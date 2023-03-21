Депутат Терюшков о травмах Миранчука и Головина: «Контракты с легкоранимыми футболистами рекомендую дополнить пунктом о манипуляциях и сценических постановках. Им бы в труппу Богомолова»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Государственная дума Министерство спорта России Алексей Миранчук Александр Головин Политика Роман Терюшков Футбол

Роман Терюшков раскритиковал Алексея Миранчука и Александра Головина за травмы.

Полузащитник «Монако» и хавбек «Торино» получили повреждения перед мартовским сбором сборной России, на котором команда Валерия Карпина сыграет с Ираном и Ираком.

«Получение в ответ на вызов футболиста в национальную сборную сообщения со словами: «Травмировался при прочтении новости о вызове» – повод для Минспорта и РФС пересмотреть условия формирования сборной и подтверждения права нахождения в составе.

Также рекомендую дополнить контракты с легкоранимыми футболистами пунктом о манипуляциях и сценических постановках. При злоупотреблении этим пунктом выводить их за футбольный штат, им место на театральных подмостках.

Хорошо бы им стремиться попадать в труппу режиссера Богомолова, он специализируется на экстравагантных интерпретациях. Глядишь, и сработаются во взглядах.

Либеральная вкусовщина позволит скомпоновать «патриотических» уклонистов в отдельные отряды для скорейшего оздоровления общества», – сказал депутат Госдумы РФ.

Головин и Миранчук все-таки мимо матчей с Ираном и Ираком. Не играли за сборную с 2021-го

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51 комментарий

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S.Mane10
Ответ Теннисный абсолют
Как удобненько у этих травма ровно в момент, когда отдать долг Родине. продали страну за евро гейропские, позорища
Вот вы все на европейских людей говорите: они такие, они сякие… а сами ничем не лучше
Самодуры
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Ярик01
Ответ Теннисный абсолют
Как удобненько у этих травма ровно в момент, когда отдать долг Родине. продали страну за евро гейропские, позорища
Доброволец с долгом Родине, в окопах интернет есть?
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Артём Матвеев
Ответ Denisque78
какая?
Тридварас, Тридварасина
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S.Mane10
Недавно я писал тут, в комментах, кем на самом деле является этот персонаж. Но мой комментарий был удалён.
Не буду повторяться, не потому что боюсь бана, а потому что у меня уже нет сил объяснять, что он ……..
+2
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+2
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Sacha De Oliveira
Очередной обморочный депутат...
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Mypta3uh23
Опять либералы виноваты
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помню джанашия
Ответ Ебздрогыч
Однажды Терюшков травмировал себе мозг, потом вступил в Единую Россию и понеслось
Однажды Ебздротыч на уроке математики увидел плюс и понеслось.
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-1
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Теннисный абсолют
Ответ S.Mane10
Ты патриот, позорище
запахлом укропом
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-3
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S.Mane10
Ответ Теннисный абсолют
Как удобненько у этих травма ровно в момент, когда отдать долг Родине. продали страну за евро гейропские, позорища
Ты патриот, позорище
+2
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+2
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Denisque78
Ответ Сергей Логинов
Цитата Гузеевой идеально описывает Терюшкова
какая?
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donatodonatore
Сируны
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Игровые виды спорта
Охренеть! Ну, как взрослый мужчина с образованием (не школьник, не ребенок, не недоразвитый) может это все озвучивать??? Или он все-таки недоразвитый?
+3
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Фантом
Интересно, сможет ему кто-нибудь объяснить, что игры за сборную в современном мире (а в нынешних российских реалиях - тем более) по-настоящему интересны только игрокам, которые хотят сменить свой нынешний клуб, и то не всем?

Для всех остальных это традиция, проявление патриотизма, благотворительность, что угодно другое - но никак не привилегия, от лишения которой кто-то расстроится.
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Фанат Сан-Марино
Терюшков и ему же подобные персонажи - хорошая антиреклама наркотиков и алкоголизма
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Святослав Павловский
В стране закончились проблемы, что у депутатов голова забита футболистами?
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МИХАЛЫЧ
Красава, по-любому косят позорники , духу не хватает позицию высказать.
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Теннисный абсолют
Как удобненько у этих травма ровно в момент, когда отдать долг Родине.
продали страну за евро гейропские, позорища
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-5
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Ярик01
Ответ Novak
Миранчук - ведущий игрок Торино, у команды ещё есть шансы попасть в зону еврокубков. И он не играет с Наполи. О какой "мифической травме" речь?
С Наполи матч можно и пропустить и лидерам, смысл какой, все равно проиграют )
+2
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Recreated
Ответ King_X
Больной этот Терюшков Когда же за его распилы дела откроют
А у него депутатская неприкосновенность, этим думистам можно всё, их даже суд не возьмёт!
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Alex Armstrong
По-моему, он просто тупой
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Фанат Сан-Марино
Ответ phipw4htai
Может депутат Терюшков будет заниматься более важными вопросами, нет?
Да, надо "Арену Химки" освятить и пригласить 100500 священников на футбол по Фэн АйДы
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phipw4htai
Может депутат Терюшков будет заниматься более важными вопросами, нет?
+1
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Recreated
Ответ Ебздрогыч
Однажды Терюшков травмировал себе мозг, потом вступил в Единую Россию и понеслось
Наоборот.
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Sashafut
Главное без травм! Здоровья всем!
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xoms
Он конечно хлеще обоих взятых, но тот факт что эти игроки вечно травмированы наводит на мысль.
Угарнул, от прочтение вызова в сборную, получили травму, но как говорится есть доля правды.
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