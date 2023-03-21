Владимир Путин: «Спортивные связи России и Китая приобретают сейчас особую значимость. Западные страны пытаются использовать спорт в качестве инструмента давления»

Теги Владимир Путин Политика Си Цзиньпин Лыжи

Владимир Путин поддержал развитие спортивных связей между Россией и Китаем.

Об этом он заявил на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

«В рамках проходящих сейчас перекрестных Годов физкультуры и спорта проведено более 100 мероприятий.

Особую значимость двусторонние спортивные связи приобретают в нынешних сложных условиях, когда олимпийское движение становится все более политизированным, а западные страны пытаются использовать спорт в неблаговидных целях в качестве инструмента давления.

Поддерживаем работу по созданию соответствующей спортивной ассоциации в рамках Шанхайской организации сотрудничества», – сказал Путин. 

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13 комментариев

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melmi
Ему неужели непонятно что Китаю от России нужны лишь ресурсы. Ничего более. Страна не участвует в войнах. Ей не нужно воевать , она и так экономическая супердержава
А этот все со своим СВО..
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Melnikov1968
Почему-то такое сотрудничество напоминает чемпионат ГДР по хоккею, в котором играли только две команды: Динамо(Берлин) - Динамо (Вайсвассер). Крутой был чемпионат!!!
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Сергей
Дед в курсе, что Китай хочет вернуть некоторые российские земли в родную гавань?))

"На днях сайт китайского правительства показал утвержденную карту с соседними российскими территориями, где 8 населенных пунктов назвали китайскими топонимами. В частности, Владивосток снова называется Хайшенвай (в переводе – Залив Морского огурца), а остров Сахалин – Куэдао.
Также горная цепь в южной части Дальнего Востока России Сословный хребет будет обозначен как Вайсинань-Лин (т.е. Внешний хребет Синъань). Город Благовещенск будет называться Хайланпао, Хабаровск – Боли, Уссурийск – Шуанченцзы. Согласно сообщению Asia Times, эти российские территории когда-то были частью Китая, но во время династии Цин их захватила Россия посредством серии договоров, которые Пекин считал неравноправными"
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Alex Legend
Ответ Epicman
Плешивый уже развалил Россию. Но скоро сядет на пж.
Не вижу никаких признаков развала России, зря вы восхваляете Джо Байдена. Его даже на родине не все любят.
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Renki
А какие двусторонние спортивные связи у нас с Китаем имеются? Они в этом году на международный турнир "Дети Азии" даже делегацию не прислали, если не ошибаюсь. Во всяком случае, ни одного китайца я там не видел. Пришлось друзей-белорусов за азиатов выдавать...
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Антон
Разговорился, как ярлык на княжение одобрили.
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алексей любовь
По ходу Китай с неплохим уловом вернется из России
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Ivan Balashov
А милитаристские путинги с олимпийцами - не инструмент давления?
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Epicman
Ответ Alex Legend
Дядя Вова ещё НАТО развалить успеет, всё ещё только начинается. А ты уже паникуешь. Первый кандидат на попадание в реестр иноагентов.
Плешивый уже развалил Россию. Но скоро сядет на пж.
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alexisarguello
Ответ Ден Ден
Как же ты уже ###### всех!
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Alex Legend
Ответ Ден Ден
Как же ты уже ###### всех!
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Alex Rhea
Надеюсь, так и будет! Пока что я не знаю ни одного спортсмена из Китая, кроме Яо Мина. Но, надеюсь, я буду знать больше таких спортсменов через 10 лет. Я хочу сказать спасибо лидерам наших стран!
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Ден Ден
Как же ты уже ###### всех!
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