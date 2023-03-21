Васильев об условиях допуска к международным стартам: «Люди, которые предлагают тестировать спортсменов на предмет принадлежности к СВО, нарушают закон»

высказался о требовании FIS осудить боевые действия на Украине.

«Насколько я знаю, официально тезис «спорт вне политики» не отменяли. Люди, которые предлагают тестировать наших спортсменов на предмет принадлежности к СВО или другому, как минимум нарушают закон.

Считаю, что у них нет таких полномочий – делить спортсменов по политическим признакам. Всегда думал, что спорт — обособленная сфера, которая старается не иметь ничего общего с политикой.

Те, кто это предлагает, как минимум нарушают не ими установленные законы, которые были задолго до них. Когда все закончится они, должны будут покинуть свои посты за нарушение основополагающих постулатов», – сказал Васильев.

Вяльбе об условиях допуска к международным стартам: «FIS необходимо, чтобы спортсмены подтвердили, что не поддерживают СВО. Ребят, это точно никак»