Организаторы турнира шоу-программ отклонили заявку Александры Трусовой. Она планировала парный номер («Р-Спорт»)
Александра Трусова не смогла выступить на турнире шоу-программ из-за несоответствующей заявки.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Сообщается, что Трусова планировала парный номер, но организаторы турнира отказали ей в участии.
Турнир шоу-программ прошел 18 марта, победу одержал Алексей Ягудин.
Камила Валиева рассказала о сюжете своего номера на турнире по шоу-программам.
«Даниил Маркович (Глейхенгауз) вместе с Этери Георгиевной (Тутберидзе) сначала поставили мне один номер, но потом поняли, что он немного не для шоу-программ и предложили другой вариант – образ шаманки.
Выступления Саши всегда ОГОНЬ )
Заявки закончили принимать, а ПОТОМ объявили регламент.
Жду ее возвращения в парных с интересом и нетерпением.
Саша Энберт тоже заявку подавал ДО объявления регламента.
Регламент шоу объявили ПОСЛЕ сбора заявок.
Плюсую.
Мало того, что они бюджетные, так еще места заранее распределенные. Это неуважение к зрителю - обычному налогоплательщику.
А что это вы так за Камилу переживать стали? 😂