Депутат Терюшков о травмах Миранчука и Головина: «Контракты с легкоранимыми футболистами рекомендую дополнить пунктом о манипуляциях и сценических постановках. Им бы в труппу Богомолова»

Роман Терюшков раскритиковал и за травмы.

Полузащитник «Монако» и хавбек «Торино» получили повреждения перед мартовским сбором сборной России, на котором команда Валерия Карпина сыграет с Ираном и Ираком.

«Получение в ответ на вызов футболиста в национальную сборную сообщения со словами: «Травмировался при прочтении новости о вызове» – повод для Минспорта и РФС пересмотреть условия формирования сборной и подтверждения права нахождения в составе.

Также рекомендую дополнить контракты с легкоранимыми футболистами пунктом о манипуляциях и сценических постановках. При злоупотреблении этим пунктом выводить их за футбольный штат, им место на театральных подмостках.

Хорошо бы им стремиться попадать в труппу режиссера Богомолова, он специализируется на экстравагантных интерпретациях. Глядишь, и сработаются во взглядах.

Либеральная вкусовщина позволит скомпоновать «патриотических» уклонистов в отдельные отряды для скорейшего оздоровления общества», – сказал депутат Госдумы РФ.

Головин и Миранчук все-таки мимо матчей с Ираном и Ираком. Не играли за сборную с 2021-го

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