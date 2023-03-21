Организаторы турнира шоу-программ отклонили заявку Александры Трусовой. Она планировала парный номер («Р-Спорт»)

не смогла выступить на турнире шоу-программ из-за несоответствующей заявки.

Об этом сообщает « » со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что Трусова планировала парный номер, но организаторы турнира отказали ей в участии.

Турнир шоу-программ прошел 18 марта, победу одержал .