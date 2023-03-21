Пирес о капитанстве Мбаппе в сборной Франции: «Это неуважение к Гризманну»

назвал неуважительным решение сделать капитаном Франции.

Форвард « » получил капитанскую повязку после ухода Уго Льориса из сборной. Вице-капитаном стал .

«Логичный ли это выбор? Честно говоря, я так не считаю. Если учесть стаж, я ожидал, что назначат Гризманна.

Я удивлен. Я считаю, что налицо нехватка уважения к Антуану, хотя я ничего не имею против Килиана», – сказал Пирес в интервью L’Equipe.

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