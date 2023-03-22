Овечкин забросил 820-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки – 74 гола

забросил 820-ю шайбу в НХЛ, до рекорда Гретцки – 74 гола.

Капитан « » открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с « » (5:3, третий период).

На счету 37-летнего россиянина 69 (40+29) очков в 66 играх нынешнего сезона.

Форвард забросил 820-ю шайбу в регулярных чемпионатах за карьеру.

Он по-прежнему занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Впереди только – 894 гола.