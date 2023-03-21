Гризманн может закончить карьеру в сборной Франции из-за назначения Мбаппе капитаном и ухода Льориса и Варана
Антуан Гризманн может закончить карьеру в сборной Франции.
32-летний нападающий размышляет о своем будущем в национальной команде, сообщает Onze Mondial со ссылкой на Le Figaro. Антуан остался недоволен решением Дидье Дешама назначить капитаном команды менее опытного Килиана Мбаппе.
L’Equipe добавляет, что на решение Гризманна может повлиять уход Уго Льориса и Рафаэля Варана из сборной, а также трудности с возвращением Поля Погба в состав. Эти факторы негативно сказались на настрое игрока «Атлетико».
Мартовский сбор может стать последним для Гризманна в сборной Франции.
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МБаппе Тигра (1998)
Тигр считается кармическим "хозяином" Козы, одна из причин почему ему сложно с Мбаппе.
Ну сборная должна очистится сама естественным способом...у Франции и так игроков на 3 состава
При очень сильных составах.