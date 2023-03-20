Лыжи. Чемпионат России. Большунов, Устюгов, Червоткин, Якимушкин, Мальцев, Спицов пробегут коньковую «разделку» на 15 км

21 марта на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени пройдет мужская коньковая гонка с раздельным стартом на 15 км.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023

Тюмень

Мужчины

15 км, свободный стиль

Начало – 10:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

16. Андрей Ларьков

18. Сергей Устюгов

20. Савелий Коростелев

22. Евгений Белов

24. Артем Мальцев

25. Ермил Вокуев

26. Антон Тимашов

28. Андрей Мельниченко

30. Илья Порошкин

32. Иван Якимушкин

34. Денис Спицов

36. Илья Семиков

38. Алексей Червоткин

39. Александр Ившин

40. Александр Большунов

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени