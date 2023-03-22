Овечкин побил рекорд Гретцки по числу сезонов с 40+ шайбами в НХЛ – 13 против 12
Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу сезонов с 40+ шайбами в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» забросил 40-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ, открыв счет в матче с «Коламбусом» (5:4, третий период).
37-летний россиянин достиг этой отметки 13-й раз за карьеру. В активе Гретцки 12 таких сезонов.
Третье место делят Марио Лемье и Марсель Дионн (по 10).
Овечкин забросил 820-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки – 74 гола
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