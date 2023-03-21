«Матч ТВ» покажет матчи сборной России с Ираном и Ираком («РБ Спорт»)

Матчи сборной России с и Ираком можно будет посмотреть на « ».

По данным «РБ Спорт», федеральный телеканал в прямом эфире будет транслировать товарищеские игры россиян, которые пройдут 23 и 26 марта.

В пресс-службе «Матч ТВ» не стали отвечать на вопрос о трансляциях, отметив, что скоро последует официальная информация.

Пока в сетке канала 23 марта на 20:00 по московскому времени, когда начнется матч в Тегеране, стоит трансляция игры Кубка Гагарина «Локомотив» – ЦСКА. На это время встанет трансляция матча футбольной сборной из Ирана.

Отмечается, что вопросы с трансляцией игр сборной возникают не в первый раз из-за споров о том, кому принадлежат права на показ игр национальной команды – или «Телеспорт груп». Несмотря на это, «Матч ТВ» транслировал игры сборной в ноябре 2022-го с Таджикистаном и Узбекистаном.

Что касается матча с в Петербурге, то РФС до сих пор официально не объявил о том, что этот матч состоится, хотя договоренность о проведении игры на «Газпром Арене» есть. Очевидно, в ближайшее время появится ясность по этому матчу – о времени начала, билетам и трансляции.

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