Васильев об условиях допуска к международным стартам: «Люди, которые предлагают тестировать спортсменов на предмет принадлежности к СВО, нарушают закон»

Теги FIS Дмитрий Васильев Политика Биатлон

Дмитрий Васильев высказался о требовании FIS осудить боевые действия на Украине.

«Насколько я знаю, официально тезис «спорт вне политики» не отменяли. Люди, которые предлагают тестировать наших спортсменов на предмет принадлежности к СВО или другому, как минимум нарушают закон.

Считаю, что у них нет таких полномочий – делить спортсменов по политическим признакам. Всегда думал, что спорт — обособленная сфера, которая старается не иметь ничего общего с политикой.

Те, кто это предлагает, как минимум нарушают не ими установленные законы, которые были задолго до них. Когда все закончится они, должны будут покинуть свои посты за нарушение основополагающих постулатов», – сказал Васильев.

Вяльбе об условиях допуска к международным стартам: «FIS необходимо, чтобы спортсмены подтвердили, что не поддерживают СВО. Ребят, это точно никак»

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1 комментарий

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zzzeeerrrooo
Обычная проверка на вменяемость , кто не прошел того просто в страну не пустят и все на этом
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