Владимир Путин: «Спортивные связи России и Китая приобретают сейчас особую значимость. Западные страны пытаются использовать спорт в качестве инструмента давления»
Владимир Путин поддержал развитие спортивных связей между Россией и Китаем.
Об этом он заявил на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
«В рамках проходящих сейчас перекрестных Годов физкультуры и спорта проведено более 100 мероприятий.
Особую значимость двусторонние спортивные связи приобретают в нынешних сложных условиях, когда олимпийское движение становится все более политизированным, а западные страны пытаются использовать спорт в неблаговидных целях в качестве инструмента давления.
Поддерживаем работу по созданию соответствующей спортивной ассоциации в рамках Шанхайской организации сотрудничества», – сказал Путин.
А этот все со своим СВО..
"На днях сайт китайского правительства показал утвержденную карту с соседними российскими территориями, где 8 населенных пунктов назвали китайскими топонимами. В частности, Владивосток снова называется Хайшенвай (в переводе – Залив Морского огурца), а остров Сахалин – Куэдао.
Также горная цепь в южной части Дальнего Востока России Сословный хребет будет обозначен как Вайсинань-Лин (т.е. Внешний хребет Синъань). Город Благовещенск будет называться Хайланпао, Хабаровск – Боли, Уссурийск – Шуанченцзы. Согласно сообщению Asia Times, эти российские территории когда-то были частью Китая, но во время династии Цин их захватила Россия посредством серии договоров, которые Пекин считал неравноправными"