Овечкин забросил 820-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки – 74 гола
Александр Овечкин забросил 820-ю шайбу в НХЛ, до рекорда Гретцки – 74 гола.
Капитан «Вашингтона» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (5:3, третий период).
На счету 37-летнего россиянина 69 (40+29) очков в 66 играх нынешнего сезона.
Форвард забросил 820-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру.
Он по-прежнему занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки – 894 гола.
1. Голы — 820
2. Очки - 1479
3. Голы в равных составах-517
4. Голы в большинстве -298 рекорд НХЛ 🔝
5. Голы в овертайме — 25, рекорд НХЛ🔝
6. Победные голы — 124 (рекорд НХЛ — 135 Ягр).
7. Голы за один сезон — 65
8. Победные буллиты — 16
9. Броски — 6336. рекорд НХЛ 🔝
10. Первый гол матча — 140 рекорд НХЛ 🔝
11. Голы в пустые — 54 (рекорд НХЛ — 56 Гретцки).
12. Очки в пустые - 67. Брэд Маршан - 59.
Что можно брать до 2026?
1. Очки в равных составах; Джонни Бьюсик — 922, Ови - 921
2. Очки в большинстве; Дэйв Андрейчук — 567, Ови - 552
Под большим вопросом:
1. Передачи; Бьюсик - 813, Ови - 659
2. Передачи в большинстве; Рэй Уитни - 311, Ови - 254
3. Второстепенные передачи; Люк Робитайл - 311. Ови - 256
4. Второстепенные передачи в большинстве; Рей Уитни - 142. Ови - 115
5. Хиты; Мэтт Мартин (33 года) - 3669. Ови - 3445.