РФС готов обсудить паузы в матчах для игроков-мусульман в Рамадан: «Внимательно следим за международным опытом»
РФС готов обсудить паузы в матчах для игроков-мусульман во время Рамадана.
Судьям АПЛ порекомендовали делать паузы во время матчей в Рамадан, чтобы игроки-мусульмане могли прервать голодание.
Рамадан – девятый месяц исламского календаря, он отмечается мусульманами как месяц поста, молитв, размышлений и общения. В этом году он начнется 22 марта и продлится до вечера 21 апреля. В течение этого месяца верующим запрещено есть и пить в период между рассветом и закатом.
«Мы внимательно следим за международным опытом. На сегодняшний день у нас не было подобных запросов от клубов. Если они будут, то готовы обсудить такую возможность», – сказал глава департамента судейства Российского футбольного союза Павел Каманцев.
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Да, действие сугубо символическое, поэтому обычно на это отводится не более 2 минут, разве это принципиальным образом влияет на ход матча, процесс телевещания или что-либо ещё? Вроде бы нет. Просто у многих подгорает от одного упоминания Ислама, ясное дело, что религия может быть проблематичной/противоречивой, но это вообще одно из её самых безобидных проявлений.
https://www.sports.ru/ligat-haal/calendar/