Депутат Терюшков о травмах Миранчука и Головина: «Контракты с легкоранимыми футболистами рекомендую дополнить пунктом о манипуляциях и сценических постановках. Им бы в труппу Богомолова»
Роман Терюшков раскритиковал Алексея Миранчука и Александра Головина за травмы.
Полузащитник «Монако» и хавбек «Торино» получили повреждения перед мартовским сбором сборной России, на котором команда Валерия Карпина сыграет с Ираном и Ираком.
«Получение в ответ на вызов футболиста в национальную сборную сообщения со словами: «Травмировался при прочтении новости о вызове» – повод для Минспорта и РФС пересмотреть условия формирования сборной и подтверждения права нахождения в составе.
Также рекомендую дополнить контракты с легкоранимыми футболистами пунктом о манипуляциях и сценических постановках. При злоупотреблении этим пунктом выводить их за футбольный штат, им место на театральных подмостках.
Хорошо бы им стремиться попадать в труппу режиссера Богомолова, он специализируется на экстравагантных интерпретациях. Глядишь, и сработаются во взглядах.
Либеральная вкусовщина позволит скомпоновать «патриотических» уклонистов в отдельные отряды для скорейшего оздоровления общества», – сказал депутат Госдумы РФ.
Головин и Миранчук все-таки мимо матчей с Ираном и Ираком. Не играли за сборную с 2021-го
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Самодуры
Не буду повторяться, не потому что боюсь бана, а потому что у меня уже нет сил объяснять, что он ……..
Для всех остальных это традиция, проявление патриотизма, благотворительность, что угодно другое - но никак не привилегия, от лишения которой кто-то расстроится.
продали страну за евро гейропские, позорища
Угарнул, от прочтение вызова в сборную, получили травму, но как говорится есть доля правды.