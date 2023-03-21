Россия и Китай приняли совместное заявление, в котором выступили против политизации спорта и дискриминации спортсменов

Россия и Китай выступили против политизации спорта.

Об этом говорится в совместном заявлении РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху.

«Стороны выступают против политизации спорта, надеются на задействование уникальной роли физической культуры и спорта для продвижения солидарности и мира.

Стороны приветствуют соответствующие инициативы и решения Международного олимпийского комитета ( ) и Олимпийского совета Азии, совместно отстаивают олимпийские ценности, готовы создавать площадки с благоприятными условиями для проведения соревнований с участием отвечающих требованиям спортсменов из всех стран.

Китайская сторона поддерживает российскую инициативу о проведении в 2024 году в г. Казани Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Также стороны выступили против дискриминации представителей сфер культуры, образования, науки, спорта по какому бы то ни было признаку, включая гражданство, язык, религию, политические и иные убеждения, национальное или социальное происхождение.

Владимир Путин: «Спортивные связи России и Китая приобретают особую значимость. Запад пытается использовать спорт в качестве инструмента давления»