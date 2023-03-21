«Локомотив» победил ЦСКА (6:2) в третьем матче, сократив счет в серии – 1-2

Теги ЦСКА Локомотив Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Локомотив» сократил отставание в счете в серии против ЦСКА.

Команда тренера Игоря Никитина победила ЦСКА (6:2) в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина.

В составе ярославцев хет-триком отметился нападющий Иван Чехович. По два очка набрали нападающие Павел Красковский (1+1) и Артур Каюмов (0+2).

Таким образом, «Локомотив» выиграл первую игру в серии, сделав счет 1-2 после трех игр.

Первые две встречи в Москве завершились с результатами 2:0 и 3:2 в пользу ЦСКА.

Локомотив – ЦСКА 6:2 (2:1, 3:1, 1:0)
Дата проведения
21 марта, 19.30, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Чехович (Каюмов, Сергеев)
1:1 – 8 Мамин (Каменев, Слепышев)
2:1 – 10 Чехович (Марченко, Красковский)
3:1 – 23 Рафиков (Никулин, Иванов)
3:2 – 25 Окулов (Плотников)
4:2 – 37 Чехович (Сергеев, Каюмов)
5:2 – 38 Елесин (Тесанов)
6:2 – 57 Красковский (Рафиков, Марченко)

23 комментария

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Ivan Babeika
Ответ Евгений Цыбулин
Даже фаны ЦСКА-за вас!Надоел клуб-олигарх!
👍👍👍
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Евгений Цыбулин
Ответ Ivan Babeika
Наконец-то, пол страны за локо в этой серии походу. Надоело постоянное армейское дерби в финале конференции.
Даже фаны ЦСКА-за вас!Надоел клуб-олигарх!
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xoms
Ответ Александр
лишь бы кто-нибудь из этой пары ску укатал✌
Странный выбор, думаю если выйдет самый кабинетный клуб, то из двух зол выберут команду для боление СКА нейтральный болельщик
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*BG*
Ответ wolkov
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Следи за bazarom. Локомотив здесь никто не оскорбляет.
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wolkov
Ответ Сергей Богодухов
Ты спокойнее будь. Твоя команда девок хрупких,так что будь спокойнее
я то спокоен, просто факт что нестеров и брюквин шли ломать игроков, гаденько и исподтишка
+4
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+4
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*BG*
Ответ Максим Викторович
ИВАН ЧЕХОВИЧ-ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ МАТЧА, ОФОРМИЛ ПЕРВЫЙ ХЕТ-ТРИК В ЧЕМПИОНАТЕ, ПОДАРИЛ ЛОКОМОТИВУ НАДЕЖДУ НА БЛАГОПРИЯТНЫЙ ИСХОД ВСТРЕЧИ.
Зачем так кричать-то? Али капс лок заглючил?
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Владимир
Ответ Александр
лишь бы кто-нибудь из этой пары ску укатал✌
Укатают... Всё будет хорошо
+2
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Михаил Михайлов
Забили все, что не забили в Москве ) с Победой , Ярославль ! Даешь 2-2 в серии в четверг !
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Сергей Жарковский
Красота! Локомотив с ПОБЕДОЙ
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Александр
лишь бы кто-нибудь из этой пары ску укатал✌
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Melnikov1968
Молодцы паровозики!!!
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Владимир
Локо с победой!!! И нам самом деле все устали от двух нефтегазовых междусобойчиков.. . Вся надежда на Локо.. Торпедо конечно вряд ли зацепит серию.. Но чем черт не шутит!!) Ну а у нас на востоке вся надежда на моряков!!!
+1
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Максим Викторович
ИВАН ЧЕХОВИЧ-ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ МАТЧА, ОФОРМИЛ ПЕРВЫЙ ХЕТ-ТРИК В ЧЕМПИОНАТЕ, ПОДАРИЛ ЛОКОМОТИВУ НАДЕЖДУ НА БЛАГОПРИЯТНЫЙ ИСХОД ВСТРЕЧИ.
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Огюст
Вот так и нужно играть Локомотиву в следующих матчах против Цска ,как сегодня -молодцы,отличная реализация моментов и борьба за шайбу неуступчивая в каждом эпизоде !
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Sergeev55
Локомотив по делу победил!!!
Вперёд, Локо!!!
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nikitosdaipoltos
С победой Локо! Наконец то поперло с заброшенными шайбами
Надо сохранить такой запал на всю серию!
+1
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Максим Викторович
Локомотив с крупной победой! Нужно отталкиваться от третьего матча, очень надеюсь на то, что в скором времени должен начаться невероятный камбэк ярославской команды.
+2
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LokoYarik
Локомотив и Локо сделали сегодня по 6-2,красавцы💪
+9
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Ivan Babeika
Наконец-то, пол страны за локо в этой серии походу. Надоело постоянное армейское дерби в финале конференции.
+21
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Сергей Богодухов
Ответ wolkov
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+5
-18
-13
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vdksjs
Помню 5 шайб в ворота ЦСКА в плей-офф 2017, но вот 6 как-то не припомню. Надеюсь, что сравняют в четверг, будет еще сложнее, чем сегодня. Спасибо команде за победу !
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Волк16
Локо Красавцы!!! с Победой Ярики!!!
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Ыжык
Наконец то.
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wolkov
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