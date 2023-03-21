РФС обсудит отчисление 2% зарплат футболистов на финансирование спортивных школ. Выплаты будут идти всю карьеру игрока

РФС рассмотрит возможность отчисления 2% зарплат футболистов на финансирование спортшкол.

Об этом на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту заявил заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев.

Согласно регламентам ФИФА и РФС, при переходе игрока в новую команду 5% от суммы трансфера должны быть перечислены школам, которые воспитывали футболиста в возрасте от 12 до 23 лет. За каждый год воспитания в возрасте от 12 до 15 лет перечисляется 0,25% суммы, за каждый год в возрасте от 16 до 23 лет – 0,5%.

«На ближайшем исполкоме мы рассмотрим следующий вопрос – 2% от зарплат футболистов пойдут на финансирование спортивных школ. Все новички, которые будут приходить в наш футбол после старта реформы, будут проходить уже по новой системе. Это не разовые выплаты, они будут идти всю карьеру игрока», – сказал Рогачев.

Ближайшее заседание исполкома РФС состоится 31 марта.

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