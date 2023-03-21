«Локомотив» победил ЦСКА (6:2) в третьем матче, сократив счет в серии – 1-2

«Локомотив» сократил отставание в счете в серии против ЦСКА.

Команда тренера победила (6:2) в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина.

В составе ярославцев хет-триком отметился нападющий Иван Чехович. По два очка набрали нападающие Павел Красковский (1+1) и Артур Каюмов (0+2).

Таким образом, « » выиграл первую игру в серии, сделав счет 1-2 после трех игр.

Первые две встречи в Москве завершились с результатами 2:0 и 3:2 в пользу ЦСКА.