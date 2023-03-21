«Авангард» выиграл 7-й матч подряд в плей-офф КХЛ

«Авангард» продлил победную серию в розыгрыше Кубка Гагарина.

Команда тренера Михаила Кравца обыграла « » (3:2 ОТ) в третьем матче второго раунда плей-офф и повела 3-0 в серии.

Эта победа стала седьмой подряд для «ястребов» в плей-офф. Омская команда выиграла четыре игры подряд в серии первого раунда с «Сибирью» (4-1).

« » идет в плей-офф с балансом побед и поражений 7-1. Команда уступила в первой игре серии «Сибири» – 1:2 в овертайме, после чего смогла выиграть во всех проведенных играх.