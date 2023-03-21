Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Пеллегрино, Валнес, Жув, Шанава, Эвен Нортуг, Скар выступят в квалификации конькового спринта

21 марта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Таллине пройдет мужской коньковый спринт.

Лыжные гонки

Кубок мира

14-й этап

Таллин, Эстония

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 18.30 по московскому времени, финала – 22.00 по московскому времени.

Старт-лист квалификации

3. Бен Огден (США)

5. Эвен Нортуг (Норвегия)

6. Эндрю Янг (Великобритания)

7. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

9. Эрик Валнес (Норвегия)

11. Рено Же (Франция)

13. Федерико Пеллегрино (Италия)

14. Ансгар Эвенсен (Норвегия)

15. Ришар Жув (Франция)

16. Джеймс Шунмейкер (США)

17. Люка Шанава (Франция)

18. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)

20. Оскар Свенссон (Швеция)

22. Симоне Мочеллини (Италия)

23. Эдвин Ангер (Швеция)

24. Лаури Вуоринен (Финляндия)

25. Жюль Шаппа (Франция)

40. Харальд Амундсен (Норвегия)