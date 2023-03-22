Овечкин побил рекорд Гретцки по числу сезонов с 40+ шайбами в НХЛ – 13 против 12

побил рекорд по числу сезонов с 40+ шайбами в .

Капитан « » забросил 40-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ, открыв счет в матче с « » (5:4, третий период).

37-летний россиянин достиг этой отметки 13-й раз за карьеру. В активе Гретцки 12 таких сезонов.

Третье место делят Марио Лемье и Марсель Дионн (по 10).

Овечкин забросил 820-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки – 74 гола