекишева) Алеся Рушенцева Алена Перевозчикова Диана Артемьева Лыжи

21 марта на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени пройдет женская коньковая гонка с раздельным стартом на 10 км.

В гонке примут участие биатлонистки Елизавета Каплина и Екатерина Носкова.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023

Тюмень

Женщины

10 км, свободный стиль

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

16. Евгения Крупицкая

18. Елизавета Пантрина

22. Елизавета Шалабода

24. Алена Перевозчикова

26. Лариса Рясина

27. Алеся Рушенцева

28. Диана Артемьева

30. Мария Истомина

31. Алия Иксанова

32. Анастасия Кулешова

36. Наталья Непряева 

38. Екатерина Смирнова

40. Анастасия Прокофьева...

87. Елизавета Каплина

88. Екатерина Носкова 

15 комментариев

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NoSfer
Ответ Anouck
Мне кажется, Алина именно в этой гонке должна быть высоко. Если, конечно, не перегорит. На молодежном первенстве, где она коньковую разделку выиграла были Баранова и Пантрина, да, конёк у Алёны послабее, но это неплохие ориентиры. В 10-ку ей въехать вполне по силам. Кстати, это у меня глюк, или в стартовом протоколе действительно нет Екатерины Никитиной? Просто нашла несколько других лыжниц 2005 г. р., но её не нашла...Видимо, после скиатлоне отдыхает. Там никто из её ровесниц(одногодок) не бежал.
Пантрина тогда, всё-таки, только вновь набирала форму после болезни, так что завтра, как мне кажется, Алина ей скорее всего проиграет. Если Пеклецова попадёт в 10-ку, то это будет большим успехом, да даже топ-15 уже отлично, как по мне.
Никитина не бежит, возможно, что она уже пробежала свою последнюю гонку в сезоне.
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Anouck
Ответ NoSfer
Так я и не говорю про борьбу с условной Непряевой или Истоминой, речь именно про конкретную лыжницу, которой недавно исполнилось 17 лет
Мне кажется, Алина именно в этой гонке должна быть высоко. Если, конечно, не перегорит. На молодежном первенстве, где она коньковую разделку выиграла были Баранова и Пантрина, да, конёк у Алёны послабее, но это неплохие ориентиры. В 10-ку ей въехать вполне по силам. Кстати, это у меня глюк, или в стартовом протоколе действительно нет Екатерины Никитиной? Просто нашла несколько других лыжниц 2005 г. р., но её не нашла...Видимо, после скиатлоне отдыхает. Там никто из её ровесниц(одногодок) не бежал.
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Юрий Костыгин
Ответ Бартоломью Робертс
Лизка, Катюха, даёшь топ-10!
Ага, это с заявленным первым разрядом))
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Anouck
Ответ Игорь Мельников
В биатлоне мало иметь быстрые ноги, нужно уметь и стрелять, качественно и быстро, а это сложная наука, баланс хорошего хода с точностью и скорострельностью, приходит ко многим с годами,и при хорошей конкуренции. Поэтому сильнейшим биатлонисткам за 25-26, и больше лет.
Скажите об этом Эльвире Оберг и Лизе Витоцци образца дебютного сезона. Всё индивидуально.
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NoSfer
Ответ Игорь Мельников
В биатлоне мало иметь быстрые ноги, нужно уметь и стрелять, качественно и быстро, а это сложная наука, баланс хорошего хода с точностью и скорострельностью, приходит ко многим с годами,и при хорошей конкуренции. Поэтому сильнейшим биатлонисткам за 25-26, и больше лет.
В топ-10 текущего кубка мира по лыжным гонкам только одна спортсменка моложе 25 лет, так что это больше похоже на некий функциональный пик у женщин... Ваше замечание конечно оправданно, но и у чистых лыжниц есть много моментов (тренировочный режим, подводка к стартам, психология, технические моменты), которые требуют многолетнего опыта и взрослого ума или подхода. Молодость и перспективность - это всё-таки понятия "из другой оперы", на мой взгляд.
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Klen2005
Ответ Афанасия
А кто с Каплиной и Носковой из тренеров в Тюмени? Оказывается и Истомин, и Норицын чилят в Сочи.
Лыжные тренеры их региона. Заявку на них подавали лыжные тренеры. Помогут. Они теперь лыжницы :))
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Любитель_ФК
Каплина решила пробежать с лыжницами в тот момент, когда сама оказалась не в форме. Сейчас в биатлоне она после толи болезни , толи обычного спада, совсем не тянет. Про Носкову ничего не могу сказать , по-моему довольно средняя лыжница, но к двадцатке может подобраться. А вообще надо было бежать Казакевич, вот она могла бы посоперничать даже за десятку.
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Игорь Мельников
Ответ NoSfer
Лично для меня, чуть ли не главная интрига этой гонки - Носкова (Каплина вроде заметно медленнее) против Пеклецовой, которая на 10 лет младше, правда жаль, что у них приличная разница в стартовых номерах и, скорее всего, в качестве трассы... Ничего против биатлонисток не имею, но разговоры в духе "молодые, перспективные" про достаточно великовозрастных спортсменок и спортсменов, в своё время, меня почти отвадили от просмотра биатлона.
В биатлоне мало иметь быстрые ноги, нужно уметь и стрелять, качественно и быстро, а это сложная наука, баланс хорошего хода с точностью и скорострельностью, приходит ко многим с годами,и при хорошей конкуренции. Поэтому сильнейшим биатлонисткам за 25-26, и больше лет.
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NoSfer
Ответ encaro_one
Да какая интрига, биатлонисткам бы хотя бы нормально разложиться, не то чтобы какой-либо результат показать.
Так я и не говорю про борьбу с условной Непряевой или Истоминой, речь именно про конкретную лыжницу, которой недавно исполнилось 17 лет
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encaro_one
Ответ NoSfer
Лично для меня, чуть ли не главная интрига этой гонки - Носкова (Каплина вроде заметно медленнее) против Пеклецовой, которая на 10 лет младше, правда жаль, что у них приличная разница в стартовых номерах и, скорее всего, в качестве трассы... Ничего против биатлонисток не имею, но разговоры в духе "молодые, перспективные" про достаточно великовозрастных спортсменок и спортсменов, в своё время, меня почти отвадили от просмотра биатлона.
Да какая интрига, биатлонисткам бы хотя бы нормально разложиться, не то чтобы какой-либо результат показать.
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Адвокака Тульский
Ответ Бартоломью Робертс
Лизка, Катюха, даёшь топ-10!
В 20-ку бы заехать)
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NoSfer
Лично для меня, чуть ли не главная интрига этой гонки - Носкова (Каплина вроде заметно медленнее) против Пеклецовой, которая на 10 лет младше, правда жаль, что у них приличная разница в стартовых номерах и, скорее всего, в качестве трассы...

Ничего против биатлонисток не имею, но разговоры в духе "молодые, перспективные" про достаточно великовозрастных спортсменок и спортсменов, в своё время, меня почти отвадили от просмотра биатлона.
+1
0
+1
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Афанасия
А кто с Каплиной и Носковой из тренеров в Тюмени? Оказывается и Истомин, и Норицын чилят в Сочи.
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закрыт по беспределу
Ответ Бартоломью Робертс
Лизка, Катюха, даёшь топ-10!
Да, это интересно.
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Бартоломью Робертс
Лизка, Катюха, даёшь топ-10!
+9
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