«Авангард» выиграл 7-й матч подряд в плей-офф КХЛ

Теги Авангард Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Хоккей

«Авангард» продлил победную серию в розыгрыше Кубка Гагарина.

Команда тренера Михаила Кравца обыграла «Металлург» (3:2 ОТ) в третьем матче второго раунда плей-офф и повела 3-0 в серии.

Эта победа стала седьмой подряд для «ястребов» в плей-офф. Омская команда выиграла четыре игры подряд в серии первого раунда с «Сибирью» (4-1).

«Авангард» идет в плей-офф с балансом побед и поражений 7-1. Команда уступила в первой игре серии «Сибири» – 1:2 в овертайме, после чего смогла выиграть во всех проведенных играх.

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17 комментариев

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Максим Викторович
Ответ Игорь Климов
Хорошая традиция у Авангарда - это побеждать, так держать!
Привет, Игорь! С победой Вас!
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Знатный стахановец
Слабенькие лисички.
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Валерий Суханцов
Красавцы,с победой, забираем 4игру!
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Vovan 78
Кожевников: опять проклятый Хартли
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Максим Викторович
Главная ошибка Воробьева заключается в том, что он не поставил на матч с Авангардом Василия Кошечкина (рост 200 см), так как Паскуале омский клуб давно раскатал, знает все его сильные и слабые стороны. Кошечкин хотя бы свежее, опыта у него гораздо больше, чем у Паскуале. Авангарду от этого даже лучше, Михаил Кравец в тактическом плане полностью переигрывает Металлург Ильи Воробьева. Два овертайма и два поражения-это большой удар по психологии хоккеистов уральского клуба.
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Игорь Климов
Хорошая традиция у Авангарда - это побеждать, так держать!
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Максим Викторович
Ответ Вильгельм де Геннин
Молодцы, Ава! А дырявый Воробьев не заслуживал даже Автомобилист пройти, так что пусть обделываются по полной!
До отставки Воробьева с поста главного тренера Металлурга осталась одна игра!
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Максим Викторович
У Авангарда очень классная команда в этом сезоне КХЛ!
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vital55rus
Отлично, игру зацепили)
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Sever12
Всё, ммг можно подыскивать куда в отпуск рвануть
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Ermakk
Главное выиграть 16 матчей в КГ и уйти в отпуск)
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Pavel Filimonov
С Автомобилистом было бы интереснее.
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Сергей Белов
Красавцы! Нужно брать 4-ю игру и восстановиться к следующему раунду, отдохнуть. Пока всё норм не смотря на критику, что играют в откат. Сейчас главное-результат. На мой взгляд, играют неплохо.
+4
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+3
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DEDMAZAY
Завтра еще Адмирал выиграл бы.
+11
-3
+8
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Вильгельм де Геннин
Молодцы, Ава! А дырявый Воробьев не заслуживал даже Автомобилист пройти, так что пусть обделываются по полной!
+9
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Rodgeras
Главное выиграть по 4 игры в каждой серии! И отрастить самые длинные бороды!
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Роман Потапов
Лучшие,!
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