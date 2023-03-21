«Матч ТВ» покажет матчи сборной России с Ираном и Ираком («РБ Спорт»)

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Матчи сборной России с Ираном и Ираком можно будет посмотреть на «Матч ТВ».

По данным «РБ Спорт», федеральный телеканал в прямом эфире будет транслировать товарищеские игры россиян, которые пройдут 23 и 26 марта.

В пресс-службе «Матч ТВ» не стали отвечать на вопрос о трансляциях, отметив, что скоро последует официальная информация.

Пока в сетке канала 23 марта на 20:00 по московскому времени, когда начнется матч в Тегеране, стоит трансляция игры Кубка Гагарина «Локомотив» – ЦСКА. На это время встанет трансляция матча футбольной сборной из Ирана.

Отмечается, что вопросы с трансляцией игр сборной возникают не в первый раз из-за споров о том, кому принадлежат права на показ игр национальной команды – РФС или «Телеспорт груп». Несмотря на это, «Матч ТВ» транслировал игры сборной в ноябре 2022-го с Таджикистаном и Узбекистаном.

Что касается матча с Ираком в Петербурге, то РФС до сих пор официально не объявил о том, что этот матч состоится, хотя договоренность о проведении игры на «Газпром Арене» есть. Очевидно, в ближайшее время появится ясность по этому матчу – о времени начала, билетам и трансляции.

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32 комментария

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aya
Покажет то покажет, но будет ли кто это смотреть?!
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Гамарджоба Генацвале
Перепишу себе ники всех тех, кто тут плюется и говорит, что смотреть не будет ни к коем случае. Во время матча достану заветный блокнот. Месть моя будет страшна!
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владимир семенов
Победивший получит „Герани“
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Мукунку хороший
Ответ Ярик01
Почему Первый канал не поддерживает российскую сборную в тяжёлый для Родины час?
Время покажет..
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Мукунку хороший
Феерично.. Праздник к нам приходит)))
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Теннисный абсолют
спасибо Матчу.
игры русской сборной - это всегда праздник
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kk.abb
НИЧЕГО СЕБЕ
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luu
Ответ Фанат Сан-Марино
Лучше бы про отбор на Евро написали, когда там трансляции матчей, чем про эти бессмысленные товарняки
Никогда, там права у ОККО
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Андрей Дубровских
По Матчу стали спорт показывать?
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Ярик01
Почему Первый канал не поддерживает российскую сборную в тяжёлый для Родины час?
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Рамзан Нальгиев
Ответ evil
Гойда!
ты чо Лобанов...
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artemuk
Мне даже интересно, как крмл-боты будут подогревать интерес к этому матчу, оправдывать и защищать текущую линию полит линию гсдрства которая к этому ко всему привело
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-2
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yrok77
Ответ voka25
Я лучше посплю.
кому надо тот будет смотреть
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-7
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Саша Пушкин
Ответ evil
Гойда!
Трансляция будет в уже привычном формате картинки 4:3, как в том товарняке Зенита в межсезонье, или сразу в черно-белом цвете? Не за горами времена, когда будем играть со странами, с полей которых будет возможен лишь радиорепортаж.
Прекрасная иллюстрация глубины падения и архаизации страны.
+13
-5
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igls54
Говорят, ещё и женщины будут на этом празднике жизни
+1
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S.Mane10
Мне на это пофиг, отборы на евро буду смотреть
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ПАХТАКОР
Ауф. Наконец то топ матчи подъехали.
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Фанат Сан-Марино
Лучше бы про отбор на Евро написали, когда там трансляции матчей, чем про эти бессмысленные товарняки
+3
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Ковид 07.10.52
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Матч покажет? Что то мелко. Требую 1-й канал!
Мелковато будет, по всем , как послание...такой успех должен видеть весь народ....
+1
-1
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Ростов-на-Дону
Удачи нашей сборной!
Минусовики, подгузники не забудте прицепить столитровые!
+1
-6
-5
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Ковид 07.10.52
Хоккей гораздо интереснее, чем эта никому, кроме типов во власти. не нужная игра...
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jepp ebriloff
Будет очень интересно (нет)
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Obdob
это уже гойда или пока еще нет? 😁
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Ростов-на-Дону
Ответ voka25
Я лучше посплю.
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bad
Спасибо , матч тв 😁😁
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