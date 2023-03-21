Организаторы турнира шоу-программ отклонили заявку Александры Трусовой. Она планировала парный номер («Р-Спорт»)

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Р-Спорт Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Александра Трусова не смогла выступить на турнире шоу-программ из-за несоответствующей заявки. 

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Сообщается, что Трусова планировала парный номер, но организаторы турнира отказали ей в участии. 

Турнир шоу-программ прошел 18 марта, победу одержал Алексей Ягудин

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194 комментария

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Маргарита Михайловна
Ответ vanessa2021
Саша тренилась с Ваней Букиным очевидно. Ему не с кем выступать, его Саша вроде беременна сейчас, , у Саши Трусовой парные номера хорошо получаются. И Ване выгоднее выступить с звездной партнершей, сразу внимания больше. Заявки закончили принимать, а ПОТОМ объявили регламент.
А зачем ей беременной выступать в парном номере да ещё с чужим мужчиной.
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Евгения Гринева
Ответ vanessa2021
Заявку Саша с Ваней подавали РАНЬШЕ, чем был вывешен регламент шоу. Саша Энберт тоже заявку подавал ДО объявления регламента. Регламент шоу объявили ПОСЛЕ сбора заявок.
Энберт не подавал заявку, потому что знал, что с другой партнершей нельзя
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Артур Петров
Ответ EmperorNazer
И в чем проблема? Отклонили, потому что это не соответствовало регламенту. Энберт еще за неделю до турнира озвучил, что участники обязаны были выступать в своих видах, и если это парный вид - то с тем партнером, с которым соревновались. Трусова одиночница - ну так и надо было без выпендрежа заявляться как одиночнице. Организаторы не обязаны подстраиваться под хотелки Саши.
Ну, конечно, ведь только Трусова нарушила регламент (хотя она сама вообще ничего не говорит), а вот блатные ТШТ ничего не нарушали, которые подали одно, а потом изменили номер.🤡 Погорилую примерно за это исключили.

Камила Валиева рассказала о сюжете своего номера на турнире по шоу-программам.

«Даниил Маркович (Глейхенгауз) вместе с Этери Георгиевной (Тутберидзе) сначала поставили мне один номер, но потом поняли, что он немного не для шоу-программ и предложили другой вариант – образ шаманки.
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vanessa2021
Ответ Lёna
последуйте своему совету, не тратьте свое время на нас 😅
Кстати, да! Наконец то Беглый чтото дельное посоветовал. Хейтеры, не тратьте время на ветках Саши Трусовойх))
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Lёna
Ответ Бильм@н
Что за бред вы пишите?
вот и я удивляюсь- они вообще адекватные??
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Зямлянин
Не единым Первым сыт человек. Буду ждать выступлений Саши на других площадках. Благо - они есть.
Выступления Саши всегда ОГОНЬ )
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Elenavasilevna
Ответ Беглый*
Надеюсь вы теперь поняли, что не стоит тратить много времени на них)
Под настроение иногда прокатывает))))
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EmperorNazer
Ответ Анастасия Луговицкая
А заявку журналиста рассмотрели и даже откликнулись…
"Журналист" здесь выступал в качестве клоуна-фрика, когда еще часть зрителей даже на трибуны не пришла, а в эфире о нем ни единого упоминания не было. Вы бы такой роли для Саши хотели?
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vanessa2021
Ответ Tan Tan
Жаль, что Саша не захотела выйти с индивидуальным номером
Саша тренилась с Ваней Букиным очевидно. Ему не с кем выступать, его Саша вроде беременна сейчас, , у Саши Трусовой парные номера хорошо получаются. И Ване выгоднее выступить с звездной партнершей, сразу внимания больше.

Заявки закончили принимать, а ПОТОМ объявили регламент.
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Elenavasilevna
Ответ Анна Беляева
Я вот искренне не понимаю, зачем вообще придумывать за других мотивацию или ее отсутствие, если нет от человека прямого ответа. Тут же, в общем, не только за Сашу придумывают ее фанаты: либералы придумывают за Щербакову и Тутберидзе их политическую позицию, за Смолкиных их мысли по смене гражданства, за Алину - то же самое про все подряд. Всегда ведь есть опасность промахнуться. А то вот считаю я Тутберидзе диссиденткой, а она завтра возьмет и придет с Путиным целоваться в Колонном зале Дома Союзов. Неловко выйдет.
О да! Это мне вообще нравится. И ладно бы просто придумали, так ещё и отстаивают свои фантазии так, как будто 247 с этим человеком под одним одеялом и знают про него больше, чем он сам даже не догадывается)))) Ну напиши ты что это твое мнение, а не исключительно так на самом деле и всё выглядело бы более адекватным. ))
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Lёna
Ответ Беглый*
Надеюсь вы теперь поняли, что не стоит тратить много времени на них)
последуйте своему совету, не тратьте свое время на нас 😅
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Е...С
Жаль. С Ваней Букиным был бы супер номер.
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Lёna
Ответ oldparakhod
А другим фигуристам был смысл? 😂 А что это вы так за Камилу переживать стали? 😂
ну, мне, например, понравилось ее выступление, я за нее голосовала в жо
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Зямлянин
Ответ Mary Ion
По регламенту так нельзя. Косторная, думаю, по этой же причине не выступала. Надеюсь, в след сезоне регламент поправят
Жаль, что давно не видно Косторной. С интересом посмотрела бы ее выступления.
Жду ее возвращения в парных с интересом и нетерпением.
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Бильм@н
Ответ Соль.
Тут Первому только спасибо. Избавили зрителей от дешёвой Санта-Барбары.
Первому за что спасибо? Что лишило нас номера с известной фигуристкой? Наоборот, стыд и позор за это Первому каналу.
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Пользователь Гугла
Ответ Tan Tan
Интересно, почему запретили вставать в пары одиночникам или парникам с другими партнёрами? Типа чтобы никто не расшибся?
ну, тогда бы это был ледниковый период
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Адриана
Ответ Вячеслав Пустохин
Уже год ищу вариант записаться к нему на тренинг. Тоже хочу манипулировать судьями на Олимпиаде.
Он вам не поможет .
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vanessa2021
Ответ Роман Волков
Зачем делать парную заявку, если не соответствует регламенту организаторов?! Любую её Нормальную заявку, по любому, приняли бы. Это уже из разряда каких-то детских глупостей. В итоге пропустила Шоу-Турнир, который не имела права пропускать!
Заявку Саша с Ваней подавали РАНЬШЕ, чем был вывешен регламент шоу.

Саша Энберт тоже заявку подавал ДО объявления регламента.

Регламент шоу объявили ПОСЛЕ сбора заявок.
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Зямлянин
Ответ Beriya
пора в это время закрыть всякие бюджетные шоу
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Плюсую.
Мало того, что они бюджетные, так еще места заранее распределенные. Это неуважение к зрителю - обычному налогоплательщику.
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oldparakhod
Ответ Зямлянин
Не вижу смысла участия Труссовой в шоу в одиночном, когда до начала было уже понятно, кому отдадут первые места. Как бы они откатали. Тут к гадалке не ходи. Было ясно, что первые места забронированы за Ягудиным и Щербаковой. Хорошо хоть фанаты Камилы и Марка смогли призы зрительских отжать. Капля справедливости в этом цирке )
А другим фигуристам был смысл? 😂
А что это вы так за Камилу переживать стали? 😂
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Беглый*
Ответ Elenavasilevna
"сегодня, 11:51 Ответ vanessa2021 Я наоборот рада, что Саша не участвует в наших междусобойчиках этого сезона. Где все заранее распределено. Наше фк очевидно дрейфует в направлении ЛП." )))))
Надеюсь вы теперь поняли, что не стоит тратить много времени на них)
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Tan Tan
Жаль, что Саша не захотела выйти с индивидуальным номером
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Tan Tan
Интересно, почему запретили вставать в пары одиночникам или парникам с другими партнёрами? Типа чтобы никто не расшибся?
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Anastasia1990_
Ответ Дудабот Уно
Невпопад))) Саша тренировалась с Ваней Букиным. А Марик шёл бы лесом и подальше, вот бы счастье.
Я не слежу за Трусовой, самый очевидный для нее вариант был Марк, потому что она все время эксплуатирует эту тему. Удивлена, если это в кои-то веки не он.
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Бильм@н
Ответ Беглый*
Очень некрасиво повела себя Шурик, перебив заслуженный приз Матвея. Так делать нельзя.
Что за бред вы пишите?
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