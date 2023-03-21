РФС обсудит отчисление 2% зарплат футболистов на финансирование спортивных школ. Выплаты будут идти всю карьеру игрока
РФС рассмотрит возможность отчисления 2% зарплат футболистов на финансирование спортшкол.
Об этом на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту заявил заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев.
Согласно регламентам ФИФА и РФС, при переходе игрока в новую команду 5% от суммы трансфера должны быть перечислены школам, которые воспитывали футболиста в возрасте от 12 до 23 лет. За каждый год воспитания в возрасте от 12 до 15 лет перечисляется 0,25% суммы, за каждый год в возрасте от 16 до 23 лет – 0,5%.
«На ближайшем исполкоме мы рассмотрим следующий вопрос – 2% от зарплат футболистов пойдут на финансирование спортивных школ. Все новички, которые будут приходить в наш футбол после старта реформы, будут проходить уже по новой системе. Это не разовые выплаты, они будут идти всю карьеру игрока», – сказал Рогачев.
Ближайшее заседание исполкома РФС состоится 31 марта.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
А потом учителя 2% на финансирование обучения.
А у строителей по 2% на финансирование строительства.
Это не у футболистов надо с зп списывать…
А государственным компаниям вместо содержания клубов следовало больше вкладывать в спортивные школы.
Нужно развивать детский спорт и растить новых Колотовых, Нетто, Яшиных, Стрельцовых, Блохиных, Черенковых, Балей.
Вместо заработать чинуши умеют только отобрать и поделить
Мы даже не знаем, хорош или плох будет в конечном итоге этот прыжок. Но нас никто не спрашивал когда начиналось... нынешнее военно-политическое обострение, а с тех пор, как оно пошло не очень успешно, нам не оставили иного выбора.
Значит, надо оставить бесполезные рефлексии, прыгать и плыть ! 😊