Овечкин забросил 820-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки – 74 гола

Теги рейтинги Вашингтон Коламбус Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Александр Овечкин забросил 820-ю шайбу в НХЛ, до рекорда Гретцки – 74 гола.

Капитан «Вашингтона» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (5:3, третий период). 

На счету 37-летнего россиянина 69 (40+29) очков в 66 играх нынешнего сезона.

Форвард забросил 820-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру.

Он по-прежнему занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки – 894 гола.

7 комментариев

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Вадим Скорин
Ответ Павел Зарубин
Подскажите а сколько Селянне забил после 37 лет? Мне кажется Сане надо на него ориентироваться, а не на тех кто забивал после 37 лет в 70-80х годах.
144 шайбы
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Павел Зарубин
Подскажите а сколько Селянне забил после 37 лет? Мне кажется Сане надо на него ориентироваться, а не на тех кто забивал после 37 лет в 70-80х годах.
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Лыж_Ник
35+30+25, комфортный темп трех будущих сезонов.
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Лыж_Ник
Еще десяточку до конца сезона вынь да положь.
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Вадим Скорин
Забив 820 - ю шайбу в карьере, она же 40 - я в текущем сезоне, Овечкин сделал это в 13 раз из 18 проведённых сезонов. У Гретцки 12 раз из 20 - ти сезонов в НХЛ. Спор, кто лучший снайпер Гретцки или Овечкин будет продолжаться. Но то, что Овечкин более стабилен на протяжении всей карьеры это факт.
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Suomi1981
Основные рекорды LW (регулярный сезон), которые уже принадлежат Ови:

1. Голы — 820
2. Очки - 1479
3. Голы в равных составах-517
4. Голы в большинстве -298 рекорд НХЛ 🔝
5. Голы в овертайме — 25, рекорд НХЛ🔝
6. Победные голы — 124 (рекорд НХЛ — 135 Ягр).
7. Голы за один сезон — 65
8. Победные буллиты — 16
9. Броски — 6336. рекорд НХЛ 🔝
10. Первый гол матча — 140 рекорд НХЛ 🔝
11. Голы в пустые — 54 (рекорд НХЛ — 56 Гретцки).
12. Очки в пустые - 67. Брэд Маршан - 59.

Что можно брать до 2026?
1. Очки в равных составах; Джонни Бьюсик — 922, Ови - 921
2. Очки в большинстве; Дэйв Андрейчук — 567, Ови - 552

Под большим вопросом:
1. Передачи; Бьюсик - 813, Ови - 659
2. Передачи в большинстве; Рэй Уитни - 311, Ови - 254
3. Второстепенные передачи; Люк Робитайл - 311. Ови - 256
4. Второстепенные передачи в большинстве; Рей Уитни - 142. Ови - 115
5. Хиты; Мэтт Мартин (33 года) - 3669. Ови - 3445.
+3
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+2
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Bossi
Величайший снайперюга! 🐐
+1
-1
0
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