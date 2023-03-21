Гризманн может закончить карьеру в сборной Франции из-за назначения Мбаппе капитаном и ухода Льориса и Варана

может закончить карьеру в сборной Франции.

32-летний нападающий размышляет о своем будущем в национальной команде, сообщает Onze Mondial со ссылкой на Le Figaro. Антуан остался недоволен решением назначить капитаном команды менее опытного .

L’Equipe добавляет, что на решение Гризманна может повлиять уход Уго Льориса и Рафаэля Варана из сборной, а также трудности с возвращением в состав. Эти факторы негативно сказались на настрое игрока « ».

Мартовский сбор может стать последним для Гризманна в сборной Франции.

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