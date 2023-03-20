Лыжи. Чемпионат России. Непряева, Истомина, Прокофьева, Кулешова, биатлонистки Каплина и Носкова пробегут коньковую «разделку» на 10 км

21 марта на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени пройдет женская коньковая гонка с раздельным стартом на 10 км.

В гонке примут участие биатлонистки Елизавета Каплина и Екатерина Носкова.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023

Тюмень

Женщины

10 км, свободный стиль

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

16.

18.

22.

24. Алена Перевозчикова

26. Лариса Рясина

27. Алеся Рушенцева

28. Диана Артемьева

30.

31. Алия Иксанова

32. Анастасия Кулешова

36.

38. Екатерина Смирнова

40. Анастасия Прокофьева...

87. Елизавета Каплина

88. Екатерина Носкова