Лыжи. Чемпионат России. Большунов, Устюгов, Червоткин, Якимушкин, Мальцев, Спицов пробегут коньковую «разделку» на 15 км
21 марта на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени пройдет мужская коньковая гонка с раздельным стартом на 15 км.
Чемпионат России по лыжным гонкам-2023
Тюмень
Мужчины
15 км, свободный стиль
Начало – 10:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист
16. Андрей Ларьков
18. Сергей Устюгов
20. Савелий Коростелев
22. Евгений Белов
24. Артем Мальцев
25. Ермил Вокуев
26. Антон Тимашов
28. Андрей Мельниченко
30. Илья Порошкин
32. Иван Якимушкин
34. Денис Спицов
36. Илья Семиков
38. Алексей Червоткин
39. Александр Ившин
40. Александр Большунов
Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени
А вот доперный театр одного актера уже порядком утомил. Ему уже даже Вяльбе не верит похоже. После геройского скиатлона ни слова одобрения, ни слова восхищения от нее.
Что сказала Вяльбе после скиатлона, м? Она сказала пусть он катится на все четыре стороны)) Вот это оценила))
Ну то есть Вяльбе-то хоть и эффектный менеджер, но на лыжах сама бегала и знает как оно устроено. Спринт еще куда не шло, за месяцок можно подтянуть. Но скиатлоны, марафоны? При полностью заваленом межсезонье? Чудес, увы, не бывает. И сережины дешевые фокусы имеют очень простое объяснение.
Еще и крамер подставился. Я представляю как другие тренеры у виска крутили и ржали, когда он выдал про январь-февраль.