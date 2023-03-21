РФС готов обсудить паузы в матчах для игроков-мусульман в Рамадан: «Внимательно следим за международным опытом»

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Первая лига Р-Спорт религия Павел Каманцев Футбол

РФС готов обсудить паузы в матчах для игроков-мусульман во время Рамадана.

Судьям АПЛ порекомендовали делать паузы во время матчей в Рамадан, чтобы игроки-мусульмане могли прервать голодание.

Рамадан – девятый месяц исламского календаря, он отмечается мусульманами как месяц поста, молитв, размышлений и общения. В этом году он начнется 22 марта и продлится до вечера 21 апреля. В течение этого месяца верующим запрещено есть и пить в период между рассветом и закатом.

«Мы внимательно следим за международным опытом. На сегодняшний день у нас не было подобных запросов от клубов. Если они будут, то готовы обсудить такую возможность», – сказал глава департамента судейства Российского футбольного союза Павел Каманцев.

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37 комментариев

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Alex1104
Мне вот интересно, те, кто здесь критикует и те, кто хвалил Англию за это же - одни и те же люди?
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ЛеваяНогаХалка
Ответ U. M. A. Muhammad
Тебе явно нет раз решила ответить
Къазик
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валя_стакан
Куда мы катимся?
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Ярик01
Ответ Микаил Омаров
Ну, бегать после 12 часов без еды и питья можно, но это исключительные риски для спортсмена. То, что Федерация не хочет идти на них — правильно, по моему мнению. Тем более, что никакого спортивного преимущества и исключительного неудобства это не создаёт, опыт прошлых лет доказывает.
Какие же риски, если он до этого момента, допустим 60 минут бегал? Или в начале матча внезапно солнце закатилось и еще 45 минут ему играть до перерыва? ))
Есть риск для здоровья - жри нормально в любое время, виртуальный дедушка сверху не требует убивать себя.
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Микаил Омаров
Ответ Андрей Меньшиков
Ну и что? Для разговления на закате достаточно съесть какой-нибудь финик или орех и хлебнуть воды. Это же чисто символическое действие.
А для этого нужно просить замену? Ваш первый комментарий лишён смысла.
Да, действие сугубо символическое, поэтому обычно на это отводится не более 2 минут, разве это принципиальным образом влияет на ход матча, процесс телевещания или что-либо ещё? Вроде бы нет. Просто у многих подгорает от одного упоминания Ислама, ясное дело, что религия может быть проблематичной/противоречивой, но это вообще одно из её самых безобидных проявлений.
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Микаил Омаров
Ответ Ярик01
Потерпят 15-30 минут до перерыва или конца матча, чтобы пожрать, мужики или где.
Ну, бегать после 12 часов без еды и питья можно, но это исключительные риски для спортсмена. То, что Федерация не хочет идти на них — правильно, по моему мнению. Тем более, что никакого спортивного преимущества и исключительного неудобства это не создаёт, опыт прошлых лет доказывает.
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Андрей Меньшиков
Ответ Микаил Омаров
В том, что в команде может быть больше одного мусульманина? И даже больше 4? По крайней мере, как минимум в одной команде РПЛ, называть не будем.
Ну и что? Для разговления на закате достаточно съесть какой-нибудь финик или орех и хлебнуть воды. Это же чисто символическое действие.
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Ярик01
Ответ Старый дед-пердун
Это уже давно признанный древний баян… ты бы ещё вспомнил баян первобытных людей…
Религия как раз и есть "баян" практически первобытных людей.
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Ярик01
Ответ Микаил Омаров
В том, что в команде может быть больше одного мусульманина? И даже больше 4? По крайней мере, как минимум в одной команде РПЛ, называть не будем.
Потерпят 15-30 минут до перерыва или конца матча, чтобы пожрать, мужики или где.
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An Kr
А на пасху будут паузы?
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Микаил Омаров
Ответ Андрей Меньшиков
Хотят разговляться, пускай просят замену. В чём проблема?
В том, что в команде может быть больше одного мусульманина? И даже больше 4? По крайней мере, как минимум в одной команде РПЛ, называть не будем.
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Максим Белолипцев
Может быть, заодно какой-нибудь другой опыт попытаемся перенять?
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Саша Пушкин
Ответ d.xoxlov
А иудей может в субботу выйти на поле и нихрена там не делать? Какой там международный опыт?
В чемпионата Израиля по футболу играют по субботам, кстати.
https://www.sports.ru/ligat-haal/calendar/
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Старый дед-пердун
Ответ Ебздрогыч
- Батюшка, а бабу в пост можно? - Можно, только не жирную
Это уже давно признанный древний баян… ты бы ещё вспомнил баян первобытных людей…
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Геннадий Тёкин
А для православных будут паузы во время матча?
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Мишаня Кашников
Пятница-мусульмане отдыхают. Суббота-евреи не работают. Воскресенье-православные не работают. В понедельник-революция!
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Максим Пантелеев
А для Дзюбы паузу на дрочку
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Максим Пантелеев
Во что Россию превращают
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d.xoxlov
А иудей может в субботу выйти на поле и нихрена там не делать? Какой там международный опыт?
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U. M. A. Muhammad
Ответ CriminalJoint62
Всем плевать. Никто даже не спрашивал
Тебе явно нет раз решила ответить
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ТрактоПоктер
Можно ещё для Соболева и Комличенко паузы на ныряние внедрить ....
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Direct free kick
Ислам всего лишь ещё один филиал иудаизма
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Андрей Меньшиков
Хотят разговляться, пускай просят замену. В чём проблема?
+5
-2
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malama47
Ответ Месси из Сибири
странно конечно, с одной стороны рвём с Западом во всех отношениях. Но самое поганое, что есть на Западе - ползучую исламизацию с удовольствием продолжаем перенимать
ползучая исламизация в России? ничего что в России есть целые регионы, в которых ислам исповедуют более 90 процентов населения?
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Strateg 7
Прогиб под наступающую исламизацию.
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