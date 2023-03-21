РФС обсудит отчисление 2% зарплат футболистов на финансирование спортивных школ. Выплаты будут идти всю карьеру игрока

Теги премьер-лига Россия РФС Государственная дума детский футбол Денис Рогачев Политика ТАСС деньги Футбол

РФС рассмотрит возможность отчисления 2% зарплат футболистов на финансирование спортшкол.

Об этом на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту заявил заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев.

Согласно регламентам ФИФА и РФС, при переходе игрока в новую команду 5% от суммы трансфера должны быть перечислены школам, которые воспитывали футболиста в возрасте от 12 до 23 лет. За каждый год воспитания в возрасте от 12 до 15 лет перечисляется 0,25% суммы, за каждый год в возрасте от 16 до 23 лет – 0,5%.

«На ближайшем исполкоме мы рассмотрим следующий вопрос – 2% от зарплат футболистов пойдут на финансирование спортивных школ. Все новички, которые будут приходить в наш футбол после старта реформы, будут проходить уже по новой системе. Это не разовые выплаты, они будут идти всю карьеру игрока», – сказал Рогачев.

Ближайшее заседание исполкома РФС состоится 31 марта.

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51 комментарий

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justbored
Ответ Verhovn
Был не так давно во главе правительства Миша 2%. Это не из этой серии?))
Первая ассоциация, ага.
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Pol Belov
Ответ Мишаня Кашников
как бы вы не пыжились Россия как была так и будет, в соседней стране не повезло, какой мы её знали больше такой она не будет никогда, если вообще будет
точно, соседней стране не повезло, зато уж как нам свезло, как свезло, ну прям как Шарику с профессором Преображенским у Булгакова ... вот только в нашем случае верх взяли таки Шмондеры, ну и Шариковы обратно в Шарика не обратились... а так - уж так свезло!
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Андрей Захаров
Ответ kutavlik
Бизнес заставляют платить взносы, несмотря на то, что они налоги в полном объеме платят. Сейчас футболистов обирают (я не против, кстати, но это поборы чистой воды).
Я, конечно, согласен, что это поборы, но какой бизнес из РПЛ???
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Российский пользователь
все члены исполкома должны отчислять условные 5% от своей зарплаты в ДЮСШ в том или ином регионе, вот это будет резонно
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Сергей Ефимов
Прикол, а почему футболист зарабатывающий свои бабки, должен еще 2% на что-то отстегивать ??
А потом учителя 2% на финансирование обучения.
А у строителей по 2% на финансирование строительства.
Это не у футболистов надо с зп списывать…
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giallo-verde
Значит. Будет больше черной бухгалтерии в клубах.
А государственным компаниям вместо содержания клубов следовало больше вкладывать в спортивные школы.
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Renki
Ответ sp.msk.86
Спустя время страна сильно измениться, в лучшую сторону.
Неужто колючую проволоку покрасят в серебристый цвет?
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Теннисный абсолют
Правильное решение.
Нужно развивать детский спорт и растить новых Колотовых, Нетто, Яшиных, Стрельцовых, Блохиных, Черенковых, Балей.
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xamer 9
Главное, чтобы эти 2% шли не в общий котёл, а именно в ту школу, где воспитывался футболист.просто Рогачев своими словами это не подтверждает
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Verhovn
Был не так давно во главе правительства Миша 2%. Это не из этой серии?))
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Олег Сагайдачный
Налог за "яйца". Только сейчас они не у всех.
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Lordk
Хм, а если человек не в России, то и РФС может послать куда подальше. Интересный способ стимулировать уезжать в иностранные команды )
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Мишаня Кашников
Ответ eltempo87
Историей двигает не политика, а экономика. И именно сейчас мы стоим перед новым этапом развития России. Немного страшновато, как перед прыжком в бурную реку, в которой есть и искусственный интеллект, и китайская "метавселенная вещей" (это правильный аналог цукерберговской ереси), и жесткое администрирование, и неизбежное "закручивание гаек", и многое чего такое, к чему мы не то что не привыкли, а даже (в большинстве своем) и не догадываемся. Мы даже не знаем, хорош или плох будет в конечном итоге этот прыжок. Но нас никто не спрашивал когда начиналось... нынешнее военно-политическое обострение, а с тех пор, как оно пошло не очень успешно, нам не оставили иного выбора. Значит, надо оставить бесполезные рефлексии, прыгать и плыть ! 😊
как бы вы не пыжились Россия как была так и будет, в соседней стране не повезло, какой мы её знали больше такой она не будет никогда, если вообще будет
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lenson
Ответ Федор Шерстобитов
"На финансирование" - это куда точно? Кто будет заведовать распределением? Как будут тратить? Опять будут мифические манежи строить, как в начале 2010-х? Пока выглядит как грабеж футболистов чинушами.
Гениально конечно обложить данью убыточные клубы, которые из-за отсутствия еврокубков и Фан Айди оказались ещё ы больших убытках.
Вместо заработать чинуши умеют только отобрать и поделить
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kutavlik
Ну, экспроприировать то экспроприируют, но вот совсем не факт, что до детей эти средства дойдут, с нашими то реалиями....
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alexbart
А вот и для футболистов взносы на капремонт приехали. Все же будет неподконтрольно, все как положено?
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Валентин и ыч
Формулировки огонь! так и не понял, кто должен будет отчислять 2% и откуда: из зарплат футболистов удерживать (что по этому поводу думает налоговый кодекс?) или клубы "добровольно" отчислять по 2% от размера зарплат футболистов куда-то там.
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kutavlik
А не проще ввести потолок зарплат для футболеров, а высвобожденные средства направлять на развитие детского футбола, внутри клубов.
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Yndestad
2% зарплаты учителей пусть идет на финансирование институтов)
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kutavlik
Бизнес заставляют платить взносы, несмотря на то, что они налоги в полном объеме платят. Сейчас футболистов обирают (я не против, кстати, но это поборы чистой воды).
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eltempo87
Ответ sp.msk.86
Спустя время страна сильно измениться, в лучшую сторону.
Историей двигает не политика, а экономика. И именно сейчас мы стоим перед новым этапом развития России. Немного страшновато, как перед прыжком в бурную реку, в которой есть и искусственный интеллект, и китайская "метавселенная вещей" (это правильный аналог цукерберговской ереси), и жесткое администрирование, и неизбежное "закручивание гаек", и многое чего такое, к чему мы не то что не привыкли, а даже (в большинстве своем) и не догадываемся.

Мы даже не знаем, хорош или плох будет в конечном итоге этот прыжок. Но нас никто не спрашивал когда начиналось... нынешнее военно-политическое обострение, а с тех пор, как оно пошло не очень успешно, нам не оставили иного выбора.

Значит, надо оставить бесполезные рефлексии, прыгать и плыть ! 😊
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Marat_NJL
Ответ Юрий
И это правильное решение...
Очень. Особенно для Галицкого, он же мало вкладывает, должен больше
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Ответ Назар Игорь
И кто будет эти деньги делить, по какому принципу? Уверен, бОльшая часть осядет в карманах чиновников РФС.
На деньги с тренеров-легионеров ВШТ такую бурную деятельность развила, что смогла даже небольшое пособие для детских тренеров родить. На том и всё.
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Pavelaznaurov
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Они и так в кабале, отчисляя проценты своим покровителям (агентам), а и иногда тренерам. Но дело в том, что как и в истории с академией Головина в Калтане, денег будет до спортшкол доходить гроши, оседая в карманах заинтересованных дядечек, которые узнали, сколько получают лимитчики.
10000000% верно—- кто то обогатиться…..
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даня затевахин
Ответ Екн Лор
Так сами же эти зарплаты платят, почему нельзя напрямую увеличить выплаты?
А как ты определишь стоимость того или иного игрока и сколько отчислять?
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