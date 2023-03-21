Сергей Федоров: «Локомотив» должен был выигрывать у ЦСКА один матч в Москве, а то и два. Не получается найти запал сыграть все 60 минут»

считает, что « » должен был обыграть в первых матчах серии.

Ярославская команда победила ЦСКА (6:2, 1-2 в серии) в третьей игре серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Услышали ли вас игроки относительно начала матчей?

– Ребята прекрасно реагируют и слышат все эти вещи.

Но вы поймите: мы играем против серьезного соперника, который должен был выигрывать минимум один матч в Москве, а то и два.

Поэтому здесь ни мы, ни ребята не испытывают никаких иллюзий.

Но пока у нас не получается найти тот запал и поджечь его, чтобы сыграть все 60 минут, а не только какие-то отрезки, – сказал главный тренер ЦСКА.

В первом матче ЦСКА победил со счетом 2:0 (13:35 по броскам в пользу «Локомотива»), во второй игре ЦСКА одержал победу со счетом 3:2 (17:42 по броскам в пользу «Локомотива», который вел 2:0 по ходу матча).