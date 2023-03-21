Карпин о турнире в Азии: «Надо ли играть при +40 в июне в Узбекистане? В Бишкеке помните какое поле, это убийство, если еще и сухое будет»

не уверен, что России нужно участвовать в чемпионате CAFA.

Ранее сообщалось, что сборная России примет участие в первом чемпионате ассоциации Центральной Азии в июне 2023 года. Турнир пройдет в Ташкенте и Бишкеке. Участие в нем также примут сборные , Узбекистана, , Туркмении, и Афганистана, также будет приглашена еще одна азиатская сборная.

– Сказали, что получили такое предложение. Надо ли играть в Узбекистане в июне при температуре +40? С одной стороны, да. С другой стороны, это не очень вписывается в это время. Как раз начало отпуска выпадает на 11 июня, незадолго до этого финал Кубка. Игроки из команд, которые попадут в финал, не окажутся в сборной. Но главное, что уже начинается отпуск. Впрочем, это не так важно – без отпуска, значит, без отпуска. Но те поля, на которых мы играли... Еще не было подтверждено, где это будет происходить, вроде Бишкек или Ташкент. В Бишкеке вы помните, какое поле. Если оно еще будет и сухое, будет +40... Это убийство. Тут надо подумать.

– Сделан условный шаг в Азию?

– Мы уже давно его сделали. Мы играем с азиатскими командами. А другого варианта играть нет.

– Вы ждете какого-то решения от рабочей группы?

– О ее существовании знаю, но что там обсуждается, не знаю.

– Вы разговаривали с Дюковым по поводу наших перспектив в Азии?

– Нет, такого разговора не было, – сказал главный тренер сборной России.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас