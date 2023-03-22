Овечкин побил рекорд Гретцки по числу сезонов с 40+ шайбами в НХЛ – 13 против 12

Теги рейтинги Вашингтон Коламбус Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Хоккей

Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу сезонов с 40+ шайбами в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» забросил 40-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ, открыв счет в матче с «Коламбусом» (5:4, третий период).

37-летний россиянин достиг этой отметки 13-й раз за карьеру. В активе Гретцки 12 таких сезонов.

Третье место делят Марио Лемье и Марсель Дионн (по 10). 

Овечкин забросил 820-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки – 74 гола

8 комментариев

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Данила Бодров
Не последний рекорд Уейна Гретцки , который побил Ови.
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Лыж_Ник
Что-то битье рекорда за три следующих сезона превращается в дело предсказуемое и, в целом, решенное).
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Вадим Скорин
Теперь вперёд к следующей отметке 45 + шайб в сезоне, есть реальный шанс сделать это в 13 - раз в карьере.
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ruslanych
Практически каждая новая шайба - новый побитый рекорд! Овечкин пишет историю лиги)
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paha
Легенда конечно _) хейтеры плачут
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Никитос Рудых
Великий Спортсмен пишет Великую Историю!
+2
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тон
Великий!
+4
-1
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valerka88-88
Красавчик!!!!
+4
-1
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