«Матч ТВ» покажет матчи сборной России с Ираном и Ираком («РБ Спорт»)
Матчи сборной России с Ираном и Ираком можно будет посмотреть на «Матч ТВ».
По данным «РБ Спорт», федеральный телеканал в прямом эфире будет транслировать товарищеские игры россиян, которые пройдут 23 и 26 марта.
В пресс-службе «Матч ТВ» не стали отвечать на вопрос о трансляциях, отметив, что скоро последует официальная информация.
Пока в сетке канала 23 марта на 20:00 по московскому времени, когда начнется матч в Тегеране, стоит трансляция игры Кубка Гагарина «Локомотив» – ЦСКА. На это время встанет трансляция матча футбольной сборной из Ирана.
Отмечается, что вопросы с трансляцией игр сборной возникают не в первый раз из-за споров о том, кому принадлежат права на показ игр национальной команды – РФС или «Телеспорт груп». Несмотря на это, «Матч ТВ» транслировал игры сборной в ноябре 2022-го с Таджикистаном и Узбекистаном.
Что касается матча с Ираком в Петербурге, то РФС до сих пор официально не объявил о том, что этот матч состоится, хотя договоренность о проведении игры на «Газпром Арене» есть. Очевидно, в ближайшее время появится ясность по этому матчу – о времени начала, билетам и трансляции.
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