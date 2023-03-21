Карпин о турнире в Азии: «Надо ли играть при +40 в июне в Узбекистане? В Бишкеке помните какое поле, это убийство, если еще и сухое будет»
Валерий Карпин не уверен, что России нужно участвовать в чемпионате CAFA.
Ранее сообщалось, что сборная России примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии в июне 2023 года. Турнир пройдет в Ташкенте и Бишкеке. Участие в нем также примут сборные Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Ирана и Афганистана, также будет приглашена еще одна азиатская сборная.
– Сказали, что получили такое предложение. Надо ли играть в Узбекистане в июне при температуре +40? С одной стороны, да. С другой стороны, это не очень вписывается в это время. Как раз начало отпуска выпадает на 11 июня, незадолго до этого финал Кубка. Игроки из команд, которые попадут в финал, не окажутся в сборной. Но главное, что уже начинается отпуск. Впрочем, это не так важно – без отпуска, значит, без отпуска. Но те поля, на которых мы играли... Еще не было подтверждено, где это будет происходить, вроде Бишкек или Ташкент. В Бишкеке вы помните, какое поле. Если оно еще будет и сухое, будет +40... Это убийство. Тут надо подумать.
– Сделан условный шаг в Азию?
– Мы уже давно его сделали. Мы играем с азиатскими командами. А другого варианта играть нет.
– Вы ждете какого-то решения от рабочей группы?
– О ее существовании знаю, но что там обсуждается, не знаю.
– Вы разговаривали с Дюковым по поводу наших перспектив в Азии?
– Нет, такого разговора не было, – сказал главный тренер сборной России.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Вместо этого получаем "выпендрёж" от русских. Вот она благодарность.
Какой 40+ в июне ВЕЧЕРОМ? Вечером 20 - 25 градусов.
Сначала бы географию выучил.
Ну, и как тебе такой ответ? Думали, мы не можем так написать? А потом по классике будешь минусовать, отправлять жалобу админу и плакать.
Играют не пойми с кем и где, не пойми ради чего
Болельщикам сами игры не интересны
Всегда есть интерес когда :есть ради чего и есть сильный соперник/конкуренция.
Ходили ли раньше на Сан Марино/Лихтенштейн? Нет
Сейчас примерно того ранга соперники, да еще и матчи в условиях ниже среднего
Карпин в чем виноват? Приходил-не было этого балагана
Когда это закончится? Ответов нет