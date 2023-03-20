Лыжи. Чемпионат России. Непряева, Истомина, Прокофьева, Кулешова, биатлонистки Каплина и Носкова пробегут коньковую «разделку» на 10 км
21 марта на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени пройдет женская коньковая гонка с раздельным стартом на 10 км.
В гонке примут участие биатлонистки Елизавета Каплина и Екатерина Носкова.
Чемпионат России по лыжным гонкам-2023
Тюмень
Женщины
10 км, свободный стиль
Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист
24. Алена Перевозчикова
26. Лариса Рясина
27. Алеся Рушенцева
28. Диана Артемьева
30. Мария Истомина
31. Алия Иксанова
32. Анастасия Кулешова
36. Наталья Непряева
38. Екатерина Смирнова
40. Анастасия Прокофьева...
87. Елизавета Каплина
88. Екатерина Носкова
Никитина не бежит, возможно, что она уже пробежала свою последнюю гонку в сезоне.
Ничего против биатлонисток не имею, но разговоры в духе "молодые, перспективные" про достаточно великовозрастных спортсменок и спортсменов, в своё время, меня почти отвадили от просмотра биатлона.