Россия и Китай приняли совместное заявление, в котором выступили против политизации спорта и дискриминации спортсменов

Теги Владимир Путин МОК Политика Си Цзиньпин Легкая атлетика

Россия и Китай выступили против политизации спорта.

Об этом говорится в совместном заявлении РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху.

«Стороны выступают против политизации спорта, надеются на задействование уникальной роли физической культуры и спорта для продвижения солидарности и мира.

Стороны приветствуют соответствующие инициативы и решения Международного олимпийского комитета (МОК) и Олимпийского совета Азии, совместно отстаивают олимпийские ценности, готовы создавать площадки с благоприятными условиями для проведения соревнований с участием отвечающих требованиям спортсменов из всех стран.

Китайская сторона поддерживает российскую инициативу о проведении в 2024 году в г. Казани Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Также стороны выступили против дискриминации представителей сфер культуры, образования, науки, спорта по какому бы то ни было признаку, включая гражданство, язык, религию, политические и иные убеждения, национальное или социальное происхождение. 

Владимир Путин: «Спортивные связи России и Китая приобретают особую значимость. Запад пытается использовать спорт в качестве инструмента давления»

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32 комментария

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Фут.Боль
Ответ ретроградный меркурий
Против дискриминации - это хорошо. Уйгуры одобряют
Уйгуры не в тренде уже. Вот перед Олимпиадой в Китае были, а сейчас нет.
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Дьяков Евгений
Первый офицальный визит Си, и именно в Россию, к тому же после ордера от МУС. Пишите дальше про колонию, геополитики. Ведь именно в стоимости газа определяется суверенность государства.
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Евгений Цыбулин
Ответ U. M. A. Muhammad
Украинцы это выдуманная нация, уйгуры вообще не должны существовать по мнению этих стран. И они выступают против дискриминации?? Это вообще законно? Точнее с здравым смыслом как то укладывается?
И,еще,Запад,во всем виноват)))
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Бобынин
🤣🤣🤣
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Batt Monner
Ответ Ди Ди
Пора уже лигу делать свою - Рокит называть и погнали
Зачем только лигу, союзное государство Китая и России
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Atsuktuvas
Никто не сможет скрыться от этого Заявления. Оно настигнет всех. И сметет всё на своем пути.
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Павел Светлов
Ответ ыеем
Спортс пора переименовать в saloeds.ru🤣🔥🔥🔥
это про совместное заявление ПуСи, при чём тут сало?
+4
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Dmitriy Racheev
Все итоги визита Си? Газ по 270 и осуждение осуждения допингистов?
+2
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Павел Светлов
Ответ fc_champion
А с такими не шутят. Эти ведь могут начать асвабаждать ущемленных спортсменов в чужих государствах
ущемленные -- это у которых дисква за допинг?
+1
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Дьяков Евгений
Ответ Россия будет свободной
Комментарий удален пользователем
Буду готовиться, обязательно
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Павел Светлов
clowns
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-3
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Россия будет свободной
Ответ Дьяков Евгений
Понабежало либералов...
Комментарий удален пользователем
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Дьяков Евгений
Понабежало либералов...
+4
-7
-3
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U. M. A. Muhammad
Украинцы это выдуманная нация, уйгуры вообще не должны существовать по мнению этих стран. И они выступают против дискриминации?? Это вообще законно? Точнее с здравым смыслом как то укладывается?
+15
-5
+10
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Моутиньо оформляет 40
мощно, УДАР!
+2
-1
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fc_champion
А с такими не шутят. Эти ведь могут начать асвабаждать ущемленных спортсменов в чужих государствах
+1
-3
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Бромка
Вслед за ним с совместным заявлением выступили Вонни-Пух и пчелы против меда.
+8
-2
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Maxim Vasnechov
Так, а почему самые внеполитические спортивные державы к этому не присоеденились? Белоруссия или КНДР?
+3
-3
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Ди Ди
Пора уже лигу делать свою - Рокит называть и погнали
0
0
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Россия будет свободной
Ирония в том, что это две главные спортивные диктатуры, чьи спортсмены выступают на аренах в роли спортсменов, а в роли солдат. И которые выступают не за себя, а за общемедальный зачет
+15
-6
+9
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sintenced
Допинговые державы - они такие. Конечно, против политизации.
+22
-8
+14
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ыеем
Спортс пора переименовать в saloeds.ru🤣🔥🔥🔥
+9
-7
+2
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Vasily Ivanov
Ответ Лука Тараканов
Еще была ,,Дружба-84,,.
Верно . Дружба -84 они назывались . Игры доброй воли были в 1986 г.
+1
-1
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Старый дед-пердун
Да,да… у обоих стран нет политизации в спорте, зато выпустили такое заявление… конечно, легче заявить и раскритиковать других, нежели на себя посмотреть и на свои внутренние проблемы, особенно на влияние нашей политике в спорте… чертовы лицемеры…
+21
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Лука Тараканов
Ответ Vasily Ivanov
Раскол Олимпийского движения похоже неизбежен . Олимпийские игры в существующем варианте будут у стран запада , "игры будущего "-у России . Китая и других членов БРИКС .ШОС , ОДКБ...... Хотя 40 лет назад мы это уже проходили ....Олимпиада в Лос -Анжелесе и " Игры доброй воли "....
Еще была ,,Дружба-84,,.
+3
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