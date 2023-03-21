Карпин о турнире в Азии: «Надо ли играть при +40 в июне в Узбекистане? В Бишкеке помните какое поле, это убийство, если еще и сухое будет»

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Валерий Карпин не уверен, что России нужно участвовать в чемпионате CAFA.

Ранее сообщалось, что сборная России примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии в июне 2023 года. Турнир пройдет в Ташкенте и Бишкеке. Участие в нем также примут сборные Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Ирана и Афганистана, также будет приглашена еще одна азиатская сборная.

– Сказали, что получили такое предложение. Надо ли играть в Узбекистане в июне при температуре +40? С одной стороны, да. С другой стороны, это не очень вписывается в это время. Как раз начало отпуска выпадает на 11 июня, незадолго до этого финал Кубка. Игроки из команд, которые попадут в финал, не окажутся в сборной. Но главное, что уже начинается отпуск. Впрочем, это не так важно – без отпуска, значит, без отпуска. Но те поля, на которых мы играли... Еще не было подтверждено, где это будет происходить, вроде Бишкек или Ташкент. В Бишкеке вы помните, какое поле. Если оно еще будет и сухое, будет +40... Это убийство. Тут надо подумать.

– Сделан условный шаг в Азию?

– Мы уже давно его сделали. Мы играем с азиатскими командами. А другого варианта играть нет.

– Вы ждете какого-то решения от рабочей группы?

– О ее существовании знаю, но что там обсуждается, не знаю.

– Вы разговаривали с Дюковым по поводу наших перспектив в Азии?

– Нет, такого разговора не было, – сказал главный тренер сборной России.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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30 комментариев

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Фанат Сан-Марино
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А при какой температуре и ВЛАЖНОСТИ играли на ЧМ в Бразилии в Манаусе?
Ну это почти экватор, условия там, определению непросты, тем более в Амазонии
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S.P.F.C
Ответ Фанат Сан-Марино
+40 и палящее солнце. Чем не Копа Дель Соль
А при какой температуре и ВЛАЖНОСТИ играли на ЧМ в Бразилии в Манаусе?
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Футбол, хоккей итд
Палка о двух концах.... Вроде бы надо играть, чтобы хоть какая-то практика была, с другой стороны жара, и качество поля оставляет желать лучшего. Да и у футболистов отпуск начнётся...)
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Владимир Молявин
Ответ Казбек Бимбасов
А зачем позвольте спросить сейчас нужна сборной любая игровая практика? Чтобы что? Турнирных амбиций у команды нет, так как на турниры просто не зовут, а кроме побед на международных турнирах для чего нужна сборная?
Так вот позвали. Дожались. Только вот недовольных опять много. Сборную забанили - плохо, сборную на турнир пригласили - опять плохо. Так чего вам тогда надо? Пусть едут и играют!!!
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Ilya Petrov
Сам из Бишкека, поле у нас ховно, сам там играл
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btg2c7jhjf
Что Валера уже соломку стелешь
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Казбек Бимбасов
Ответ Владимир Молявин
Играть надо. Все взрослые мужики. Сейчас любая игровая практика нужна сборной. Даже при +40 и на сухой выгоревшей траве.
А зачем позвольте спросить сейчас нужна сборной любая игровая практика? Чтобы что? Турнирных амбиций у команды нет, так как на турниры просто не зовут, а кроме побед на международных турнирах для чего нужна сборная?
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Владимир Молявин
Ответ Филипп Петров
+40 это убийство. Хотя бы вечером пусть игры будут. Мужики не мужики, а любой человек сдохнет при таких условиях
Согласен. Но мне кажется, что турнир не предпологался проводиться в полуденный зной. Все игры пройдут вечером.
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angry horse
Карпин: "Надо ли играть в июне в Узбекистане, если судьи не будут ставить пенальти?" 😁
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Kir(61rus)
Ответ Аркадий Аркадич
А может раз не нужно играть летом, то может и зарплату получать тогда тоже не нужно? Если не видишь смысла в игре сборной - уступи место тому, кто видит смысл.
А как у вас превратилось "нужно ли играть на турнире в Азии" в "нужно ли играть летом"? Ваш девиз "смотрю в книгу, вижу фигу?"
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forward1988
Валера ты герой только в интервью,на деле ты полная урунда,лично бы тебе в рожу плюнул за твой гнилой язык
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Филипп Петров
Ответ Владимир Молявин
Играть надо. Все взрослые мужики. Сейчас любая игровая практика нужна сборной. Даже при +40 и на сухой выгоревшей траве.
+40 это убийство. Хотя бы вечером пусть игры будут. Мужики не мужики, а любой человек сдохнет при таких условиях
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Геннадий
Разумеется , что на Мальдивах в отпуске при + 40 гораздо лучше и полезнее . Вы же профессионалы , когда "матч состоится в любую погоду" . Кто же будет за 100 000 рублей в месяц жариться на раскалённой сковородке в Узбекистане . Тепличные миллионеры , """"" ...
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Владимир Молявин
Играть надо. Все взрослые мужики. Сейчас любая игровая практика нужна сборной. Даже при +40 и на сухой выгоревшей траве.
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Aibek Zhaparov
То, что сборные Узбекистана и Кыргызстана согласились играть со страной-изгоем должно вызывать чувство благодарности..

Вместо этого получаем "выпендрёж" от русских. Вот она благодарность.
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Hhh Rassss
а что есть еще варианты?
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Мукунку хороший
Такое время сейчас для Карпина- экспериментируй,наигрывай новые связки,меняй схемы, привлекай незнакомых игроков.. а он- какое поле.,сухое., а я не знаю.. а может не надо.. тьфу.. противно))
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Aibek Zhaparov
Карпин уже заранее придумывает оправдание. Знает, что в Бишкеке и Ташкенте их ожидает поражение?

Какой 40+ в июне ВЕЧЕРОМ? Вечером 20 - 25 градусов.
Сначала бы географию выучил.
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Aibek Zhaparov
Ответ CriminalJoint62
Комментарий удален пользователем
Зачем играть со сборной России, если из релокантов в Бишкеке можно собрать сборную России?

Ну, и как тебе такой ответ? Думали, мы не можем так написать? А потом по классике будешь минусовать, отправлять жалобу админу и плакать.
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Азиз Ибодуллаев
Ответ CriminalJoint62
Комментарий удален пользователем
Мда, пипец вы националист
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Demn213
Пфф, было бы что там убивать...
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melmi
С одной стороны институт сборных сейчас непонятен
Играют не пойми с кем и где, не пойми ради чего
Болельщикам сами игры не интересны
Всегда есть интерес когда :есть ради чего и есть сильный соперник/конкуренция.
Ходили ли раньше на Сан Марино/Лихтенштейн? Нет
Сейчас примерно того ранга соперники, да еще и матчи в условиях ниже среднего
Карпин в чем виноват? Приходил-не было этого балагана
Когда это закончится? Ответов нет
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Аркадий Аркадич
А может раз не нужно играть летом, то может и зарплату получать тогда тоже не нужно? Если не видишь смысла в игре сборной - уступи место тому, кто видит смысл.
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CriminalJoint62
Комментарий удален пользователем
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Мукунку хороший
Надо ли быть на ставке гл тренера сборной, без перспектив и ответственности.?
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