Пирес о капитанстве Мбаппе в сборной Франции: «Это неуважение к Гризманну»

Теги ПСЖ Атлетико Робер Пирес Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Антуан Гризманн Килиан Мбаппе Футбол

Робер Пирес назвал неуважительным решение сделать Килиана Мбаппе капитаном Франции.

Форвард «ПСЖ» получил капитанскую повязку после ухода Уго Льориса из сборной. Вице-капитаном стал Антуан Гризманн.

«Логичный ли это выбор? Честно говоря, я так не считаю. Если учесть стаж, я ожидал, что назначат Гризманна.

Я удивлен. Я считаю, что налицо нехватка уважения к Антуану, хотя я ничего не имею против Килиана», – сказал Пирес в интервью L’Equipe.

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30 комментариев

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Эль Иберико
франция не достойна Гризманна.
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predMBAPPE
Ответ на это знает только Макрон!
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Футбол, хоккей итд
Мсье Робер! Сейчас стаж не учитывают... Ознакомьтесь комментариями мсье Дешама, по поводу капитанской повязки Мбаппе.
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Direct free kick
Ответ Lavinka
Пирес прав на 146% !
Где и когда лгбт клизман был капитаном, чтобы так за него рвать глотку?
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Рамзан Нальгиев
Ответ versus_
>>"на двух ЧМ подряд был ключевым игроком сборной" Это вы про кого?
про Эрнандеса походу
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Имя Фамилия
Льорис стал капитаном Франции в 24 года, в тот момент у него было сыграно более чем в 2 раза меньше матчей, чем сейчас у Мбаппе и всего один большой турнир за спиной (провальный).
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versus_
Ответ Экспертное мнение
Нет, Гризманн старше и более опытный, на двух ЧМ подряд был ключевым игроком сборной, да и побед на еврокубках побольше
>>"на двух ЧМ подряд был ключевым игроком сборной"
Это вы про кого?
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Lavinka
Пирес прав на 146% !
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Пенс
Так ему не привыкать. То, что он устроил с переходом в бчк и как лёг под местного всё про него показало.
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Bazilic
Факт
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Экспертное мнение
Ответ TinTin
Насколько я знаю по трансформерам там только черепашонок фанатеет
Черепашки носят повязку на голове, но никак не на руке
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TinTin
Ответ Экспертное мнение
Сложно сказать, ты про Коло-Муани? У сборной Франции к концу матча все игроки были смуглее Гризманна
Насколько я знаю по трансформерам там только черепашонок фанатеет
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Теннисный абсолют
Между расизмом и гомофобией, Дешам выбрал гомофобию
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Экспертное мнение
Ответ TinTin
Напомните, а кто в финале чм, когда франция на себя похожа не была, взял и повел команду вперед и вся команда встрепенулась и пошла? Помоему это был кое кто посмуглее гризмана. Любитель трансформеров действительно сейчас лидер сборной
Сложно сказать, ты про Коло-Муани? У сборной Франции к концу матча все игроки были смуглее Гризманна
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fellx
Главный тренер уже три больших турнира знает своих игрок и атмосферу в раздевалке. А финал ЧМ показал уже зрителям, кто тащит команду вперёд. Так что повязка абсолютно заслуженная
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TinTin
Напомните, а кто в финале чм, когда франция на себя похожа не была, взял и повел команду вперед и вся команда встрепенулась и пошла? Помоему это был кое кто посмуглее гризмана. Любитель трансформеров действительно сейчас лидер сборной
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Goofts
Абсолютно согласен с Робером Приемом. Гризманн был ключевым на ЧМ 2018. На ЧМ 2022 был лучшим в сборной (кроме финала) Роль лидера и даже в опорной зоне играл. Он символ сборной. Отдавать Мбаппе не справедливо
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Yaroslove
Я считаю, что капитана должны выбирать сами игроки. Но в любом случае, недовольные будут всегда )
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Фанат спорта01
Ответ Экспертное мнение
Нет, Гризманн старше и более опытный, на двух ЧМ подряд был ключевым игроком сборной, да и побед на еврокубках побольше
а Мбаппе не был что-ли?
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Jaeckin
Грейзимен конечно заслуживает примерить повязку под конец!
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Пирс Морган
Ответ Экспертное мнение
Нет, Гризманн старше и более опытный, на двух ЧМ подряд был ключевым игроком сборной, да и побед на еврокубках побольше
Да по идее не так все однозначно, оба достойные
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Moscwow
Да какой капитан из женственного розововолосого любителя фортнайт и поддерживающего лгбт, после барсы зашкварился
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Экспертное мнение
Ответ Пирс Морган
Если бы выбрали Гризманна, сказал бы, что это неуважение к Мбаппе
Нет, Гризманн старше и более опытный, на двух ЧМ подряд был ключевым игроком сборной, да и побед на еврокубках побольше
+23
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Marcs
Ответ Пирс Морган
Если бы выбрали Гризманна, сказал бы, что это неуважение к Мбаппе
Рано ему еще
+3
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Yuri Ten
Ответ Yuri Ten
Что-бы было всё честно, команда должна выбирать себе лидера
Почему спортс не пропускает предложение : выбирать себе ка.тана? Больная тема?))
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