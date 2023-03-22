Замула сделал 2 передачи в матче с «Флоридой». Защитник сыграл за «Филадельфию» впервые с декабря
Защитник «Филадельфии» Егор Замула сделал 2 передачи в матче с «Флоридой».
22-летний игрок принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (6:3). Он сыграл за «Флайерс» впервые с 1 декабря прошлого года.
В активе Замулы 4 (0+4) очка в 12 играх текущего сезона. В АХЛ за «Лихай Вэлли» он провел 42 игры и набрал 16 (1+15) очков.
Сегодня Егор (13:09, полезность «+2») также отметился 2 силовыми приемами и допустил 1 потерю.
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