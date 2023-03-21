Гризманн может закончить карьеру в сборной Франции из-за назначения Мбаппе капитаном и ухода Льориса и Варана

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Антуан Гризманн может закончить карьеру в сборной Франции. 

32-летний нападающий размышляет о своем будущем в национальной команде, сообщает Onze Mondial со ссылкой на Le Figaro. Антуан остался недоволен решением Дидье Дешама назначить капитаном команды менее опытного Килиана Мбаппе

L’Equipe добавляет, что на решение Гризманна может повлиять уход Уго Льориса и Рафаэля Варана из сборной, а также трудности с возвращением Поля Погба в состав. Эти факторы негативно сказались на настрое игрока «Атлетико». 

Мартовский сбор может стать последним для Гризманна в сборной Франции. 

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20 комментариев

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Abid_88
Ответ Вадим Сидоров
Гризманн родился в год "Козы" (1991) МБаппе Тигра (1998) Тигр считается кармическим "хозяином" Козы, одна из причин почему ему сложно с Мбаппе.
А что по драконам , у меня есть кармический рабы? 😁
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Мадрид наказывает!
Обиделся лузерок)) Это что-то в ДНК... помню один лузерок тоже обиделся и завершил карьеру после двойного обсера с Чили))
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Александр Зубков
Ответ Вадим Сидоров
Гризманн родился в год "Козы" (1991) МБаппе Тигра (1998) Тигр считается кармическим "хозяином" Козы, одна из причин почему ему сложно с Мбаппе.
Ну ты прям Доменек))
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Vikeif
Обиженный мальчик. На ЧМ ему не понравилось что Бензема может внимание от него отвлечь, тут ему капитаном надо быть... Сколько обиженых нынче пошло. Лучше бы свои лидерские качества на поле доказывал.
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porosenochek
Ждём (нет) новый сериал про муки выбора Антуана по поводу игры в сборной...
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Born is the King
Смешно. Тот же Жиру гораздо сильнее подходит для кэпа,но Мбаппе идеальный вариант. У него есть именно менталитет лидера, а не обзырянившегося в Барселонке танцора
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Дуойка Бубнова
а может и не закончить...
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Benner
Не успел бегунок стать капитаном, так уже развалил команду
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LLiriKK
Самая истерически-невротическая сборная в Европе.
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EvertoniaMen
Как хорошо, что убрали токсичного Карима, который портил атмосферу в раздевалке 😄
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Real_v_dushe
Давно стал бесполезным для сборной Франции игроком, протеже Дешама и интриган.
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Фанат спорта01
гризман со своим характером хотел быть капитаном😂😂?
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Диер Ташкент
Ну Гризманна можно понять. Он один из ветеранов сб. Франции
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Вадим Сидоров
Гризманн родился в год "Козы" (1991)
МБаппе Тигра (1998)
Тигр считается кармическим "хозяином" Козы, одна из причин почему ему сложно с Мбаппе.
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СуперНегр228
Даа знатно Антоху кинули
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Лёха Жданчик
Пошла горячая))
Ну сборная должна очистится сама естественным способом...у Франции и так игроков на 3 состава
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Барсик Юрана
Мбапе не лидер по природе своей, Гризмана кинули
+7
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Jaxongir Shodiev
Нежная душа
+5
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v.belorussky
Вечно в сборной Франции какие-то интриги, обиды, склоки...
При очень сильных составах.
+6
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А. Мостовой
по сути Мбаппе гораздо лучше тебя.
+3
-4
-1
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