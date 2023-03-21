«Локомотив» победил ЦСКА (6:2) в третьем матче, сократив счет в серии – 1-2
«Локомотив» сократил отставание в счете в серии против ЦСКА.
Команда тренера Игоря Никитина победила ЦСКА (6:2) в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина.
В составе ярославцев хет-триком отметился нападющий Иван Чехович. По два очка набрали нападающие Павел Красковский (1+1) и Артур Каюмов (0+2).
Таким образом, «Локомотив» выиграл первую игру в серии, сделав счет 1-2 после трех игр.
Первые две встречи в Москве завершились с результатами 2:0 и 3:2 в пользу ЦСКА.
- Дата проведения
- 21 марта, 19.30, «Арена-2000»
Вперёд, Локо!!!
Надо сохранить такой запал на всю серию!