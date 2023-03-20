Лыжи. Чемпионат России. Большунов, Устюгов, Червоткин, Якимушкин, Мальцев, Спицов пробегут коньковую «разделку» на 15 км

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Евгений Белов Сергей Устюгов Ермил Вокуев Андрей Ларьков Артем Мальцев Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Илья Порошкин Антон Тимашов Савелий Коростелев Александр Ившин Лыжи

21 марта на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени пройдет мужская коньковая гонка с раздельным стартом на 15 км.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023

Тюмень

Мужчины

15 км, свободный стиль

Начало – 10:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

16. Андрей Ларьков

18. Сергей Устюгов

20. Савелий Коростелев

22. Евгений Белов

24. Артем Мальцев

25. Ермил Вокуев

26. Антон Тимашов

28. Андрей Мельниченко

30. Илья Порошкин

32. Иван Якимушкин

34. Денис Спицов

36. Илья Семиков

38. Алексей Червоткин

39. Александр Ившин

40. Александр Большунов

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени

7 комментариев

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Booligan
Ответ Щеглот
Отвечу четко, кратко, по-военному: Мальцев сейчас твердый №2 в коньке. Следовательно второе или третье место. А вот доперный театр одного актера уже порядком утомил. Ему уже даже Вяльбе не верит похоже. После геройского скиатлона ни слова одобрения, ни слова восхищения от нее. Что сказала Вяльбе после скиатлона, м? Она сказала пусть он катится на все четыре стороны)) Вот это оценила)) Ну то есть Вяльбе-то хоть и эффектный менеджер, но на лыжах сама бегала и знает как оно устроено. Спринт еще куда не шло, за месяцок можно подтянуть. Но скиатлоны, марафоны? При полностью заваленом межсезонье? Чудес, увы, не бывает. И сережины дешевые фокусы имеют очень простое объяснение. Еще и крамер подставился. Я представляю как другие тренеры у виска крутили и ржали, когда он выдал про январь-февраль.
А я думаю, что будет Артём замыкать десятку, ведь он выходил на пик формы к своему главному старту - гонке Легкова (которую жулик Устюгов не побежал, испугался прямо накануне старта) и задачу выполнил
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Щеглот
Ответ Booligan
Мало уважаемый аналитик Щ (в профиле написано, что ты женщина, но я не верю, женщины в моем представлении добрые и хорошие существа). Недавно ты опять полил помоями Устюгова, усомнившись в его честности, но сегодня мы поговорим о другом твоём любимом гонщике. Итак, находящийся в великолепной форме (блистательно размотавший Терентьева, Тимашова, ветеранов и любителей на 30 км в Пересвете неделю назад на адски сложной трассе) и сливший скиатлон и спринт, чтобы эту форму не растерять, Артем Мальцев, какое же место займёт завтра на своей любимой пятнашке? Тему про Саломон не едет в Тюмени мы оставим на совесть шутника Устюгова, ведь у того же Тимашова прекрасно едет... Итак, какой прогноз, товарищ эксперт по лыжам?
Отвечу четко, кратко, по-военному: Мальцев сейчас твердый №2 в коньке. Следовательно второе или третье место.

А вот доперный театр одного актера уже порядком утомил. Ему уже даже Вяльбе не верит похоже. После геройского скиатлона ни слова одобрения, ни слова восхищения от нее.
Что сказала Вяльбе после скиатлона, м? Она сказала пусть он катится на все четыре стороны)) Вот это оценила))

Ну то есть Вяльбе-то хоть и эффектный менеджер, но на лыжах сама бегала и знает как оно устроено. Спринт еще куда не шло, за месяцок можно подтянуть. Но скиатлоны, марафоны? При полностью заваленом межсезонье? Чудес, увы, не бывает. И сережины дешевые фокусы имеют очень простое объяснение.

Еще и крамер подставился. Я представляю как другие тренеры у виска крутили и ржали, когда он выдал про январь-февраль.
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Booligan
Мало уважаемый аналитик Щ (в профиле написано, что ты женщина, но я не верю, женщины в моем представлении добрые и хорошие существа). Недавно ты опять полил помоями Устюгова, усомнившись в его честности, но сегодня мы поговорим о другом твоём любимом гонщике. Итак, находящийся в великолепной форме (блистательно размотавший Терентьева, Тимашова, ветеранов и любителей на 30 км в Пересвете неделю назад на адски сложной трассе) и сливший скиатлон и спринт, чтобы эту форму не растерять, Артем Мальцев, какое же место займёт завтра на своей любимой пятнашке? Тему про Саломон не едет в Тюмени мы оставим на совесть шутника Устюгова, ведь у того же Тимашова прекрасно едет... Итак, какой прогноз, товарищ эксперт по лыжам?
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Матвей Суицидин
Устюгову с таким номером тяжеловато будет. Тем более разделок он не так много бегал в этом сезоне. А вот Ившину повезло, если зацепится за Большуновым хотя бы половину дистанции, может быть в итоге в десятке.
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S.p.a.in
Удачи Сергею Устюгову! За красивую борьбу!
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armmaster
Ответ Евгений Дмитриев
Ну что, Серёга, номер не заработал за сезон путный? Теперь придётся с самого начала на всё деньги!
Тоже поболею за Сергея. И за Артёма
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Евгений Дмитриев
Ну что, Серёга, номер не заработал за сезон путный? Теперь придётся с самого начала на всё деньги!
+2
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+2
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