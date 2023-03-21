РФС готов обсудить паузы в матчах для игроков-мусульман в Рамадан: «Внимательно следим за международным опытом»

готов обсудить паузы в матчах для игроков-мусульман во время Рамадана.

Судьям АПЛ порекомендовали делать паузы во время матчей в Рамадан, чтобы игроки-мусульмане могли прервать голодание.

Рамадан – девятый месяц исламского календаря, он отмечается мусульманами как месяц поста, молитв, размышлений и общения. В этом году он начнется 22 марта и продлится до вечера 21 апреля. В течение этого месяца верующим запрещено есть и пить в период между рассветом и закатом.

«Мы внимательно следим за международным опытом. На сегодняшний день у нас не было подобных запросов от клубов. Если они будут, то готовы обсудить такую возможность», – сказал глава департамента судейства Российского футбольного союза .

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